Когда убирать новогоднюю елку и украшения

Наряженное дерево делает комнату чуточку уютнее и праздничнее. Однако выходные скоро подойдут к концу, и возникает вопрос, когда же убирать новогоднюю елку?

Праздники заканчиваются, но настроение расставаться с елкой есть далеко не у всех. Кажется, она уже стала частью интерьера, и убирать все сразу иногда просто жалко.

На самом деле, строгих правил тут нет – есть лишь эстетика, настроение и немного здравого смысла.

Опытные дизайнеры считают, что важно не когда именно вы уберете елку, а как плавно интерьер перейдет из праздничного режима в обычный, но все еще уютный.

1. Оптимальное время: с 7 по 14 января

Традиционно елку убирают после Старого Нового года – примерно с 7 по 14 января. К этому времени праздники завершаются, и пространство хочется немного «разгрузить».

Если искусственная елка все еще радует и не мешает – можно оставить ее до конца месяца. Главное – следить, чтобы декор не выглядел усталым: подсветка должна работать, хвоя не осыпаться, а игрушки – не пылиться.

Живую елку, наоборот, лучше убрать раньше, пока она не начала терять форму и не заполнила дом запахом сухой хвои.

2. Декор, который стоит убрать

Когда убирать новогоднюю елку и украшения

Сразу после праздников интерьер перегружен: слишком много блестящих деталей, гирлянд и визуального шума. Чтобы вернуть дому легкость, дизайнеры советуют первыми убрать:

мишуру, дождик, снежинки – все, что создает ощущение праздника, но не подходит к повседневной обстановке;

яркие игрушки и фигурки (особенно в красно-золотой гамме) – они визуально «застревают» в декабре;
новогодние свечи и ароматы – запах хвои, корицы и мандаринов лучше заменить на что-то нейтральное или свежие цветы.

3. Украшения, которые можно оставить

Не весь декор обязан уходить вместе с елкой. Есть элементы, которые отлично работают и после праздников:

гирлянды теплого света. Без елки они превращаются в мягкий вечерний источник света. Можно повесить их вдоль окна, зеркала или на полку;

свечи и подсвечники. Если убрать тематические, оставьте однотонные – белые, кремовые, песочные;

пледы и текстиль. Меховые подушки, шерстяные накидки и уютные одеяла не выглядят «новогодне», но создают комфорт в зимние вечера;

природные элементы. Шишки, сухие ветки, эвкалипт в вазах – это зимняя классика, которая гармонично смотрится до февраля.

Такие детали помогают сохранить ощущение уюта без ощущения, что праздник «затянулся».

4. Как сделать плавный переход

Когда убирать новогоднюю елку и украшения

Когда основная часть декора уже убрана, стоит добавить пару новых акцентов, чтобы интерьер не выглядел пустым.

Подойдут:

свежие цветы – тюльпаны или мимоза мгновенно обновляют атмосферу;
легкий текстиль – заменить красные и бордовые подушки на серые, бежевые или оливковые;
новый аромат дома – свежие ноты цитруса, хлопка или зелени.
Так пространство постепенно «переключается» с праздничного на повседневный ритм.

5. Главное правило – ориентироваться на ощущение

Если елка все еще радует – не спешите. Но если при взгляде на нее уже хочется пространства и воздуха – пора убирать.
Интерьер должен поддерживать настроение, а не держать вас в «прошлом месяце».
Так что правильное время – это не календарь, а момент, когда дом снова начинает дышать легко.

