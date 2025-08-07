Как сделать из скучного советского интерьера модное и современное пространство

Если вы живете в старой хрущевке или сталинке, наверняка в квартире есть предметы советской обстановки: сервант, кресло, комод, стулья и пр. Вот только от них совсем необязательно избавляться. При желании эти вещи вполне можно вписать в современный интерьер. Сегодня мы расскажем, как это сделать, чтобы получилось гармонично.

Прием 1: Освежите старую отделку

Прием 2: Отреставрируйте старые вещи

Прием 3: Сделайте ретро-фон

Прием 4: Смешивайте старое и новое

Прием 5: Сделайте ковер главным акцентом

Прием 6: Используйте картины, постеры и газеты

Прием 7: Уделите внимание фотографиям

Прием 8: Используйте части старых предметов

Паркет обычно укладывали елочкойСоветский паркет в квартире – это счастье, а не наказание, поэтому если вам повезло стать обладателем такого напольного покрытия, держитесь за него обеими руками. Во времена СССР паркет делали «на века», поэтому единственное, что вам нужно будет сделать, чтобы вписать его в современный интерьер – отреставрировать. Обычно процедура включает в себя два этапа: полировку и покрытие маслом или лаком. Кстати, если в квартире обычные деревянные полы, поступать нужно точно так же.Что касается отделки, то здесь нужно смотреть на ее состояние и уместность в вашей квартире. Иногда ретро-обои выглядят очень стильно, красиво и прекрасно сочетаются с современными элементами обстановки. Отлично, если они моющиеся – тогда будет достаточно протереть их от пыли и грязи, а также обновить при наличии повреждений.Советский комод до и после переделкиВнимательно осмотрите мебель, которая есть в квартире, и составьте список вещей, которые можно отреставрировать. Возможно, вам еще послужит шкаф, сервант, кресло или венские стулья, которые стоят на кухне. Некоторые из этих предметов можно будет обновить своими руками, например, снять старую краску и покрыть слоем новой, а некоторые нужно будет отдать на переделку в мастерскую – в частности, это касается мягкой мебели, которую нужно будет почистить и заменить обивку.После реставрации мебель смело можно будет использовать для оформления интерьера в стиле сканди или mid-century.Обратите внимание, что мебель лучше перекрашивать в более светлые и нейтральные оттенки – так они лучше впишутся в современную обстановку. Если же вы не боитесь экспериментировать и доверяете своему вкусу, тогда можно пойти нестандартным путем и сделать контрастное окрашивание. Для этого выбирайте комплементарные оттенки, которые хорошо комбинируются друг с другом. Также на поверхность можно добавить какой-то принт или роспись, но здесь важно быть осторожными, чтобы не перестараться.Поставьте в советский сервант современную посудуГлавный секрет интерьера, в котором гармонично сочетаются старые и новые предметы обстановки – это их плотное взаимодействие. Поэтому беспроигрышным вариантом будет сделать из ретро фон для современных вещей. Например, в бабушкин сервант можно поставить новый сервиз или коллекцию сувениров, привезенных из отпуска. Светское кресло вместе с торшером прекрасно будут смотреться на фоне трендовых обоев. На ретро-диванчик можно положить актуальные декоративные подушки и вязаный плед. А в пару к венским стульям, популярным в советскую эпоху, следует поставить современный кухонный стол из дерева.В интерьерах гармонично переплелись старые и новые вещиСоветские предметы интерьера важно подружить с актуальной мебелью и декором. Чтобы у вас получилось это сделать, придерживайтесь следующих рекомендаций. Подберите общую цветовую гамму для всех элементов, которые есть в квартире. Если в арсенале есть яркая старинная мебель или декор, используйте их в качестве акцентов, а для фона выберите нейтральную современную мебель.Также отлично будет смотреться современный комод, дополненный несколькими винтажными вещами: старинным телефоном, коллекцией матрешек, советским светильником или будильником. Казалось бы, банальные вещи, зато как хорошо с их помощью получается интегрировать ретро в актуальный интерьер.Можно пойти нестандартным путем, например, повесить ковер на стену, а сверху разместить интересную неоновую надпись. Это оригинальный интерьерный прием, который поможет создать в комнате фокус-точку, привлекающую всеобщее внимание. Обратите внимание, что такие акценты необходимо поддерживать другими яркими элементами, иначе они могут сильно выбиваться из общей обстановки.Ковер уместно смотрится в разных комнатахКстати, о советских коврах. Не торопитесь отправлять их на свалку или отвозить родителям – они могут стать главной изюминкой вашего интерьера. Первый вариант – классический. Оформите гостиную в нейтральных тонах, подберите лаконичную однотонную мебель и постелите ковер в зоне отдыха, чтобы он объединял диван, кресло, журнальный столик и другие вещи, которые находятся в этой области.Слишком банально? Тогда советуем пойти в другом направлении: выберите наименее пестрый ковер (если в квартире их несколько) и пустите его на обивку мягкой мебели. В результате у вас получится эклектический диван или кресло, которое будет привлекать внимание. Также из ковра можно сделать наволочки для декоративных подушек или повесить его на стену (не забудьте предварительно почистить).Обратите внимание: Если вы планируете делать ковер доминантой и центрообразующим акцентом, другие детали обстановки не должны быть слишком яркими, иначе вместо стильного интерьера получится нелепый китч.Можно использовать постеры и картины по одиночкеА как насчет того, чтобы сделать в квартире мини-галерею, главными героями которой будут ретро картины, разбавленные современными постерами? Композицию можно дополнить зеркалами в винтажных рамах, советской посудой или даже камерунскими шляпами – главное, чтобы в результате у вас получилась гармоничная картинка.Не бойтесь комбинировать разные формы и цвета – должно сложиться ощущение, будто стену оформляли несколько поколений семьи, каждое из которых сделало свой вклад в эту галерею. Но не слишком увлекайтесь – соседство разных эпох должно быть продуманным до мелочей, иначе добиться желаемого эффекта не получится.Еще один вариант – использовать старые газеты для оформления акцентной стены. Вы можете наклеить их прямо на обои – получится необычно, но круто. Или же вставьте страницы с интересными статьями в рамы – в результате у вас будет несколько стильных и оригинальных постеров.Черно-белые фотографии отлично впишутся в интерьерПостеры и картины – это здорово, но гораздо более атмосферными являются старые фотографии. Подберите для них разные рамы – овальные, круглые, квадратные, прямоугольные. Они могут быть выкрашены в один цвет или быть контрастными. Это отличный шанс не только украсить интерьер, но и подарить вторую жизнь памятным снимкам.Кружево в рамке и изголовье из дверцы старого шкафаЕсли мебель, текстиль или светильники не получается обновить и вписать в имеющийся интерьер, присмотритесь – возможно, у них есть красивые части, которые можно было бы использовать отдельно. Например, если на занавесках, салфетках или скатертях есть кружева, вы можете аккуратно их обрезать и вставить в раму под стекло. А если от советского комода осталась красивая резная дверца, используйте ее в качестве панно или вставьте внутрь зеркало – получится очень атмосферно. Но и это еще не все: с новой мебелью можно соединить ножки, столешницы, наличники и другие детали. В результате у вас получится оригинальный предмет интерьера на стыке ретро и современности.