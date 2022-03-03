Из нищеты в миллионеры: как косметолог из Канады создала империю красоты

Основательница империи Elizabeth Arden

Портрет Элизабет Арден. 1910 год

Косметические средства Elizabeth Arden

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Элизабет Арден за работой в лаборатории. 1936 год

Элизабет Арден в своих апартаментах. 1936 год

Французская модель Сесил Бейлисс (Cecille Bayliss) - лицо бренда Elizabeth Arden с 1920 по 1940 года.

Полный ассортимент косметики Elizabeth Arden. 1935 год

Элизабет Арден увлекалась скачками и даже владела несколькими скаковыми лошадьми

Элизабет Арден увлекалась скачками и даже владела несколькими скаковыми лошадьми

Портрет Элизабет Арден

Современная линия косметики Elizabeth Arden