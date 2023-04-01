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Подкормка, которая останавливает вытягивание рассады

Чтобы предотвратить или остановить вытягивание рассады томата, перца, баклажанов и т. д., нужно дать ей особую подкормку. В ней нет азота, а значит, рассада не будет слишком перерастать.

Подкормка, которая останавливает вытягивание рассады

В 1 л чистой воды любой температуры растворите 0,5 ч. л. монокалия фосфат.

Подкормка, которая останавливает вытягивание рассады

Затем пролейте каждый стаканчик с рассадой. Одному стаканчику достаточно примерно 50 мл удобрения. Вы увидите, что после такой подкормки рассада перестала вытягиваться!

Подкормка, которая останавливает вытягивание рассады
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подкормкаРассада

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