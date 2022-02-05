Удивительные инструменты в стиле стимпанк

В мире существует огромное множество самых необычных музыкальных инструментов, изготовленных как в классическом, так и в совершенно неожиданном стиле.



В этой коллекции фотографий вы увидите весьма необычные музыкальные инструменты в стиле стимпанк!



































































































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