В третий понедельник февраля в США отмечается Президентский день. До 70-х годов празднования были приурочены к 22 февраля — дню рождения Джорджа Вашингтона, первого президента. В любом случае этот праздник — хороший повод для небольшого экскурса в американскую историю.
Даже если вы знаете ее назубок, вам едва ли известно обо всем, что происходило в стенах Белого дома. Уотергейт и дело Моники Левински — лишь вершина айсберга скандалов, большая часть которых тщательно скрывается от широкой общественности.
Биографии президентов богаты на странные, нелепые и курьезные факты, на фоне которых превращение Рональда Рейгана из актера в главу государства кажется обычным делом. Нелепые смерти, семейные скандалы, убийства, зависимости, непозволительная рассеянность и многое другое — все это в нашем списке 20 невероятных фактов о президентах США.
Джордж Вашингтон проиграл почти все сражения
Как бы эффектно ни смотрелся Джордж Вашингтон на коне, в реальности его действия во время сражений пользу не приносили.
О первом президенте США ходит немало вздорных слухов. Вопреки одному из них, его зубы были сделаны не из дерева: протезы соорудили из кости бегемота, человеческих зубов и металлических скоб. Что же касается успехов главы государства в военном деле, здесь все не так радужно, как иногда утверждается.
Фактически Вашингтон был бесполезен на поле битвы. В стратегии он был абсолютным чайником и проиграл все крупные сражения, в которых участвовал, каждый раз принимая решение об отступлении и убегая с поля битвы, поджав хвост.
Также первый президент США курил травку
Конопля используется не только как наркотик, но и в качестве сырья для производства многих вещей. В этом можно убедиться, посетив любую страну, где легализовано употребление марихуаны. Из травы делают одежду, ее употребляют в пищу и используют для получения пеньки. Остается только гадать, для какого из этих применений коноплю выращивали на заднем дворе собственных домов Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон.
В XVIII веке многие фермеры сажали траву для промышленного использования, а курить ее начали позже. Поэтому считается, что Вашингтон, выращивавший коноплю дома, добавлял растение в табак и пиво, не догадываясь об особых свойствах. Но намного веселее думать, что первый президент США был еще и первым растаманом.
Джон Адамс и Герберт Гувер держали домашних аллигаторов
Джон Куинси Адамс предусмотрительно держал аллигатора в Белом доме.
Джон Куинси Адамс был не слишком любим народом. О нем ходили разные легенды: например, что он сутенер (как поется в хите «P.I.M.P.» 50 Cent), а также украл часть Шекспировского стула, когда ходил с Джефферсоном на экскурсию в дом писателя.
Достоверно известно, что один из безумных слухов имел под собой основание: у Адамса на самом деле был домашний аллигатор, подаренный ему французским генералом, маркизом де Ла Файетом. Животное содержалось в Восточной комнате Белого дома. А вот у сына Герберта Гувера, к которому мы еще вернемся, было два крокодила, свободно бродивших где вздумается.
Эндрю Джексон учил попугая ругательствам
Седьмой президент США Эндрю Джексон примечателен не только тем, что в честь него названа фолк-панк-группа, — в свое время он был этаким Джонни Ноксвиллом. Проиграв в 1824 году Джону Адамсу, Джексон с последователями основал Демократическую партию и впоследствии вошел в историю как первый президент-демократ.
Но более примечателен тот факт, что у Джексона был попугай, которого он учил ругательствам. Птица в этом деле явно преуспела. В отчете о похоронах главы государства значилось: «Перед надгробным словом, когда люди еще собирались, мерзкий попугай, питомец усопшего, словно взбесился, начал громко выкрикивать ругательства и все не унимался, потому люди пребывали в смущении, а некоторые даже уходили прочь».
А еще седьмой американский правитель убивал людей на дуэлях
Эндрю Джексон был резким человеком и любил поединки.
