Как сохранить зимние вещи в идеальном состоянии

Весна уже точно вступила в свои законные права, пусть синоптики нас и предупреждают, что температура может опуститься и выпасть снег. Но до -20 °C уже точно не упадет, поэтому зимние вещи можно упаковывать.
Но от того, как вы их уберете сейчас, зависит, в каком состоянии они вернутся к вам в ноябре. Неправильное хранение легко может испортить любимые вещи в потерянные: Этого вполне можно избежать, если подойти к процессу спокойно и системно.
Начните с честного разбораПеред тем как думать о коробках и чехлах, важно понять, что вообще стоит хранить. Сезонная смена гардероба — лучший момент, чтобы пересмотреть вещи без лишней сентиментальности. Все, что износилось, потеряло форму или просто перестало радовать, не должно занимать место. Оставшиеся вещи важно собрать в одном месте и рассортировать. Это помогает увидеть объем гардероба и не хранить лишнее на всякий случай. Такой подход сразу упрощает дальнейшую организацию и экономит пространство.
Чистота — главный принцип храненияДаже если одежда кажется чистой, ее стоит освежить перед длительным хранением. Невидимые загрязнения со временем закрепляются в ткани и портят материал. Легким вещам достаточно проветривания, остальным нужна стирка или деликатная чистка. Обувь требует не меньшего внимания. Ее нужно тщательно вымыть, удалить реагенты и пыль, высушить при комнатной температуре и обработать специальными средствами по типу материала. Важно не торопиться: влага внутри — главный источник плесени и неприятного запаха.
Проверьте состояние вещей заранееПеред тем как отправить одежду на каникулы, стоит убедиться, что она полностью готова к следующему сезону. Пуговицы, молнии, подкладка, мелкие повреждения — все лучше исправить сейчас.
Учитывайте особенности материаловНе все вещи можно хранить одинаково. Именно здесь чаще всего допускают ошибки. Объемные пуховики и куртки с наполнителем не любят грубого сжатия (наполнитель может сбиться, и вещь потеряет теплоизоляцию.) Мех и кожа плохо переносят заломы и отсутствие воздуха: им нужно пространство и мягкие плечики. Мембранная одежда требует свободного хранения, иначе нарушается структура ткани. Вязаные вещи, наоборот, не стоит вешать на плечики. Они вытягиваются под собственным весом, поэтому лучше хранить их в сложенном виде, аккуратно распределяя по коробкам или ящикам.
Выберите правильную упаковкуТо, во что вы упакуете вещи, напрямую влияет на их состояние.
Для деликатных материалов лучше всего подходят дышащие тканевые чехлы — они защищают от пыли, но не перекрывают доступ воздуха.Вакуумные пакеты помогают сэкономить место, но подходят не для всего. Их можно использовать для синтетических курток, трикотажа и аксессуаров, но не для кожи, меха и вещей с натуральным наполнителем. Сильное сжатие может повредить структуру материала.Коробки и контейнеры — универсальный вариант для обуви и аксессуаров. Главное, чтобы в них была вентиляция, а внутри имелась защита от влаги.Сохраните форму вещей
Чтобы одежда и обувь не деформировались, важно правильно их уложить. Верхнюю одежду лучше хранить на широких вешалках, соответствующих размеру. Это предотвращает растяжение плеч и сохраняет силуэт. Обувь необходимо заполнить изнутри (подойдут специальные колодки или обычная бумага). Это помогает избежать заломов и сохраняет форму даже при длительном хранении.
