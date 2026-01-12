Правда и мифы о простуде

С нами не соскучишься!

Сквозняк опасен, легче всего простудиться после бассейна, и еще 8 мифов, которые много лет портили нам жизнь. Доказано: неправда!





1. Простуда может перейти в грипп

2. Лучше переболеть на ногах

3. Есть такая болезнь — «продуло»

4. Если выйти на улицу зимой с недосушенными волосами — заболеешь

6. Прививка от гриппа может вызвать грипп

7. Заболел — пей побольше молока

8. От болезни иммунитет крепче, чем от прививки

9. Заболел — лежи

10. Долечись до конца