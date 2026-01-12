С нами не соску...
Любопытные факты о текиле

Про текилу, хотя бы раз в жизни, слышал каждый, но так много ли мы знаем об этом горячительном мексиканском напитке? Предлагаем вам заполнить этот пробел в образовании и прочесть интереснейшие факты о текиле, которые приведены ниже.

Любопытные факты о текиле

Настоящую текилу делают исключительно из сока Голубой агавы (Agave Tequilana Weber).



Любопытные факты о текиле

Мачете используемое для рубки листьев Голубой агавы называется «Coa», оно имеет круглые лезвия

Любопытные факты о текиле

Мужчин, занятых на сборе агавы и использующих мачете Coa называют Jimadors

Любопытные факты о текиле

Сырье для производства текилы получают из сердцевины (или пинья) агавы, которая может достигать веса 90 кг.

Любопытные факты о текиле

В середине 20-го века, в Калифорнии началась паника из-за того, что жители посчитали текилу психоделической. Это произошло из-за путаницы в названии ингредиентов напитка, калифорнийцы перепутали мескаль с мескалином (психоактивным алкалоидом пейота).

Любопытные факты о текиле

Физики Национального Университета Мексики придумали способ делать искусственные алмазы из текилы. К сожалению, синтетические алмазы слишком малы, чтобы превратиться в ювелирные изделия, но они вполне могут быть использованы для промышленных целей.

Любопытные факты о текиле

Бутылка Текилы, если она не вскрыта, может храниться очень продолжительное время. Однако, как только вы ее откроете, у вас будет примерно один-два месяца до того, как напиток окислится и испарится, а качество текилы будет безвозвратно утеряно.

Любопытные факты о текиле

Определенные сорта текилы и в наше время производят с использованием старинных методов. Некоторые производители премиум-текилы, такие как «Patr?n», до сих пор используют старинную технологию, в которой 2-тонные колеса из вулканического камня медленно давят сок из сердцевины агавы.
Сок и волокна голубой агавы, затем помещаются в сосновые бочки для дальнейшего брожения. На заводе «Patr?n», более 60 пар рук прикоснутся к каждой бутылке, прежде чем она будет отправлена на склад.

Любопытные факты о текиле

Так же, как настоящее шампанское должно родом из Франции, текила должна быть произведена исключительно в Мексике, как правило в штате Халиско. Так же для производства текилы считаются приемлемыми штаты Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.

Любопытные факты о текиле

Самым распространенным заблуждением является, мнение, что истинная текила должна иметь червяка на дне бутылки. Но червь, или gusano, на самом деле встречается в текилой более низкого качества, например в мескале, и используется, скорее, как маркетинговый ход. Gusano – это личинки одного из видов моли, которая живет на агавы.

Любопытные факты о текиле

Jose Cuervo был первым в коммерциализации рынка текилы. Он не менее реален, чем Джек Дэниелс, Джим Бим или капитан Морган.

Любопытные факты о текиле

Инкрустированная бриллиантами бутылка «Hacienda La Capilla» – это самая дорогая текила в мире, она стоит около $3,5 млн.

Любопытные факты о текиле

По законам Мексики, текила должна иметь не менее 51% сока голубой агавы

Любопытные факты о текиле

Джордж Клуни владеет своей собственной маркой текилы

Любопытные факты о текиле

24 июля – Национальный день текилы

Любопытные факты о текиле

Многие считают, что текилу делают из кактуса, но агава фактически является лилией.

Любопытные факты о текиле

Агаве необходимо примерно 8 лет, чтобы достигнуть уровня зрелости, пригодного для заготовки и применения в производстве текилы

Любопытные факты о текиле

Мексиканское правительство обладает исключительными правами на название «Текила»

Любопытные факты о текиле

Текила не создает подавленного настроения, а наоборот, всегда активизирует нервную систему, когда употребляется умеренно.

Любопытные факты о текиле

Текила – это одна из немногих вещей, которую иностранцы признают однозначно мексиканской

Любопытные факты о текиле

©