Джексон не только чуть до смерти не забил незадачливого преступника, покусившегося на его жизнь, но и не раз убивал противников на дуэлях (некоторых даже на лужайке у Белого дома). Согласно разным источникам, он застрелил от 13 до нескольких сотен человек. В те времена такие поединки считались делом чести. Двадцать шагов, поворот, выстрел…
Самым примечательным противником Джексона был Чарльз Дикинсон, адвокат и известный дуэлянт, оскорбивший будущего президента и его жену на скачках. Разумеется, Джексон его прикончил.
Закари Тейлор скончался от пищевого отравления
12-й президент США был доблестным человеком, а умер от простого пищевого отравления.
12-й президент США продержался на посту чуть больше года. Он дослужился до звания генерала и внес большой вклад в победу страны в войне с Мексикой, благодаря чему и был избран главой государства вопреки отсутствию интереса к политике. При жизни Тейлор был национальным героем, но умер совсем не героической смертью.
Врачи того времени не смогли установить причину скоропостижной смерти президента. До сих пор существует множество различных версий, в том числе об отравлении, к которому могли быть причастны политические противники. Но исследование останков показало, что самая вероятная из причин — пищевое отравление. Похоже, кувшин молока и миска ягод на пикнике в честь Дня независимости были явно лишними.
Франклин Пирс сбил старушку и вышел сухим из воды
Оказывается, такой сдержанный на вид человек способен на убийство.
Со связями в Белом доме можно выкрутиться из абсолютно любой неприятной ситуации. Джордж Буш — младший избежал нескольких обвинений в дни запоя благодаря отцу, Никсон еще долго оставался на посту после Уотергейтского скандала, а Пирсу сошло с рук убийство.
В 1853 году Франклин Пирс, 14-й президент США, сбил лошадью старушку и был арестован, однако дело замяли из-за недостатка улик, во что мы, конечно же, охотно верим.
Джеймс Гарфилд умер от рук врачей
Как ни парадоксально, Джеймс Гарфилд скончался от рук врачей, которые пытались его спасти.
Причина смерти Джеймса Гарфилда никогда не становилась предметом споров. Здесь все очевидно: президента убили врачи, пытавшиеся спасти его жизнь. Как и многие предшественники и преемники, Гарфилд стал жертвой покушения, однако настоящим убийцей в итоге оказался не тот, кто пустил в него пулю.
Используя новое изобретение — металлодетектор (от изобретателя телефона Александра Белла), врачи пытались определить местонахождение пули перед проведением операции. К несчастью, обнаружили они не ее, а металлическую пружину кровати, на которой лежал президент, но не остановились на первой неудачной попытке. После нескольких разрезов не в тех местах Гарфилд скончался.
Уильям Мак-Кинли плохо относился к больной жене
Уильям Мак-Кинли не очень-то достойно обращался с собственной супругой.
25-й президент США был убит анархистом Леоном Чолгошем. Убийца перед казнью заявил, что не чувствует вины, потому как Мак-Кинли был «врагом хороших людей». Не стоит, правда, судить о личности со слов преступника. Обратимся к фактам: во времена президентства Уильяма Мак-Кинли США выиграли войну с Испанией и укрепили национальную промышленность.
Но в чем-то Чолгош был, возможно, прав, потому что из всех мужей Белого дома Мак-Кинли явно был худшим, а это кое-что значит. В литературе немало сказано о том, какое внимание и участие он оказывал больной эпилепсией жене. В чем же проявлялась эта невероятная забота? Когда у супруги случался приступ на светском приеме, Мак-Кинли прикрывал ей лицо носовым платком, чтобы скрыть исказившиеся черты, и делал вид, что ничего не происходит.
Теодор Рузвельт был машиной для убийств
Теодор Рузвельт, пощадивший медвежонка, на самом деле был человеком силы.
Известно, что в честь Теодора Рузвельта назвали мягкую игрушку — мишку Тедди (на охоте он отказался убивать медвежонка). Животных президент любил, но это не мешало ему разгуливать по Белому дому с заряженным пистолетом на поясе, игнорируя телохранителей.
