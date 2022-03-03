Из нищеты в миллионеры: как косметолог из Канады создала империю красоты

Основательница империи Elizabeth Arden
История успеха Элизабет Арден – это яркое свидетельство того, что при должном упорстве и настойчивости основать свое дело и стать миллионером могут даже выходцы из бедных семей. Арден стала настоящим революционером в косметологии: она изменила представление женщин о макияже, научила заботиться о своем теле и тем самым продлевать молодость. Делом всей жизни Арден стало создание косметической империи Elizabeth Arden. И стоит признать, результат оказался грандиозным!
Портрет Элизабет Арден. 1910 год
Настоящее имя Элизабет Арден – Флоренс Найтингейл Грэм. Девушка была пятым ребенком в семье, ее родители были малообеспеченными, поэтому еще будучи подростком Флоренс поняла, что нужно искать работу и обеспечивать себя самостоятельно. В детстве Элизабет помогала отцу торговать овощами на рынке, сразу после школы она устроилась кассиром, после – стенографисткой, помощницей зубного врача.
Косметические средства Elizabeth Arden
В 23 года Флоренс решилась изменить свою судьбу, она отправилась в Нью-Йорк в надежде отыскать там работу по душе. Вначале она устроилась в лабораторию, где узнала много нового об уходе за кожей. Через некоторое время девушка смогла открыть собственный крохотный бизнес, это была лаборатория, в которой проводились разработки кремов по уходу за телом.
Реклама косметики Elizabeth Arden в журнале Vogue
Вместе с тем работу ей предлагает Элеонора Адаир, владелица салона красоты на Пятой авеню. Еще через год Элизабет заключает контракт с Элизабетт Хаббард об открытии совместного салона. Этот контракт оказывается судьбоносным, поскольку сотрудничество продлилось лишь год, но после прекращения контракта салон оказался во владении Флоренс. Подумав немного, она решила изменить имя собственного бренда на Элизабет (как и значилось в названии салона Хаббард) и взять фамилию Арден.
Элизабет Арден за работой в лаборатории. 1936 год
Элизабет Арден в своих апартаментах. 1936 год
Золотые буквы вывески «Элизабет Арден» должны были показать посетительницам салона, что они попали в действительно роскошный салон. Элизабет не жалела денег на рекламу своего салона: своеобразным символом блеска и роскоши стала знаменитая красная дверь на Пятой авеню (сама владелица сравнивала цвет двери с сигналом светофора, который указывал посетительницам на то, что нужно обязательно остановиться и заглянуть внутрь). Кроме того, Элизабет постоянно публиковала рекламные заметки в Vogue, снимала ролики для трансляции во время кинопоказов. Львиная доля средств тратилась на медиакампании, поэтому нередко Элизабет приходилось экономить на обслуживающем персонале салона: она охотно сама убирала помещение и фасовала кремы.
Французская модель Сесил Бейлисс (Cecille Bayliss) - лицо бренда Elizabeth Arden с 1920 по 1940 года.
Полный ассортимент косметики Elizabeth Arden. 1935 год
Элизабет охотно сотрудничала с фармацевтами, для ее торговой марки создавались легкие кремы, туши для ресниц, румяна, духи, помады. В частности, именно Арден поставляла красную помаду суфражисткам, которая стала одним из символов женской эмансипации.
Элизабет Арден увлекалась скачками и даже владела несколькими скаковыми лошадьми
Арден пропагандировала идею того, что каждая женщина должна освоить азы макияжа, при этом она будет выглядеть естественно и безупречно. Попадая в ее салон, клиентки могли сразу воспользоваться услугами модельеров, визажистов и парикмахеров, чтобы создать безупречный образ. Помимо салонов красоты, Арден прославилась и открытием спа-салонов. Созданная ею индустрия красоты работала в Америке и Европе, у нее были миллионные обороты и тысячи довольных клиентов по всему миру. Элизабет Арден была уверена, что ее косметика должна всегда быть дорогой, ведь она рассчитана на элитарного потребителя и отвечает высочайшим стандартам качества.
Элизабет Арден увлекалась скачками и даже владела несколькими скаковыми лошадьми
Портрет Элизабет Арден
Современная линия косметики Elizabeth Arden
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