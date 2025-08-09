Рабочее и безопасное средство от комаров и мошек

Покупные мази и спреи от комаров зачастую не срабатывают, а если и работают, то помимо вреда для насекомых попутно несут опасность и для человека, так как содержат вредные вещества. В связи с этим желательно делать средство для отпугивания комаров и мошек своими руками из натуральных растительных компонентов.

эфирное масло гвоздики;любое растительное масло.Шприц.Пипетка.Емкость для смешивания.Комары на дух не переносят запах гвоздики. В связи с этим в качестве действующего вещества средства будет использовано эфирное масло гвоздики. Его можно купить в аптеке. Стоит оно недорого, а расходуется медленно, поэтому одного пузырька будет достаточно на несколько лет.Поскольку запах гвоздики очень насыщенный, то эфирное масло нужно использовать понемногу. В связи с этим его следует разбавить, чтобы снизить концентрацию ароматических веществ. Для этого подойдет любой растительное масло. Можно использовать обычное рафинированное подсолнечное. Это позволяет сделать изготовления средства от комаров просто копеечным. Также подойдет оливковое, кунжутное и т.д.На одну порцию средства используется 5 мл растительного масла и 3-4 капли эфирного.Компоненты перемешиваются и переливаются в удобную для хранения и переноски тару. Это может быть жестяная баночка от бальзама для губ, маленький стеклянный пузырек или бутылочка с распылителем.Достаточно растереть по несколько капель средства на открытые участки кожи. Его следует наносить на руки, шею, стопы.При этом нужно учитывать, что поскольку основа средства это масло, то оно пачкает одежду. Оно больше подходит для дачников, рыбаков или тех, кто отправляется на пикник. С новой одеждой средство лучше не применять, или же использовать при его приготовлении вместо растительного масла аптечный глицерин.Если нужно защитить от комаров ребенка до 3 лет, то средство необходимо наносить не напрямую на кожу, а на одежду. Достаточно пары капель на воротник, манжеты или просто навязать повязку из ткани и пропитать маслом ее. Поскольку гвоздика имеет выраженный стойкий запах, то средство малопригодно для отпугивания комаров от открытых окон. Оно больше применимо на свежем воздухе. В помещении же этот запах усилится и может стать неприятным не только комарам, но и окружающим, если им не нравится гвоздика.