Артефакты империи: 27 памятных жетонов, которые увековечили события в истории Российской империи

Артефакты империи.

1. «В память 500-летия кончины Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца»

Жетон приурочен к 500-летнему юбилею, выпускался в большом количестве, как сувенирная продукция .

2. «В память посещения Императором Николаем II и Императрицей Александрой Федоровной Парижа» 4

Жетон приурочен к посещению царской семьи столицы Франции 5-9 октября 1896 года.

3. «В память посещения Императором Николаем II и Императрицей Александрой Федоровной Парижа» 3

Жетон приурочен к посещению Парижа 5-9 октября 1896 года.

4. «В память посещения Императором Николаем II и Императрицей Александрой Федоровной Парижа» 1

Жетон приурочен к визиту в Париж царской семьи в 1896 году.

5. «В память посещения Императором Николаем II и Императрицей Александрой Федоровной Парижа» 2

Жетон приурочен к визиту царской семьи в столицу Франции 5-9 октября 1896 года.

6. «В память LXXII-го выпуска 2-й Санкт-Петербургской гимназии Императора Александра I»

Жетон на оборотной стороне имеет гравировку: «А.И. Комаровъ 1913».

7. «В память VI Международного пожарного конгресса в Санкт-Петербурге»

Жетон на оборотной стороне имеет гравировку имени владельца: «Брандмейстеру Кузнецову».

8. «В память XV-летия службы в страховом от огня товариществе «Саламандра»»

Редкий жетон выполнен в мастерской Т. Пальвинена, Петроград, 1916 год.

9. «В память автомобильной выставки 1907 года Т.Д. Победа»

Жетон приурочен I Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге.

10. «В память открытия памятника М. Д. Скобелеву в Москве 24 июня 1912 года»

Жетон приурочен к открытию памятника генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.

11. «В память автомобильной выставки и автомобильных гонках в Москве, 1908 год»

Жетон большого диаметра изготовлен во Франции.

12. «В память боя «Варяга» и «Корейца» при Чемульпо 24 января 1904 года»

Редкий жетон приурочен героическому подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

13. «В память Великой войны 1914-1915 гг. Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Николаевич»

Жетон изготовлен из бронзы в мастерской Д. Кучкина, Москва, 1915 год.

14. «В память ХХV-летия службы в Екатеринославской Мариинской женской гимназии»

Жетон выполнен из серебра, Санкт-Петербург, 1906 год.

15. «В память Великой войны»

Жетон выполнен из бронзы диаметром 26 мм.

16. «В память кончины графини Л. П. Толстой. 13 октября 1913 год»

Редкий жетон выполнен из серебра в мастерской А. Ф. Жакара Санкт-Питербурга.

17. «В память кончины Императора Александра II 1 марта 1881 года»

Жетон приурочен к трагической смерти Император Александр II.

18. «В память кончины Императора Николая I 18 февраля 1855 года»

Редкий жетон, Берлинский монетный двор, 1850-е гг.

19. «В память кончины Императора Николая I 18 февраля 1855 года» 1

Очень редкий жетон выполнен из серебра диаметром 27 мм.

20. «В память кончины Императора Петра Великого 28 января 1725 года»

Серебряный жетон весом 2,77 г. пприурочен к смерти Петра І.

21. «В память кончины Льва Николаевича Толстого 7 ноября 1910 года»

Бронзовый жетон с золочением из известной коллекции 1960-х гг.

22. «В память кончины Льва Николаевича Толстого 7 ноября 1910 года»

Серебряный жетон выполнен в неизвестной мастерской Санкт-Петербурга 1910-1917 гг.

23. «В память ответного визита русской эскадры в Тулон. Октябрь 1893 год» 1

Жетон посвящен визиту русской эскадры во французский порт Тулон.

24. «В память кончины Императора Александра II 1 марта 1881 года»

Жетон приурочен к трагической смерти императора в результате террористического акта организации «Народная воля».

25. «В память посещения России президентом Франции Э. Лубе 9 мая 1902 года»

Бронзовый жетон весом 4,56 гр. и диаметром 24 мм.

26. «В память постройки Кольчугинской железной дороги. 1913-1915 гг»

Очень редкий серебряный жетон весом 25,08 гр. с вкраплением золота и эмали.

27. «В память смотра альпийских батальонов, во время встречи Императора Николая II во Франции. 1896 год»

Жетон посвящен визиту Императора Николая II во Францию .