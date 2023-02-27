Как почтовый голубь Густав служил в армии, совершил подвиг и спас мир

Масштабная дезинформация

Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж «Омаха». Утро 6 июня 1944 года / Источник: wikipedia.org

Операция в режиме беспрецедентной секретности

Верховный Главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Эйзенхауэр ведёт беседу с десантниками роты Е 502-го парашютно-десантного полка перед началом воздушно-десантной операции в Нормандии. 5 июня 1944 года / Источник: wikipedia.org

Почтовые голуби Королевских ВВС

Почтовые голуби принимали участие в обеих мировых войнах / Источник: wwii.space

В экстренных ситуациях летчик выпускал почтового голубя. Это было своеобразным сигналом бедствия / Источник: was.media.com

Почтовый голубь NPS.42.31066

Почтовый голубь / Источник: auto.mail.ru

Записка Монагью Тейлора, которую в Великобританию доставил почтовый голубь NPS.42.31066

Крылатый герой

Британскому почтовому голубю Королевских ВВС вручают медаль Марии Дикин / Источник: wwii.space

Нелепая смерть Густава

Британские почтовые голуби-герои Королевских ВВС / Источник: interweber.ru

Британские солдаты кормят голубей в вольере / Источник: krylatiesportsmeni.mybb.ru