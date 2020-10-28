С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Горелик
    Наиболее точный способ измерения градусником сначала подмышечный, после анальный и в заключение оральный по вкусу и з...Почему в США темп...
  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...

Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Сумасшедший микс из привозимых челноками «фирменных» шмоток, невообразимых причесок и извечного желания быть модным и крутым — вот такой была мода 90-ых.

И, знаете, это работало. Надев джинсы «мальвины», кроссовки «абибас», свитер «бойс» и бейсболку с надписью «USA California», каждый мог на школьной дискотеке покорить не одну Светку Соколову из 9 «Б» с безумной челкой.

13 улетных вещей, которые мы все носили в 90-е.

Лосины


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

В 90-е у этого нехитрого предмета одежды состоялся настоящий звездный час. Независимо от комплекции их носили все и везде. Выпускной? Лосины. За хлебом? Лосины. Зима? Колготки под лосины — и вперед. Зеленые, фиолетовые, розовые, желтые, золотые — чем ядренее цвета, тем лучше и тем с большей вероятностью ноги девушки становились «гвоздем программы». То есть «гвоздями».

Спортивные костюмы


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Это сейчас мы надеваем спортивную одежду исключительно в спортзал (ну, ладно, еще на шашлыки), а в те замечательные времена с последнего урока физры в ней совершенно спокойно можно было уйти к подруге в гости на чай, в театр, в кино, да и на дискотеку, чего уж там.

Цветные резинки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Особо замороченные подбирали их под цвет лосин. С помощью этого чуда китайской химической промышленности прически наших девушек, а именно: хвосты, косы, «пальмы» и прочие завихрения — переливались всеми цветами радуги.
Да и держались настолько прочно, что отпадала необходимость в лаке «Прелесть» — чуде теперь уже отечественной химической промышленности.

Платформа


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

«На них же невозможно ходить!» — воскликнем мы сейчас, но когда это останавливало модниц и модников. В такой обуви было удобно щеголять по развалинам социализма, да и весенний паводок был нестрашен. Кажется, «три метра над уровнем неба» — это как раз про такую обувь.

Значки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

«Значков много не бывает» — такой негласный девиз имел место среди молодежи той эпохи. Поэтому значками занималось все мало-мальски пригодное и свободное пространство на рюкзаках, сумках, ремнях, куртках и так далее. С пластмассовых бляшек на нас смотрели Цой, Шварценеггер, «Канай отсюдова», «Хочу пива» и недоумевали: «Что мы здесь делаем?»

Футболки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Футболки — это отдельная песня. Белые, розовые, длинные до колен, с бахромой, в горошек, в полосочку, с Микки Маусом и спасателями Малибу. Но культовой стала, конечно, футболка с Леонардо Ди Каприо времен «Титаника». Если еще и лосины подобрать зачетные, то можно было бесплатно пройти на школьную дискотеку. Конечно, если удавалось опередить 20 других таких же модниц.

Кепки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Если носишь бейсболку, то ты крутой: у тебя тетрис последней версии, можно залазить на гаражи, отбирать мелочь у первоклассников и опаздывать на уроки. На бейсболке обязательно наличие надписи «USA» и орла, расправившего крылья. Все остальные бейсболки — дешевая подделка и попытка примкнуть к клану крутых.

Джинсовые куртки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

То ли из-за технического брака, то ли из-за того, что так надо, но ткань этих джинсовых куртецов была настолько плотной, словно их вымачивали в бетонном растворе. Но чего не сделаешь ради моды — мы с трудом натягивали эти бушлаты, манящие символы всего западного мира, и, сдавленные, но не сломленные, шли к ребятам из соседнего двора.

Олимпийки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Вот в олимпийке — верхней части спортивного костюма — ходить было куда приятнее, поэтому никто не заморачивался и носил ее вместо курток почти до самых холодов. Яркие, под стать лосинам, они так свободно развевались на ветру! А их цветовая гамма «привет, эпилепсия» заметно разбавляла серые будни 90-ых. Но важнее другое — их даже не нужно было гладить!

Барсетки


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Этот аксессуар принадлежал тем, кто постарше, кто уже отходил в бейсболках и перешел, так сказать, на новый уровень. Однако барсетку успешно «сочетали» со спортивным костюмом. Оно и понятно — лазить по замороженным стройкам и «мутить» бизнес в нем все-таки удобнее. В плечах не жмет.

Пакеты


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Для тех, кто по идеологическим соображениям не мог или не хотел ходить с барсеткой, рынок аксессуаров подготовил — барабанная дробь — полиэтиленовые пакеты. В цветочек, крапинку, полосочку, с красотками в бикини — исключительно в них можно было носить учебники, тетрадки и ручку. К слову, предметы эти владельцам барсеток не пригождались совсем.

Свитер «бойс»


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Даже на этом фото видно, как горды за себя девушки из-за того, что носят эти шедевры турецкого ширпотреба. И неважно, что изначально свитер предназначался для мальчиков, а серо-буро-зеленый орнамент не совсем выгодно подчеркивает достоинства женской внешности.

Джинсы «мальвины»


Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Джинсы Mawin, или «мальвины», они хлынули к нам вместе с челноками, за какие-то несколько недель заполнив рыночные прилавки на всей территории бывшего СССР. «Мальвины» были на порядок дешевле Levi’s, Montana и Pyramid, поэтому их носили все и везде. В общем-то, потом лейбл на попе мог звучать как угодно, но их все равно называли по-доброму так — «мальвинами».

Сегодня, глядя на эти фотографии, становится смешно. Ну и пусть — эта была наша история, наша, прости господи, культура, благодаря которой мы стали такими, какие уж есть. И хотя нас уже не соблазнишь костюмами «абибас» с лампасами, но иногда очень хочется тайком развести пакетик Yupi и вспомнить лихую молодость.

с


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх