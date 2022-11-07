Роскошный подарок и предмет наследства: как в Средние века кровать превратилась в настоящее сокровищ

Когда-то кровать была сокровищем. /Фото: livejournal.com

Современному человеку не понятен этот пункт завещания драматурга. /Фото: wikipedia.org







В Средние века большинство людей спали прямо на полу. /Фото: blogspot.com

Короли возили кровати с собой. /Фото: wikireading.ru

У кого кровать была, её приходилось делить с детьми и гостями. /Фото: idei.club

В кроватях могли проводить весь день, занимаясь делами и принимая гостей. Фото: semiestrel.ru