Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Какие же выбрать — полностью красные или слегка с желтинкой? Какие яблоки будут самые вкусные, сочные, сладкие и хрустящие? Чтобы понять, какое яблоко перед вами, оцените несколько признаков, о которых пойдёт речь ниже.







Цвет яблока

Полоски на яблоках

Плодоножка

Поверхность яблока

Верхняя ямка и чашелистики

Возможно, вы и сами замечали, что полностью красное яблоко зачастую не такое сладкое и сочное, как хотелось бы.А вот яблоки, у которых один бок жёлтенький — более вкусные. Именно в таких яблоках много сока. Неравномерный цвет — абсолютная норма для яблок хорошего качества.Почему яблоки некоторых сортов «полосатые», а другие — гладкие, без полос? Хлорофилл под воздействием солнца постепенно разрушается и бледнеет, а другие вещества проявляются на яблоке полосками. Те плоды, у которых есть красно-жёлтые полосы, отличаются хорошими вкусовыми качествами. Они очень сочные и ароматные.По ней можно определить, насколько свежее яблоко. Светло-зелёная плодоножка означает, что яблоко было сорвано относительно недавно. Оно ещё свежее, сочное, хрустящее.Рекомендуется выбирать гладкие яблоки, без бугорков и потемнений на кожице. В противном случае плоды вскоре испортятся.Переверните яблоко и осмотрите. Фрукт с небольшим углублением — это «мужское» яблоко». Его мякоть более плотная и менее хрустящая (сочная). Глубокая и широкая ямка — это «женское» яблоко. Оно отличается большим количеством сладкого сока.Также выбирать яблоки нужно не только глазами, но и «носом». Если от плода исходит слишком яркий, даже назойливый фруктовый аромат, скорее всего, оно вскоре испортится. Значит, оно уже не такое сочное и хрустящее, как свежесорванное яблочко с тонким, нежным запахом. Все эти правила особенно важны при выборе импортных фруктов. Следуйте этим несложным советам и выбирайте самые вкусные яблоки в магазине!