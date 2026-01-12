Правда и мифы о простуде

Сквозняк опасен, легче всего простудиться после бассейна, и еще 8 мифов, которые много лет портили нам жизнь. Доказано: неправда!
1. Простуда может перейти в грипп
Это не так. «Простуда», как мы в обиходе именуем ОРВИ (острое респираторно-вирусное заболевание) и грипп вызываются разными вирусами. Так что чем заразились — тем и болеем.заболевания их довольно сложно, поэтому мы часто слышим «простуда перешла в грипп». На самом деле это с самого начала бы грипп.
2. Лучше переболеть на ногах
Или, как у нас говорят, клин клином. Не менее популярна версия о том, что стоит улечься в постель, как вирус будет буйствовать неделю, а то и больше, а если не давать организму расслабляться, недомогание пройдет за пару дней. Это опасное заблуждение. На самом деле оптимальный вариант — отсидеться дома 1−2 дня сразу же, как почувствовали недомогание. Если вирус несерьезный, на третий день вы можете вернуться к своему привычному ритму жизни. А если это все-таки грипп, то вы избежите осложнений на сердце и легкие.
3. Есть такая болезнь — «продуло»
Никакой силы ветер не может вызывать болезнь. Ни горячий, ни холодный, ни ураганный. Если вы чувствуете недомогание — значит, вы где-то подцепили вирус, и именно сейчас он активизировался. Единственный внешний фактор, который в данном случае справедлив — это длительное переохлаждение, которое может вызвать сбой в работе иммунной системы, ослабив ее и дав вирусу лишний шанс. Но сам по себе сквозняк — не опасен.
4. Если выйти на улицу зимой с недосушенными волосами — заболеешь
Вся Великобритания — опровержение этого мифа. Там считается совершенно нормальным выйти из бассейна, накинуть куртку и пойти домой..
6. Прививка от гриппа может вызвать грипп
Это невозможно технически. В самой вакцине не содержится вирус гриппа. Так что истории о том, как человек сваливался с гриппом сразу после прививки, можно назвать совпадениями.
7. Заболел — пей побольше молока
Лактоза во время болезни — зло. Ну, вообще она в принципе не очень полезна, но в дни болезни — особенно. При респираторных заболеваниях молоко может оказать даже негативный эффект: оно сгущает мокроту и затрудняет ее отхождение.
8. От болезни иммунитет крепче, чем от прививки
Да, если мы говорим о том же самом вирусе. Но вероятность повторно подхватить тот же самый вирус стремится к нулю. Мы ежедневно контактируем с сотнями вирусов, а на них приобретенный после болезни иммунитет не распространяется.
9. Заболел — лежи
Наоборот. Как только острый период пройдет, лучше умеренная активность, чем тюленеобразное лежание в кровати. Прогулки, легкий фитнес, домашние дела: чем больше двигаешься, тем активнее метаболизм, тем быстрее выводятся остатки вируса из организма.
10. Долечись до конца
Нет никакого смысла ждать, пока исчезнут последние признаки болезни. Доктора считают нормальным, если остаточный кашель и насморк сохранятся в течение 3−4 недель после истечения основного заболевания. Ориентироваться лучше на самочувствие и объективную картину: насколько организм восстановился, и как человек в целом себя чувствует.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии