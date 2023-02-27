Как почтовый голубь Густав служил в армии, совершил подвиг и спас мир

Вторая мировая война была самым кровопролитным вооруженным конфликтом за всю историю человеческой цивилизации. Сотни и тысячи людей, воевавших на ее фронтах, не жалея своей жизни совершали по-настоящему геройские поступки, навсегда вписав свои имена в анналы истории. Однако мало кто из простых обывателей знает, что кроме представителей человеческой расы много подвигов совершили также и животные. Показательной в этом плане является история героического полета голубя Густава – птицы, которую многие считают настоящим спасителем мира.
Масштабная дезинформация
Во вторник, 6 июня 1944 года, в Нормандии началась самая масштабная за всю историю войн высадка десанта – операция «Нептун». В этот «День Д» 156 тысяч солдат союзников при помощи почти 7 тысяч самолетов и 11,5 тысячи кораблей в два этапа были переброшены на побережье Франции. Началось освобождение Западной Европы от фашистской «коричневой чумы».
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж «Омаха». Утро 6 июня 1944 года / Источник: wikipedia.org
Началу операции «Нептун» предшествовал ряд беспрецедентных разведывательных и дезинформационных мероприятий со стороны США, Великобритании, Канады и их союзников. Армейские контрразведки этих стран на протяжении нескольких месяцев «кормили» Абвер ложными сведениями. Стратегия секретности была продумана настолько хорошо, что даже высокопоставленные штабные офицеры союзников до самого последнего момента были не в курсе готовящегося нормандского десанта.
Операция в режиме беспрецедентной секретности
Высадка десанта в Нормандии должна была стать началом самой масштабной военной кампании союзных войск на Западном фронте – операция «Оверлорд». Важность ее была настолько большой, что генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, командующий десантированием союзников в Нормандии, заранее приготовил рапорт, в котором всю ответственность за провал операции «Нептун» он брал на себя.
Верховный Главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Эйзенхауэр ведёт беседу с десантниками роты Е 502-го парашютно-десантного полка перед началом воздушно-десантной операции в Нормандии. 5 июня 1944 года / Источник: wikipedia.org
Сразу же после выхода кораблей из британских портов поступил приказ о полном радиомолчании в эфире. Штабы воинских и партизанских соединений, которые в то время находились на материковой Европе, нервно ждали каких-либо известий с берегов Франции от наступающих. На карту было поставлено очень много – ведь если десанту не удастся прорвать береговую оборонную линию нацистов, то всю операцию «Оверлорд» можно было бы считать проваленной.
Почтовые голуби Королевских ВВС
Как в Первой, так и во Второй мировой войне основной полевой связью являлись почтовые голуби. Их подразделения были у всех воюющих сторон. Птицы часто выручали бойцов, передавая в штабы ценную разведывательную информацию или же просьбы о военной поддержке на том или ином участке боевых действий.
Почтовые голуби принимали участие в обеих мировых войнах / Источник: wwii.space
В Британских Королевских военно-воздушных силах существовала своя, отдельная «голубиная служба». Птиц брали с собой пилоты истребителей и бомбардировщиков, участвующих в рейдах на вражеские территории. Если британский самолет сбивали или же он совершал вынужденную посадку в фашистском тылу – летчик выпускал почтового голубя, снабдив его запиской со своими координатами.
В экстренных ситуациях летчик выпускал почтового голубя. Это было своеобразным сигналом бедствия / Источник: was.media.com
После окончания войны было подсчитано, что каждый третий сбитый летчик Королевских ВВС обязан своим спасением армейским голубям. Впоследствии все они были отмечены военным командованием. В Британии даже учредили награду для «воюющих» животных – медаль Марии Дикин. Она была «звериным» аналогом Креста Виктории (англ. Victoria Cross, VC) – самой высокой военной награды Великобритании, которую вручали за героизм британским солдатам и офицерам.
Почтовый голубь NPS.42.31066
В то время, когда во всех штабах союзников нетерпеливо и с огромным волнением ждали вестей из Нормандии, вслушиваясь в гнетущую тишину радиоэфиров, над Ла-Маншем разрезала воздух своими крыльями неприметная серая птичка. Это был почтовый голубь Британских Королевских ВВС с инвентарным номером NPS.42.31066, который летел от французского побережья домой, в Великобританию.
Почтовый голубь / Источник: auto.mail.ru
В специальном контейнере, который был прикреплен к лапке птицы, находилось короткое сообщение от Монагью Тейлора – военного корреспондента информационного агентства Reuters, пребывавшего на борту одного из десантных кораблей Королевских ВМС Великобритании.
Записка Монагью Тейлора, которую в Великобританию доставил почтовый голубь NPS.42.31066
В своем «репортаже с места событий» Тейлор сообщал, что в 5 часов 45 минут самолеты союзников, пролетев над береговой линией, не заметили воздушных боевых машин противника. Также корреспондент проинформировал, что в 7:50 на побережье Нормандии успешно высадился первый боевой десант, который подал сигнал, что немцы не противодействуют огнем на пляжах.
Крылатый герой
Этот судьбоносный клочок бумаги почтовый голубь доставил на Британские острова спустя 5 часов полета, во время которого он преодолел 265 километров. Это был настоящий подвиг, если учесть то, что для борьбы с британскими почтовыми голубями немцы использовали ряд действенных контрмер. В частности, в дивизиях Вермахта, которые дислоцировались на французском побережье, несли «боевое воздушное дежурство» соколы и ястребы, специально обученные уничтожать почтовых голубей.
Британскому почтовому голубю Королевских ВВС вручают медаль Марии Дикин / Источник: wwii.space
За благополучную доставку вестей с побережья Нормандии почтовый голубь Королевских ВВС NPS.42.31066 получил персональное имя – Густав. Также птице была присвоена та самая наивысшая «животная» воинская награда Британии – медаль Марии Дикин. Густав стал одним из трех десятков почтовых голубей, которым была вручена эта медаль.
Нелепая смерть Густава
Историю почтового голубя Густава после успеха операции «Нептун» немедленно разнесли журналисты Великобритании, США и других стран-участников антигитлеровской коалиции. Птица стала настоящим героем Второй мировой войны. Густав даже участвовал в торжествах и званых приемах.
Британские почтовые голуби-герои Королевских ВВС / Источник: interweber.ru
После победы над Германией и ее союзниками почтовый голубь Королевских ВВС перешел на полное довольствие ветерана. Он продолжал быть в центре внимания британской общественности до самой своей смерти, которая случилась нелепо и даже глупо – во время чистки голубиного вольера солдат-смотритель нечаянно наступил на замешкавшегося Густава.
Британские солдаты кормят голубей в вольере / Источник: krylatiesportsmeni.mybb.ru
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