В мире существует огромное множество самых необычных музыкальных инструментов, изготовленных как в классическом, так и в совершенно неожиданном стиле.
В этой коллекции фотографий вы увидите весьма необычные музыкальные инструменты в стиле стимпанк!
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Удивительные инструменты в стиле стимпанк
В мире существует огромное множество самых необычных музыкальных инструментов, изготовленных как в классическом, так и в совершенно неожиданном стиле.
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