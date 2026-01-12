Любопытные факты о текиле

Про текилу, хотя бы раз в жизни, слышал каждый, но так много ли мы знаем об этом горячительном мексиканском напитке? Предлагаем вам заполнить этот пробел в образовании и прочесть интереснейшие факты о текиле, которые приведены ниже.







Настоящую текилу делают исключительно из сока Голубой агавы (Agave Tequilana Weber).

Мачете используемое для рубки листьев Голубой агавы называется «Coa», оно имеет круглые лезвияМужчин, занятых на сборе агавы и использующих мачете Coa называют JimadorsСырье для производства текилы получают из сердцевины (или пинья) агавы, которая может достигать веса 90 кг.В середине 20-го века, в Калифорнии началась паника из-за того, что жители посчитали текилу психоделической. Это произошло из-за путаницы в названии ингредиентов напитка, калифорнийцы перепутали мескаль с мескалином (психоактивным алкалоидом пейота).Физики Национального Университета Мексики придумали способ делать искусственные алмазы из текилы. К сожалению, синтетические алмазы слишком малы, чтобы превратиться в ювелирные изделия, но они вполне могут быть использованы для промышленных целей.Бутылка Текилы, если она не вскрыта, может храниться очень продолжительное время. Однако, как только вы ее откроете, у вас будет примерно один-два месяца до того, как напиток окислится и испарится , а качество текилы будет безвозвратно утеряно.Определенные сорта текилы и в наше время производят с использованием старинных методов. Некоторые производители премиум-текилы, такие как «Patr?n», до сих пор используют старинную технологию, в которой 2-тонные колеса из вулканического камня медленно давят сок из сердцевины агавы.Сок и волокна голубой агавы, затем помещаются в сосновые бочки для дальнейшего брожения. На заводе «Patr?n», более 60 пар рук прикоснутся к каждой бутылке, прежде чем она будет отправлена на склад.Так же, как настоящее шампанское должно родом из Франции, текила должна быть произведена исключительно в Мексике, как правило в штате Халиско. Так же для производства текилы считаются приемлемыми штаты Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.Самым распространенным заблуждением является, мнение, что истинная текила должна иметь червяка на дне бутылки. Но червь, или gusano, на самом деле встречается в текилой более низкого качества, например в мескале, и используется, скорее, как маркетинговый ход. Gusano – это личинки одного из видов моли, которая живет на агавы.Jose Cuervo был первым в коммерциализации рынка текилы. Он не менее реален, чем Джек Дэниелс, Джим Бим или капитан Морган.Инкрустированная бриллиантами бутылка «Hacienda La Capilla» – это самая дорогая текила в мире , она стоит около $3,5 млн.По законам Мексики, текила должна иметь не менее 51% сока голубой агавыДжордж Клуни владеет своей собственной маркой текилы24 июля – Национальный день текилыМногие считают, что текилу делают из кактуса, но агава фактически является лилией.Агаве необходимо примерно 8 лет, чтобы достигнуть уровня зрелости, пригодного для заготовки и применения в производстве текилыМексиканское правительство обладает исключительными правами на название «Текила»Текила не создает подавленного настроения, а наоборот, всегда активизирует нервную систему, когда употребляется умеренно.Текила – это одна из немногих вещей, которую иностранцы признают однозначно мексиканской