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На улицах Нью-Йорка: колоритные персонажи Бруклина в объективе бывшего заключённого


Ох, уж эта своеобразная женщина на пляже. Автор: Donato Di Camillo.

Ох, уж эта своеобразная женщина на пляже. Автор: Donato Di Camillo.

 

Фотографическому мастерству учатся годами, а порой и вовсе - всю жизнь. Но Донато Ди Камилло (Donato Di Camillo) освоил это ремесло отбывая срок в тюрьме и сейчас с превеликим удовольствием демонстрирует миру свой уникальный стиль. На первый взгляд в его работах нет ничего особенного, но если к ним присмотреться, то можно увидеть не только глубокий скрытый смысл, но и саму жизнь, застывшую в каждом лике случайного прохожего на улицах Нью-Йорка.

Его зовут Росарио, он родился на Сицилии. Автор: Donato Di Camillo.

Его зовут Росарио, он родился на Сицилии. Автор: Donato Di Camillo.

 
Перекур. Автор: Donato Di Camillo.

Перекур. Автор: Donato Di Camillo.

 
Пронзительный взгляд. Автор: Donato Di Camillo.

Пронзительный взгляд. Автор: Donato Di Camillo.

 
Разминка. Автор: Donato Di Camillo.

Разминка. Автор: Donato Di Camillo.

 
Мачо. Автор: Donato Di Camillo.

Мачо. Автор: Donato Di Camillo.

 
Влюблённая парочка. Автор: Donato Di Camillo.

Влюблённая парочка. Автор: Donato Di Camillo.

 
Красотки. Автор: Donato Di Camillo.

Красотки. Автор: Donato Di Camillo.

 
Семейный вечер. Автор: Donato Di Camillo.

Семейный вечер. Автор: Donato Di Camillo.

 

Несмотря на то, что фотографическому искусству Камилло учился в не столь отдалённых местах, тем не менее, ему мастерски удалось оточить это непростое ремесло. Каждый созданный им кадр – короткая жизненная история о суровых реалиях мегаполиса, в котором обитают сотни тысяч людей, ведущих маргинальный образ жизни. И совсем неудивительно, что работы автора успели привлечь внимание общественности, ведь глядя на них, невольно задумываешься о происходящем вокруг.
И как бы прискорбно это не звучало, но существуют в этом мире такие места, где люди живущие, казалось бы, на самом дне, не перестают унывать и сдаваться, искренне радуясь каждому прожитому дню…
Гламур на улицах Нью-Йорка. Автор: Donato Di Camillo.

Гламур на улицах Нью-Йорка. Автор: Donato Di Camillo.

 
Санта Клаус. Автор: Donato Di Camillo.

Санта Клаус. Автор: Donato Di Camillo.

 
Свобода! Автор: Donato Di Camillo.

Свобода! Автор: Donato Di Camillo.

 
Тысячи километров и жизнь за плечами. Автор: Donato Di Camillo.

Тысячи километров и жизнь за плечами. Автор: Donato Di Camillo.

 
Отголоски прошлого. Автор: Donato Di Camillo.

Отголоски прошлого. Автор: Donato Di Camillo.

 
Довольно интересная субкультура существует в окрестностях Кони-Айленда. Многие пытаются найти пути для жизни против правил общества. Автор: Donato Di Camillo.

Довольно интересная субкультура существует в окрестностях Кони-Айленда. Многие пытаются найти пути для жизни против правил общества. Автор: Donato Di Camillo.

 
Он шутил со своими друзьями о своих зубах, когда я повстречался с ним. Когда я спросил беспокоится ли он о них, он ответил: «Правда, они очень красивые?». Автор: Donato Di Camillo.

Он шутил со своими друзьями о своих зубах, когда я повстречался с ним. Когда я спросил беспокоится ли он о них, он ответил: «Правда, они очень красивые?». Автор: Donato Di Camillo.

 
Барон. Автор: Donato Di Camillo.

Барон. Автор: Donato Di Camillo.

 
91-летняя старушка делает упражнения, которые выглядят посложнее тех что делает молодежь. Автор: Donato Di Camillo.

91-летняя старушка делает упражнения, которые выглядят посложнее тех что делает молодежь. Автор: Donato Di Camillo.

 

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На улицах Нью-Йорка: колоритные персонажи Бруклина в объективе бывшего заключённого

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На улицах Нью-Йорка: колоритные персонажи Бруклина в объективе бывшего заключённогоПодписаться на мой Instagram
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