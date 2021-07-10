Как солдатам разрешили носить длинные волосы и что из этого вышло

Армия.

Генерал-майор Уинфилд Скотт Хэнкок (слева) и генерал-майор Эмброуз Бернсайд (справа) щеголяли эффектными усами и бакенбардами во время Гражданской войны в США.

Длинноволосый солдат в Бундесвере.

Некоторое время солдаты могли носить бороды, усы и длинные волосы.

Длинноволосые солдаты.

*Немецкие волосяные силы*.

Военный в сеточке для волос.

Заключение комиссии поставил точку в разрешении солдат носить длинные волосы.

Времена послабления к стандартам внешнего вида военных.