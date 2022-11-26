Куда уж меньше: как живется японским студентам в «квартирах», больше похожих на кладовки

Несмотря на то, что Япония высокоразвитая страна, ей никак не удается обеспечить всему 125-миллионному населению достойное жилище. Предприимчивый народ самостоятельно выкручивается как может, поэтому если есть возможность построить дом, некоторые в него не заселяются, а превращают в подобие общежития. Вот только комнаты там меньше, чем кладовки. Но это никак не пугает студентов, которые экономят каждую копеечку.
Владелец дома Sakura Sakura для сдачи в аренду предлагает жильцам микроскопические квартиры (Токио, Япония).
Катастрофическая нехватка земли в Токио порождает немыслимые ухищрение горожан, которым если и удается втиснуть свой дом впритык к уже построенному зданию, то не спешат в него заселяться. «Почему так происходит?» – спросите вы. Очень просто, предприимчивые владельцы таким способом пытаются хорошенько заработать на сдачи в аренду жилья. Именно так и поступил один дизайнер, который построил для своей семьи небольшой двухэтажный дом, но не стал в нем жить, а разделил комнаты на крошечные клетушки.
Плотность городской застройки превратила жилые кварталы в настоящие муравейники (Токио, Япония).
В небольшом жилом доме Sakura Sakura удалось обустроить 6 квартир для сдачи в аренду (Токио, Япония).
Экскурсию в этот дом устроил канадский блогер Норм Накамура, имеющий японские корни. Молодой человек всю жизнь мечтал вернуться на родину и, когда удалось это сделать, он решил всесторонне изучить жизнь и быт простых японцев. Он уже снял не один видеоролик о жизни в крошечных апартаментах, дошла очередь и до этого странного дома. Не во все комнаты ему удалось попасть. Хозяин любезно предоставил ему ключи от двух пустующих «квартир» и еще два юных арендатора согласились провести рум-тур по «апартаментам», в которых они обитают и, заметьте, совсем не жалуются на тесноту и какие-либо неудобства.
Узкая крутая лестница ведет на второй этаж, где имеется 3 микро-квартиры (Sakura Sakura, Токио). | Фото: © Tokyo Lens.
После перепланировки жилые пространства получились настолько крошечными, что в так называемых квартирах мог поместиться только один крупный предмет, а все необходимые для жизни зоны были максимально оптимизированы. После разделения дома на микро-«апартаменты» большинству людей сложно даже представить, как жильцам придется ухищряться, для того чтобы приготовить еду, принять душ и даже воспользоваться унитазом.
Вход в первую комнату сразу же пугает, ведь это и прихожая, и часть жилой зоны (Sakura Sakura, Токио). | Фото: planetalife.com.
В «квартире» имеется лишь узкая кровать, душ за перегородкой и раковина (Sakura Sakura, Токио).
Сразу у входа в дом находится первая комната, которая ждет нового квартиросъемщика. Открыв дверь можно увидеть лишь крошечный островок, на который может поместиться лишь придверный коврик. Когда первый шок пройдет, можно заметить, что в этом пространстве удалось пристроить узкую кровать, а под ней хозяин предусмотрел крошечную систему хранения. Кровать оказалась единственным крупным предметом в помещении. За перегородкой находится раковина, душ и... все, больше ни для чего не осталось места даже для крошечного столика его нет.
Санузел находится под лестничным пролетом, так что нужно быть предельно внимательным, когда встаешь (Sakura Sakura, Токио). | Фото: © Tokyo Lens.
А унитаз пристроили в нише под лестницей, так что нужно быть очень компактным или внимательным, чтобы не свернуть шею. Преимуществом этой конуры являются два полностью открывающихся окна (комната угловая). Правда, одно из них никуда не приведет, поскольку прямо перед ним стена соседского дома, а со второго – можно попасть в общий двор, площадью пару квадратных метров. Справедливости ради стоит отметить, что слышимость из-за обилия стекла соответствующая, поэтому квартиросъемщику совсем не позавидуешь.
Приветливая девушка очень рада небольшой площади квартиры, ведь она совсем не любит убираться (Sakura Sakura, Токио). | Фото: planetalife.com.
Стоит позавидовать дизайнерской смекалке владельца, который сумел взгромоздить кровать на душевую с туалетом, а вместо полноценного рабочего пространства или обеденной зоны, имеется лишь крошечный столик, но за ним можно сидеть лишь на полу. Хотя этой девушке повезло чуть больше, у нее есть кухонный уголок, где можно если не готовить, то хотя бы сделать нарезку и спрятать в тумбочку конфеты, печенье и другие съестные припасы, которые варить или жарить не требуется.
В комнате студентки имеется душевая с унитазом и кухонный уголок (Sakura Sakura, Токио).
Молодая студентка, которую удалось застать автору ролика в съемной «квартире», всем довольна, ведь у нее есть крыша над головой за вполне приемлемые деньги. Есть где спать и принять душ. А что еще надо неизбалованным молодым людям, которые готовы на все, чтобы зацепиться в столице?
Г-образное пространство квартиры диктует свои правила обустройства жилплощади (Sakura Sakura, Токио).
Еще в одной комнатушке унитаз и полуванну пристроили рядом с угловым кухонным столом, а в спальню, расположенную на втором уровне, можно попасть лишь по приставной лестнице практически под прямым углом, по другому ее никак не пристроить. Но и это еще не все. В спальной зоне постояльца ждет сюрприз – кондиционер и... дыра, видимо для того, чтобы охлажденный или подогретый воздух хоть немного поступал на нижний уровень, ведь радиаторов и котельной в доме нет. Впрочем, по всей стране нет ни одного города с центральным отоплением, поэтому жители выкручивают кто как может.
Дыра в полу спальной зоны смущает не только нас, но и соседей (Sakura Sakura, Токио).
А в этой квартире ванна – главная героиня, кроме которой больше ничего поместиться и не могло (Sakura Sakura, Токио).
Еще в одну обжитую «квартиру» удалось попасть канадскому блогеру. Ему открыл дверь молодой человек, которому досталась полноразмерная ванна, расположенная сразу у порога. В виду ограниченного пространства, она граничит с кухонным уголком и унитазом. Последний установлен впритык к угловому окну, и с него можно любоваться городскими подворотнями (пейзажем такой обзор никак не назовешь). Чтобы разнообразить скудный интерьер и хоть как-то себя развлечь, юноша читает книги, которые пристроил на полках в спальне, оборудованной на втором ярусе.
Унитаз, граничащий с кухонным столом, расположен сразу у окна, а спальное место оборудовано под потолком (Sakura Sakura, Токио).
Интересный факт от Novate.ru: Какими бы странными условия проживания нам не показались, а «многоквартирный» дом, получивший название Sakura Sakura, был очень быстро заселен. Владелец только выложил объявление на сайте недвижимости, как желающие повалили гурьбой, ведь молодым одиноким людям достаточно койки, душа с санузлом и закрывающегося пространства, чтобы оставить там вещи.
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