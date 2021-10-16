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Как скрыть нежелательные трубы

Нередко вид на кухне или в другой комнате сильно портят трубы, газовые или водопроводные. Избавиться от них, конечно, вряд ли получиться, а вот замаскировать их можно.

Как скрыть нежелательные трубы
Причем такую маскировку можно сделать не просто декоративной, но еще и функциональной, например, закрыв трубы при помощи вот такой доски для записей. Кроме того доску можно превратить в дверцу, а внутрь получившегося шкафчика поместить несколько нешироких полочек, например, для специй или чая.
Как скрыть нежелательные трубы
Вам потребуются:
деревянная доска или иной материал для каркаса; фанерный лист; грифельная краска; инструментыЗамеряем область вокруг труб, которую необходимо закрыть, не забываем отмерить также и глубину. Получив все данные, рисуем простую рабочую схему с необходимыми параметрами.
Как скрыть нежелательные трубы
Затем, пользуясь подготовленной схемой, из деревянной доски или другого подходящего материала собираем короб нужного размера. Детали можно как склеить между собой, так и скрепить при помощи саморезов.
Как скрыть нежелательные трубы
Получившийся короб примеряем к месту, где он в дальнейшем будет расположен. Намечаем места пересечения стенок короба с трубами, после чего делаем на стенках выемки, куда встанут трубы. Если одна из труб у вас расположена сверху, то такие выемки послужат еще и креплением-подвесом для всей конструкции.


Как скрыть нежелательные трубы
Далее закрываем переднюю стенку получившейся рамки. Для этого можно использовать тонкий фанерный лист: вырезаем из него заготовку подходящего размера и закрепляем ее на рамке при помощи клея, финишных гвоздей и строительного степлера. При необходимости станки рамки зашлифовываем.

Как скрыть нежелательные трубы
Также стенки рамки при желании можно закрыть полосками линолеума.
Как скрыть нежелательные трубы
Чтобы на доску можно было легко наносить заметки и так же легко их стирать, покрываем ее переднюю стенку специальной грифельной краской.
Как скрыть нежелательные трубы
Добавляем на доску декор, в нашем случае это вот такая декоративная рамка из пенопластового багета, и готово!
Как скрыть нежелательные трубы

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Трубысоветы
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