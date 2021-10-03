Правила подготовки Хост к зиме

Хочешь получить улучшенную версию своей старой хосты в следующем дачном сезоне? Тогда пламенный салют, товарищ цветовод! Сегодня на повестке дня — бесхитростный план подготовки декоративно-лиственного растения к зимнему отдыху. Пора сунуть носик в хостиарий!





«Зачем вообще возиться?», от создателей «Я ничего не делаю и у меня все растет» © — ленивые садоводы всех стран



Подозреваю, что небывалую популярность хоста завоевала из-за исключительной неприхотливости. Посадил в тень — поливай, когда совсем сухо — растение выглядит прилично. Идеально? Нет!



Каких только хост не выведено на нашем веку! Смотришь — глаза разбегаются. Но сам люблю сизые



У каждого растения, сорта и даже отдельно взятого экземпляра есть свой Потенциал. Надменно заявляя, что «Хосте не нужен уход», ты обрекаешь растение демонстрировать минимум из возможностей. Да, вполне сносный. Но уделив хосте чуточку времени, ты подаришь ей возможность продемонстрировать сильные стороны.

Зима — время зимнего отдыха, а никак не время выживания. Несмотря на отменную зимостойкость, неподготовленная хоста может частично подмерзнуть. И следующую весну будет работать над восстановлением. Подготовленная, безопасно перезимовавшая и отдохнувшая, — начнет сразу идти в бодрый пост.

Шаг 1: Посмотри на корневище

Шаг 2: Реши, что ты будешь делать с листьями

Шаг 3: Замульчируй хосту

Чем целее корневище — тем больше ростков лезетКорневище хосты имеет свойство выпирать из земли. Оно увеличивается в размерах внутри клумбы, а сверху осадки и вода из лейки размывают грунт. Все, что торчит на поверхности, — потенциальная жертва морозов, особенно в бесснежную зиму. Полностью корневище не замерзнет, но часть его может оказаться повреждена.Обязательно окучивай хосту перед зимой, если она была замечена в таком беспомощном состоянии. Только не как картошку, сгребая землю из приствольного круга, — оголишь корешки, товарищ. Принеси ведерко свободного грунта.«Обрезать не стоит оставлять» — каждый товарищ поставит запятую самЛистья хосты нужно оставлять. Они перепреют и станут естественным удобрением.Листья хосты нужно обрезать — они играют роль убежища для опасных грибков, бактерий, вредителей.Я настоятельно рекомендую гражданам обрезать листья хосты, но только после того, как их схватит мороз. Завершится естественный цикл жизни растения, и оно не заметит потери.Выглядит нездорово и просто неприятноПочему? Да потому что разводить кисель на клумбе не хочется. Я считаю, что чистота — залог и красоты, и здоровья сада. А удобрение я весной внесу.Хоста проспит богатырским сном, если сделать банальное мульчирование. Это — растение, которое вообще мульчу жалует. Один год моя жена решила выделаться, сделав изумительно красивое покрывало из сосновых шишек. Я предпочитаю более практичные варианты — например, простой компост или перегной.Другу на заметку: Мульча — это не только защита от холода для корней. В грунте под подушкой компоста получается благоприятный климат для почвенных микроорганизмов. Рыхлость и плодородие — повышается как бы само собой.