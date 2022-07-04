На улицах Нью-Йорка: колоритные персонажи Бруклина в объективе бывшего заключённого

Ох, уж эта своеобразная женщина на пляже. Автор: Donato Di Camillo.

Его зовут Росарио, он родился на Сицилии. Автор: Donato Di Camillo.

Перекур. Автор: Donato Di Camillo.

Пронзительный взгляд. Автор: Donato Di Camillo.

Разминка. Автор: Donato Di Camillo.

Мачо. Автор: Donato Di Camillo.

Влюблённая парочка. Автор: Donato Di Camillo.

Красотки. Автор: Donato Di Camillo.

Семейный вечер. Автор: Donato Di Camillo.

Гламур на улицах Нью-Йорка. Автор: Donato Di Camillo.

Санта Клаус. Автор: Donato Di Camillo.

Свобода! Автор: Donato Di Camillo.

Тысячи километров и жизнь за плечами. Автор: Donato Di Camillo.

Отголоски прошлого. Автор: Donato Di Camillo.

Довольно интересная субкультура существует в окрестностях Кони-Айленда. Многие пытаются найти пути для жизни против правил общества. Автор: Donato Di Camillo.

Он шутил со своими друзьями о своих зубах, когда я повстречался с ним. Когда я спросил беспокоится ли он о них, он ответил: «Правда, они очень красивые?». Автор: Donato Di Camillo .

Барон. Автор: Donato Di Camillo.

91-летняя старушка делает упражнения, которые выглядят посложнее тех что делает молодежь. Автор: Donato Di Camillo.