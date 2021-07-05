5 уловок владельцев кафе и ресторанов, которые вредят нашему организму

Кристальная честность в мире бизнеса - явление, которое, к огромному сожалению, встречается реже, чем это должно быть. В стремлении сэкономить там-сям могут быть уличены даже самые добропорядочные из бизнесменов. Материал расскажет о пяти уловках владельцев общепита, которые могут привести нас в кабинеты врачей.
1. Блюда во фритюре
Что за ад на фото справа?!
Начнем с того, что поджаренная в кипящем масле еда содержит канцерогены. Если лишь изредка себя баловать домашним блюдом во фритюре, то ничего страшного нет. Но дело в том, что масло во фритюрницах заведения питания частенько не меняют в течение нескольких часов, жаря в нем всё новые и новые порции буквально полдня, а это значит, что вам подают на тарелке небольшую порцию вируса онкологии. Желающие сэкономить рестораторы закрывают глаза на эту вещь, поскольку на каждую замену расходуется литр дорогостоящего растительного масла. Рекомендуется отказаться от заказа блюд, которые готовят во фритюре.
2. Аперитив
Вина перед основным блюдом (которое ждать 20 минут)? / Фото: zdorovieinfo.ru
В статусных ресторанах вам предложат в ожидании вашего заказанного блюда сначала выпить напиток. Если это будет стакан воды или кофе - нестрашно. Но если вы закажете алкоголь (на котором, скорее всего, будет официант настаивать, подложив вам ловким движением руки карту вин), то он обязательно усилит ваш аппетит. Уловка стара как мир. В результате после получения основного блюда вы закажете что-то еще. И окажете финансовую услугу ресторану. Кроме того, что получите немного больше шансов стать алкоголиком.
3. Реализация не заказанных утром салатов
Майонез кручу-верчу, запутать хочу... / Фото: zelv.ru
Не реализованные в первой половине дня нарезанные салаты томятся в ожидании вечерних посетителей. Когда таковые находятся, к нарезанному утром салату добавляют оливковое масло или майонез и в результате блюдо выглядит вроде бы свежим. Хорошо, если нарезанные овощи с утра стояли в холодильнике. А если нет? Имейте в виду: та же самая редиска после 6 часов вне холодильника превращается в продукт, который способен вызвать острое пищевое отравление и отправить вас в кабинет гастроэнтеролога в итоге. Следует очень внимательно оговорить с официантом, когда готовился салат из овощей свежих, который вы собираетесь заказывать. Следите за языком тела официанта на предмет лжи.
4. Подозрительное БЛЮДО ДНЯ за копейки
На людях зарабатывают. / Фото: zelv.ru
Доводилось ли вам заказывать внезапное БЛЮДО ДНЯ в том или ином заведении за копейки? Содержало ли оно, допустим, красную рыбу или мясо? Если вы отвечаете положительно, то вспомните, не чувствовали ли вы себя так себе после употребления этого блюда. Как правило, недобросовестные рестораторы готовят это блюдо из рыбы или мяса, срок годности которых истекал вот-вот, а это значит, что риск пищевого отравления очень велик. Чаще всего это касается рыбных продуктов, так как они являются очень дорогими и очень быстропортящимися.
5. Супы из замороженных бульонов
Это выглядит вкусно? / Фото: suseky.com/
Будоражит ли ваши вкусовые рецепторы данная картинка? Рискнем предположить, что нет. А это всего лишь навсего замороженный куриный бульон, который используют многие нестатусные рестораны для того, чтобы в любой отрезок времени подать клиенту на стол суп со свежими ингредиентами. Здесь арифметика совершенно проста. Бульон варится, замораживается, в последствии размораживается порционно по мере поступления заказов на традиционные супы. А что если куриный бульон хранится в заморозке уже несколько дней? А что если вам смешают часть свежего бульона с частью размороженного? Уже через 4 дня в холодильнике куриный бульон начинает пахнуть мусорным баком многоквартирного двора. Так что нужно очень тщательно относиться к уровню ресторана, подающего супы на курином бульоне, чтобы не попасть в больницу с отравлением.
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