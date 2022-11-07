Роскошный подарок и предмет наследства: как в Средние века кровать превратилась в настоящее сокровищ

Пожалуй, нет сегодня такого современного жилища, где в спальне не стояла бы удобная кровать, и даже не одна. Поэтому обывателю будет трудно представить, что ещё каких-то полтысячи лет назад этот популярнейший ныне предмет мебели был огромной редкостью, которую могли себе позволить лишь состоятельные люди не высокого сословия. Более того, кровать в период Средневековья считалась настолько же роскошным подарком, насколько и машина, а многие из тех, кто владели ею, даже передавали их по наследству своим потомкам.
Когда-то кровать была сокровищем. /Фото: livejournal.com
В истории литературы активно изучается биография легендарного Уильяма Шекспира. Однако там обычно уделяют внимание обстоятельствам его жизни и написания его знаменитых произведений. А вот историки могут продемонстрировать на примере его жизни исключительную ценность обыкновенной кровати, которую она составляла для современников английского драматурга. А всё потому, что они ознакомлены с текстом его завещания, а там чётко указано, что обеим своим дочерям он в качестве наследства, среди всего прочего оставил как раз по кровати.
Современному человеку не понятен этот пункт завещания драматурга. /Фото: wikipedia.org
Причина такого необычного выбора наследства в том, что кровать как предмет мебели была настоящей редкостью и даже предметом роскоши. Более того, позволить себе не то, что отдельную конструкцию для сна, а и обыкновенную подушку мог далеко не всякий не бедный человек. Собственно, у большинства людей в домах даже не существовало спальни в качестве отдельного помещения, что составляло ещё больше неудобств для совместного проживания нескольких людей в одном доме в те времена.
В Средние века большинство людей спали прямо на полу. /Фото: blogspot.com
Позволить кровать себе могли только очень богатые люди, в первую очередь, особы монархических династий, либо представители дворянского сословия - они могли не только её купить, им банально было где её поставить. Однако такие условия могли быть не везде, поэтому правители, отправляясь в путешествия или официальные визиты в другие регионы либо государства, нередко брали свою кровать с собой, ведь нельзя быть по-настоящему уверенным, что в месте прибытия она вообще будет, а от комфортного сна отказываться не хотелось.
Короли возили кровати с собой. /Фото: wikireading.ru
А вот среднестатистический житель средневековой Европы кровать за всю свою жизнь мог даже ни разу не увидеть. Обычно они проводили ночи на тюфяках, которые набивали соломой и располагались на полу. В качестве одеяла нередко использовалась собственная верхняя одежда, например, плащ. Спали обычно в помещении, которое обогревалось жаровней, и размещались там все жители дома, как хозяева, так и прислуга. Такое решение также диктовалась соображениями безопасности: когда все в одном месте, отбиться от потенциальных ночных грабителей было намного проще.
У кого кровать была, её приходилось делить с детьми и гостями. /Фото: idei.club
У феодалов, которые владели большими поместьями, спальни могло и не быть как отдельного помещения, и ею служил зал, в котором проходила основная часть дня - там употребляли пищу, работали, принимали гостей и, соответственно, проводили ночи. Спали хозяева часто со своими детьми, особенно, если кровать у них всё-таки была, а иногда туда же пускали и гостей. Рядовые работники, такие как конюхи, подмастерья или поломойки ночевали фактически там же, где и работали - в конюшне, мастерской или каморке на кухне. Не было кроватей и на постоялых дворах, которые предоставляли койко-место в виде тюфяка, набитого конским волом.
В кроватях могли проводить весь день, занимаясь делами и принимая гостей. Фото: semiestrel.ru
И только в позднем Средневековье всё больше людей получали возможность разделять свои жилища на зоны - работы, еды, сна и отдыха. Но кровати продолжали оставаться предметом роскоши. Например, распространённой была практика «донашивания» этого предмета мебели: так, если родители могли позволить купить себе новую кровать, то старую оставляли для детей. Собственно, хорошее ложе могло послужить и предметом наследства, передаваясь определённому члену семьи по завещанию. А особо дорогому человеку кровать могли преподнести в качестве подарка, и считался он очень роскошным, как если бы сегодня подарить кому-то машину.
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