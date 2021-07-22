Лук и чеснок — это культуры, которые уже к концу июня обычно выкапываются с грядок, просушиваются и отправляются на длительное хранение, чтобы осенью и зимой радовать нас своим вкусом и полезными свойствами.
Так как сбор урожая происходит довольно рано, у огородников появляется уникальная возможность посеять сидераты, которые помогут восстановить плодородие почвы, улучшат ее структуру, обогатят азотом и помогут предотвратить рост сорняков.
Отличным вариантом станет посадка гороха, который в сентябре подарит вам отличный урожай.
А после гороха опытные садоводы рекомендуют высадить горчицу, которая также является отличным сидератом.
Так вы не только получите дополнительный урожай разных культур, но и повысите плодородие почвы, что положительно скажется на урожае следующего года.
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Какие сидераты посадить после снятия урожая лука и чеснока
Лук и чеснок — это культуры, которые уже к концу июня обычно выкапываются с грядок, просушиваются и отправляются на длительное хранение, чтобы осенью и зимой радовать нас своим вкусом и полезными свойствами.
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