На войне Рузвельт прославился как хладнокровный убийца. У него имелся черный пояс по джиу-джитсу, а в молодости он был чемпионом по боксу. Не говоря уже о том, что до того, как стать президентом, Рузвельт успел побыть фермером-скотоводом, шерифом, комиссаром полиции и помощником секретаря по делам флота. Все, чем он когда-либо занимался, было так или иначе связано с убийствами.
Уильям Тафт не помещался в ванну Белого дома
Большого президента (как и человека) должно быть много!
Уильям Говард Тафт, 27-й президент, был большой фигурой в истории США. Прямо-таки астрономических масштабов. В прямом смысле. Как Гомер из «Симпсонов» в том эпизоде, где он решил растолстеть, чтобы работать на дому.
До избрания Тафт занимал пост военного министра, а после ухода из Белого дома стал председателем Верховного суда и единственным в истории страны президентом, работавшим на этой должности. Но поскольку этим мало кого удивишь, вернемся к низменным и грубым насмешкам над его весом. Во время своего президентства Тафт постоянно застревал в ванне Белого дома и не мог из нее выбраться без посторонней помощи. Пришлось в итоге установить резервуар побольше.
Уоррен Гардинг страдал игровой зависимостью
Азартный Уоррен Гардинг не мог вовремя остановиться и проигрывал даже имущество Белого дома.
И это еще мягко сказано. Уоррену Гамалиелу Гардингу редко везло в картах, но это не было препятствием для тайных игр в покер прямо в Белом доме. Во времена сухого закона политические друзья Гардинга собирались в Овальном кабинете и, попивая самодельный алкоголь, играли в карты на огромные деньги.
Фигура Гардинга считается одной из самых противоречивых. Его хорошая репутация держалась на красноречии и связях в журналистских кругах, благодаря чему он стал республиканским лидером, и все это вкупе со склонностью к любовным интрижкам. Азарт президента, как уже было сказано выше, переходил все границы: однажды он проиграл в пари весь фарфор Белого дома.
Герберт Гувер запрещал персоналу Белого дома попадаться ему на глаза
Герберт Гувер не отличался хорошим отношением к обслуживающему персоналу.
Многие президенты со временем привязывались к прислуге, но только не отец счастливого обладателя аллигаторов Герберт Гувер. 31-й президент США настоятельно требовал, чтобы персонал, обслуживающий Белый дом, не попадал в поле зрения ни к нему, ни к его супруге. Буквально.
То есть при появлении в комнате Гувера или первой леди горничные, официантки и все остальные должны были немедленно покинуть помещение или тихонько спрятаться в шкаф, исполняя каприз народного избранника.
Франклин Рузвельт разъезжал на машине Аль-Капоне
Франклин Рузвельт присвоил себе конфискованный автомобиль самого Аль-Капоне.
Президент Франклин Рузвельт находился в своем кабинете, когда директору ФБР Эдгару Гуверу повезло арестовать Аль-Капоне, главу преступного мира, который до этого момента непостижимым образом уходил от закона, хотя о его причастности к организованной преступности, в том числе бойне в День святого Валентина, знали все. Задержать его удалось под предлогом неуплаты налогов.
Штраф за это преступление включал в себя конфискацию имущества Капоне, в числе которого был бронированный Cadillac V-16 1928 года. Но долго автомобиль на складе конфиската не простоял и стал официальной машиной президента.
Гарри Трумэн был членом ку-клукс-клана
Гарри Трумэн последовал совету знакомого и вступил в ку-клукс-клан, что значительно помогло ему построить карьеру.
Гарри Трумэн стал президентом, заручившись поддержкой бизнесменов. После Первой мировой войны мэр Канзас-Сити Том Пендергаст помог ему получить пост окружного судьи. Но у местного агента по продаже автомобилей Эдгара Хинда была идея получше, как поспособствовать продвижению Трумэна: принять его в ку-клукс-клан.
Хинд сам был членом этой организации и даже предложил Трумэну заплатить за него вступительный взнос в размере 10 долларов. Согласно документальному фильму «Рождение нации», на тот момент в ку-клукс-клане состояло около 5 миллионов человек, поэтому политическое влияние было значительным. Трумэн ни разу не появился на встречах организации, но лишь то, что он состоял в ее списках, помогло ему продвинуться.
