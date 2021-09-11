Восточная сказка и современность: Картины в стиле магический реализм

На ковре-самолёте. Автор: Станислав Плутенко.
Творчество Станислава Плутенко, одного из наиболее известных современных российских художников, завораживает даже самых требовательных ценителей прекрасного. А посмотреть и правда есть на что. Его картины благоухают различными красками и мотивами. Здесь сюрреализм переплетается с модерном, создавая удивительное сочетание сказочности и новаторства, которые красной строкой бегут сквозь рисунки этого автора.
Победитель многих международных премий, Станислав не прекращает удивлять своим творчеством. Главной его особенностью является скорость работы: художник работает практически мгновенно, создавая свои скромные шедевры всего в течение недели. Но, несмотря на это, его работы полнятся мистическим смыслом, увидеть который можно, лишь тщательно присмотревшись.
Девушки в повозке. Автор: Станислав Плутенко.
Паломничество на Восток. Автор: Станислав Плутенко.
Диптих Парящие. Автор: Станислав Плутенко.
Ветер. Письма. Автор: Станислав Плутенко.
В каждом полотне этого автора видится маленькая сказка, наполненная чарующими эмоциями. Здесь и высотные здания, вниз которых уходят причудливые, бурлящие пеной водопады, а вокруг порхают птицы, в ожидании своей порции рыбы. На другой картине ковёр-самолёт везёт своих спутников над ночным, современным городом, создавая ощущение реалистичности и одновременно с этим метафоричности происходящего.
Летать я так и не научился. /Город птиц/. Автор: Станислав Плутенко.
К причалу. Автор: Станислав Плутенко.
Лодочник исанара В. Автор: Станислав Плутенко.
Современный Гулливер. Автор: Станислав Плутенко.
Каждая работа – это новая история, которая претендует на право называться лучшей русской сказкой современного поколения. Здесь и царевна-лягушка в виде очаровательной девушки, сидящей между разлапистыми, крупными лилиями. Или же современная Асоль, что торопится по крышам дома навстречу своей судьбе, но теперь не к оперенному красными парусами кораблю, а к дирижаблю, величественно плывущему по облачным волнам. Внимания стоит и современный Гулливер в образе классического августовского вдвшника, что вальяжно раскинулся на материке, с любопытством осматривая испуганно кружащих вокруг него воздушных металлических птиц.
Стихи. Автор: Станислав Плутенко.
В ожидании дирижабля. Автор: Станислав Плутенко.
Ассоль или встреча с воздушным шаром. Автор: Станислав Плутенко.
Но это лишь одна грань творчества Станислава. Он мастер создавать не только сказочные сюжеты, но и реалистичные, приближенные к современным реалиям. Чего только стоит его работа, изображающая женщин в образе Девы Марии, но при этом их руки удерживают не мистические символы христианства, а современные «ценности» – дорогую сумочку от Michael Kors, планшет от Apple и крошечных, дрожащих от любого звука, карманных собачек. Его работы – смесь комедии с драмой, ведь, посмеявшись от души, можно заглянуть дальше, за творческую ширму, в самую глубину картины, понимая, что на ней изображено не что иное, как печальное, но такое реальное Настоящее. В нём больше нет ярких арабских ночей под аккомпанемент сказок, на замену которым пришли шутки-прибаутки в любом ближайшем баре и плотно обтянутые в кожу и шелка девушки, чьи улыбки сулят полную царских алмазов ночь. Но зато в нём есть тепло и изящество картин, способных подарить лёгкость и улыбку, пусть и на пару мгновений.
Выбор. Автор: Станислав Плутенко.
Метаморфозы. Автор: Станислав Плутенко.
Вокзал забытых невест. Автор: Станислав Плутенко.
Затаив дыхание. Автор: Станислав Плутенко.
Пьеса. Комедианты. Автор: Станислав Плутенко.
Богини судьбы - три сестры Мойры. Автор: Станислав Плутенко.
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