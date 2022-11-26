Куда уж меньше: как живется японским студентам в «квартирах», больше похожих на кладовки

Владелец дома Sakura Sakura для сдачи в аренду предлагает жильцам микроскопические квартиры (Токио, Япония).

Плотность городской застройки превратила жилые кварталы в настоящие муравейники (Токио, Япония).

В небольшом жилом доме Sakura Sakura удалось обустроить 6 квартир для сдачи в аренду (Токио, Япония).

Узкая крутая лестница ведет на второй этаж, где имеется 3 микро-квартиры (Sakura Sakura, Токио). | Фото: © Tokyo Lens.

Вход в первую комнату сразу же пугает, ведь это и прихожая, и часть жилой зоны (Sakura Sakura, Токио). | Фото: planetalife.com.

В «квартире» имеется лишь узкая кровать, душ за перегородкой и раковина (Sakura Sakura, Токио).

Санузел находится под лестничным пролетом, так что нужно быть предельно внимательным, когда встаешь (Sakura Sakura, Токио). | Фото: © Tokyo Lens.

Приветливая девушка очень рада небольшой площади квартиры, ведь она совсем не любит убираться (Sakura Sakura, Токио). | Фото: planetalife.com.

В комнате студентки имеется душевая с унитазом и кухонный уголок (Sakura Sakura, Токио).

Г-образное пространство квартиры диктует свои правила обустройства жилплощади (Sakura Sakura, Токио).

Дыра в полу спальной зоны смущает не только нас, но и соседей (Sakura Sakura, Токио).

А в этой квартире ванна – главная героиня, кроме которой больше ничего поместиться и не могло (Sakura Sakura, Токио).

Унитаз, граничащий с кухонным столом, расположен сразу у окна, а спальное место оборудовано под потолком (Sakura Sakura, Токио).