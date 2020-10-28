Это были лихие 90-е, мы одевались как могли

Сумасшедший микс из привозимых челноками «фирменных» шмоток, невообразимых причесок и извечного желания быть модным и крутым — вот такой была мода 90-ых.



И, знаете, это работало. Надев джинсы «мальвины», кроссовки «абибас», свитер «бойс» и бейсболку с надписью «USA California», каждый мог на школьной дискотеке покорить не одну Светку Соколову из 9 «Б» с безумной челкой.



13 улетных вещей, которые мы все носили в 90-е.



Лосины

Спортивные костюмы

Цветные резинки

Платформа

Значки

Футболки

Кепки

Джинсовые куртки

Олимпийки

Барсетки

Пакеты

Свитер «бойс»

Джинсы «мальвины»