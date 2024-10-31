Как была изобретена шариковая ручка, ставшая главным пишущим инструментом на планете

Множество вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, имеют свою интересную историю. А некоторые так и вовсе в каком-то смысле изменили мир. К числу последних справедливо можно отнести и обыкновенную шариковую ручку. Ведь, несмотря на то, что об этом вряд ли кто-то задумывается, записывая с её помощью нужную информацию, она совершила реальную революцию в канцелярии и даже технике письма.
Шариковая ручка - вещица, совершившая революцию в сфере письма. /Фото: media.kprime.ru
Хотя пишущие инструменты на протяжении всей истории человечества менялись неоднократно, в какой-то момент они развиваться перестали. Так, ещё с позапрошлого столетия в мире канцелярии для письма укоренилось использование двух, очень похожих между собой инструментов.
Первым было традиционное перо с металлическим наконечником и чернильницей в наборе, которые применяли уже давно. А вторым являлась фактически модернизация этого самого пера - перьевая автоматическая ручка, уже исключившая использование чернильницы как отдельной ёмкости: подача чернил осуществлялась непосредственно из корпуса ручки.
Перьевые авторучки от знаменитого бренда Паркер разных лет. /Фото: wikipedia.org
Но даже такая возможность выбирать как будто кричала всему миру, что пора что-то изменить. А всё потому, что минусов у обоих вариантов хватало. Например, та же авторучка, вроде бы и была более совершенной модификацией пера, а на деле требовала чётко отработанного навыка использования - по информации редакции novate.ru, даже неправильно выбранный угол написания заканчивался кляксой на бумаге. Но самое главное, что в те времена она ещё и стоила просто огромных денег.
С классическим пером было ещё больше проблем. Во-первых, его использование требовало наличия под рукой кучи других гаджетов, которые бы облегчали заполнение бумаг - достаточно просто посмотреть на винтажные письменные наборы и количество элементов в них. Во-вторых, необходимость постоянно окунать перо в чернильницу приводило к неизбежному появлению клякс на бумаге при любом неосторожном движении. И, в-третьих, срок эксплуатации стальных перьев не отличался длительностью.
Стальное перо и чернила долгое время были классическим пишущим инструментом, но имело массу минусов. /Фото: kids.azovlib.ru
Дополнительные проблемы, связанные с использованием имеющихся чуть больше ста лет назад пишущих инструментов, появлялись у представителей разных профессий. Например, невозможность использовать перья и авторучки где-то, кроме ровной устойчивой поверхности и при строгом соблюдении угла ручки к бумаге фактически исключала их применение представителями тех сфер, где фиксировать информацию приходилось, что называется, «в поле» - журналисты или военные. Им приходилось использовать менее долговечные карандаши.
Как ни странно, но чернильные пишущие инструменты умудрялись добавлять работы даже врачам: оказывается, когда-то существовало такое заболевание как «писчая судорога». Это был профессиональный недуг у большинства офисных клерков, секретарей или писцов, которым постоянно приходилось делать много рукописных текстов. Подобная проблема возникала из-за того, что при письме приходилось сильно напрягать руку и пальцы, чтобы соблюдать каллиграфию, положение руки и угол пера, а также силу нажима на бумагу.
Чтобы писать любым пером, приходилось в буквальном смысле сильно напрягаться. /Фото: twam.ru
Короче говоря, было совершенно очевидно, что настало время придумать более универсальный инструмент для письма. И занимались этим разные люди ещё с конца XIX столетия. Первым примером, когда на рынок попытались привнести что-то новое, был патент от 1888 года, выданный американскому изобретателю Джону Лауду на гаджет, названный им «карандашом для письма на грубых поверхностях». Новаторство состояло в том, что вместо пера, кончик инструмента представлял собой вращающийся шарик.
Фактически, уже здесь можно говорить о предтече всем известной сегодня шариковой ручки, вот только этот концепт не был особо популярен, да ещё и оказался недостаточно доработан из-за непрогрессивных технологий тех лет - не хватало правильных чернил. Второй подобный проект новой ручки придумал знаменитый производитель Джордж Саффорд Паркер, однако и его идея не стала той самой революцией. Реальный прототип современной ручки с шариком на конце принадлежит жителю Венгрии еврейского происхождения Ласло Биро.
Изобретатель Ласло Биро. /Фото: ixbt.com
Этот человек на протяжении многих лет трудился как корреспондент и художник, а потому не понаслышке знал о той массе проблем, которые приносят перья и авторучки. Более того, его же работа и подбросила ему решение проблемы: по данным редакции novate.ru, как-то в типографии он следил за печатным станком и обратил внимание, что чернила на разворотах газеты высыхают не в пример быстрее, чем обычные чернила для пера. Эта же особенность позволяет им не растекаться и избегать появлению клякс.
Справедливости ради, стоит уточнить, что Биро не создавал ручку с нуля - его вклад состоит в том, что он взял существующие прототипы, но внёс два ключевых новшества. Так, он взял в качестве ёмкости для чернил в корпус инструмента пустой внутри металлический стержень, который позволял создать капиллярный эффект подачи чернил - это сделало возможным использование ручки вне зависимости от угла наклона кончика.
Шариковая ручка авторства Ласло Биро. /Фото: wikipedia.org
Однако по-настоящему революционным стало его решение заменить сами чернила, которые использовались в пишущих инструментов. Здесь Ласло Биро тоже не стал изобретать велосипед и попросту заправил ручку теми самыми газетными чернилами, за которыми он и наблюдал однажды в типографии. Их консистенция была гуще, а это нивелировало кляксообразование, и они по-прежнему значительно быстрее высыхали. При этом выбор чернил, которые по всему миру производят в промышленных масштабах, помогли в дальнейшем популяризировать его ручку как доступную для изготовления.
Всего Биро потратил около семи лет, чтобы от самого первого прототипа прийти к модели шариковой ручки, которую действительно стоит запатентовать. В конечном итоге первый патент Ласло заимел ещё на Родине к 1938 году, вот только наладить там производство ему не удалось. А дело всё в том, что надвигалась Вторая мировая война, и в Венгрии ему, как еврею, было небезопасно оставаться. Тогда он переехал во Францию, однако и там не смог задержаться надолго: успев только запустить мелкосерийное производство, ему опять нужно было бежать, когда Франция была оккупирована немцами.
Буклет с описанием преимуществ ручек от Биро. /Фото: ixbt.com
Новым пунктом назначения оказалась Аргентина, однако именно там, на другом конце планеты, он сумел, наконец, явить своё изобретение миру по-настоящему. Причём, что примечательно, в этот раз война ему в этом помогла. Так, когда он нашёл инвестора и открыл компанию «Birome», первым крупным заказчиком на его ручки оказались англичане — военные их авиации и флота нуждались в таком пишущем инструменте, который не только работал бы в полевых условиях, но и отличался большей долговечностью, нежели традиционный для войск грифельный карандаш.
Интересный факт: так как в годы Второй мировой и после неё британские военные стали фактически популяризаторами изобретения Биро, именно его марка больше всего была известна как производитель ручек на долгие годы вперёд. В итоге в английской речи за шариковыми ручками закрепилось в качестве имени нарицательного именно укороченное название фирмы - «Biro».
Реклама шариковых ручек от Ласли Биро для Аргентины. /Фото: wikipedia.org
Чем больше людей пользовались шариковыми ручками от Ласло Биро, тем больше осознавали их удобство в сравнении с перьями и авторучками. Ведь мало того, что она позволяла писать в самых разных условиях, ранее недоступных так ещё и не требовала особых навыков в каллиграфии, а значит, меньше уставала от письма рука. Пилотам, причём не только Британии, но и теперь США, же ручка нравилась больше всего: по информации novate.ru, она позволяла писать на большой высоте, да ещё и непосредственно во время полёта.
Вот только даже революционность изобретения Биро не позволили ему выйти на мировой рынок, а всё из-за слишком высокой цены его ручек - практически все элементы инструмента для письма делались из стали, а она в те годы была совсем не дешёвой. И тут вступила в дело смекалка двух французов, Марселя Бика и Эдуарда Баффарда, которые набили руку на изготовлении перьевых ручек, пусть и под немецкой оккупацией. А когда война закончилась, они расширили производство, впоследствии ставшее легендарным канцелярским брендом «BIC».
Знаменитая компания, завершившая эволюцию шариковой ручки. /Фото: nbiplus.com
Предприимчивая парочка не оставила без внимания революционную идею Биро, однако решили сделать её массовой. Для этого они за большие деньги выкупили у Ласло патент, а потом в течение пяти лет специалисты их фирмы пытались модернизировать ручку, чтобы её можно было изготовлять дешевле. И в конечном итоге им это удалось, причём вдохновлялись для апгрейда в неожиданной сфере, которая тогда набирала обороты - ракетостроении. Для этого им пришлось сильно попотеть, чтобы добраться до технологий, используемых в секретных разработках, но всё прошло удачно и легально.
Таким образом, именно BIC смогли усовершенствовать технологию Биро так, чтобы она выдавала минимум брака - а как раз эта проблема также сильно завышала себестоимость, да и само производство сильно удешевилось, за счёт использования самого дешёвого пластика и упрощения конструкции ручки. Это требовало немалых инвестиций для переоборудования конвейера, однако результат того стоил.
Ручки бренда «BIC» стали настоящей легендой канцелярии. /Фото: wikipedia.org
Это интересно: буквально с самого начала эры массовых шариковых ручек, они ассоциировались именно с синим цветом не только чернил, но также колпачка и крышки. Однако такой подход к выбору цвета имеет под собой самое простое объяснение - желание сэкономить. А дело в том, что в первые послевоенные годы именно синий краситель был наиболее доступным оттенком для окрашивания пластмассы.
Так, к середине прошлого столетия случился новый виток в революции пишущих инструментов - на рынке стали массово появляться шариковые ручки, доступные по цене, но хорошие по качеству, а производило их всё больше фирм. Это перевернуло представление о доступности письма, позволило не сосредотачиваться на каллиграфии и необходимости создавать условия. И хотя позднее приходилось модернизировать последующие модели - к примеру, форму пластикового корпуса перестали делать круглой, чтобы она не скользила в руке - шариковая ручка прочно вошла в повседневную жизнь большинства людей на планете.
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