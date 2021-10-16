Как скрыть нежелательные трубы

Нередко вид на кухне или в другой комнате сильно портят трубы, газовые или водопроводные. Избавиться от них, конечно, вряд ли получиться, а вот замаскировать их можно.





Причем такую маскировку можно сделать не просто декоративной, но еще и функциональной, например, закрыв трубы при помощи вот такой доски для записей. Кроме того доску можно превратить в дверцу, а внутрь получившегося шкафчика поместить несколько нешироких полочек, например, для специй или чая.



Вам потребуются:

деревянная доска или иной материал для каркаса; фанерный лист; грифельная краска; инструментыЗамеряем область вокруг труб, которую необходимо закрыть, не забываем отмерить также и глубину. Получив все данные, рисуем простую рабочую схему с необходимыми параметрами.



Затем, пользуясь подготовленной схемой, из деревянной доски или другого подходящего материала собираем короб нужного размера. Детали можно как склеить между собой, так и скрепить при помощи саморезов.



Получившийся короб примеряем к месту, где он в дальнейшем будет расположен. Намечаем места пересечения стенок короба с трубами, после чего делаем на стенках выемки, куда встанут трубы. Если одна из труб у вас расположена сверху, то такие выемки послужат еще и креплением-подвесом для всей конструкции.

Далее закрываем переднюю стенку получившейся рамки. Для этого можно использовать тонкий фанерный лист: вырезаем из него заготовку подходящего размера и закрепляем ее на рамке при помощи клея, финишных гвоздей и строительного степлера. При необходимости станки рамки зашлифовываем.Также стенки рамки при желании можно закрыть полосками линолеума.Чтобы на доску можно было легко наносить заметки и так же легко их стирать, покрываем ее переднюю стенку специальной грифельной краской.Добавляем на доску декор, в нашем случае это вот такая декоративная рамка из пенопластового багета, и готово!