Линдон Джонсон был одержим своими капризами
Линдон Джонсон, который не давал покоя подчиненным своими прихотями.
Для американского народа Линдон Бэйнс Джонсон был самовлюбленным, своевольным тираном и полной противоположностью своего предшественника, всеми обожаемого Джона Кеннеди. По словам последнего, занимая пост вице-президента, Джонсон заставлял подчиненных из кожи вон лезть, чтобы ему угодить.
На одной из сохранившихся аудиозаписей Линдон заказывает брюки, акцентируя внимание на том, что они не должны жать в промежности, и просит портного увеличить расстояние от начала ширинки до президентского «bunghole» (буквально — «отверстия в бочке»).
Джеймс Картер утверждал, что видел НЛО
Джеймс Картер ничем особенно не отличался, но известно о некоторых и его причудах.
Президентство Джеймса Картера было не слишком интересным. По сравнению с другими главами государств он вел тихую и мирную жизнь и запомнился как скучный тип, чей единственный след в американской истории — шутка в «Симпсонах»: «Это величайший монстр в истории!»
Но даже он не смог обойтись без чудачеств. Чего стоит один только инцидент с кроликом, который якобы напал на его лодку. А в 1973 году, еще занимая пост сенатора Джорджии, Картер заявил, что видел летающую тарелку, и подал отчет в Международное бюро по вопросам НЛО.
Рональд Рейган верил в астрологию
Рональд Рейган полагался на предсказания звезд.
Исполнитель роли полузащитника Джиппера в фильме «Кнут Ронки — настоящий американец» удивил своих соотечественников не только тем, что впоследствии стал президентом. После того как в него стрелял психически больной Джон Хинкли-младший, надеявшийся таким странным способом привлечь к себе внимание актрисы Джоди Фостер, Рейган сказал оперировавшим его хирургам: «Я надеюсь, вы все республиканцы». Очевидно, он не воспринял покушение на свою жизнь, чуть было не завершившееся логичным концом, всерьез.
При этом Рейган принимал близко к сердцу такую антинаучную чушь, как астрология. Он всегда консультировался с астрологом, прежде чем назначать даты пресс-конференций, выступлений, дебатов, докладов конгрессу и так далее. Во время его президентства многое зависело от положения звезд и планет.
Клинтон потерял коды от ядерного чемоданчика
42-й президент США умудрился забыть пароль от ядерного чемоданчика.
Билл Клинтон прославился не только тем, что вступил в интимные отношения с практиканткой Моникой Левински, будучи женатым. Неизвестно, как ему вообще удалось продержаться на посту главы государства так долго.
За все время своего президентства Клинтон воспользовался электронной почтой лишь два раза. Он испортил отношения с десятками стран, а со всеми остальными и вовсе уничтожил. Ах да, однажды он еще и потерял коды от ядерного чемоданчика и не заметил этого, пока не пришло время их менять (а это происходило раз в четыре месяца).
Барак Обама стал персонажем комиксов
Таким Барака Обаму представляют создатели комиксов.
Барак Обама, избранный на пост главы государства в 2009 году, стал воплощением надежд американцев, что не могло не отразиться на поп-культуре. Вскоре после официального вступления в должность он был изображен в роли напарника Человека-паука в одном из комиксов, и это было только начало.
Обама появился в японской манге о роллерах Air Gear в компании с Хиллари Клинтон и Джоном Маккейном и в научно-фантастическом комиксе Drafted, где он помогает отражать вторжение инопланетян. Но самый странный пункт в списке — это, пожалуй, фэнтезийный комикс Barack the Barbarian («Барак-варвар»), вдохновением для которого, по всей видимости, послужило признание президента в том, что он является фанатом Конана-варвара.
Президенты тоже люди, но какие! Иногда кажется, будто для того, чтобы занять высокий пост, нужно сдать какой-то сверхсекретный тест на чудачество (по крайней мере в США). Кстати, заметьте: в списке нет пункта про Джорджа Буша — младшего. Вот кому стоило бы посвятить целую статью…
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