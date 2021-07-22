Переломный 1981: Знаковые фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР

Знаковые фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР.
Советский Союз просуществовал 70 лет и стал целой эпохой в истории большого числа государств. Молодое поколение не знает о том, какой была жизнь в те годы. Лучшими рассказчиками о той поре конечно же будут фотографии - немые свидетельства исторической истины.
1. Заядлый охотник
Член Рижского охотничьего клуба. СССР, 1981 год.
С середины 1980-х годов в СССР стали происходить серьезные изменения, затронувшие все стороны социально-экономической и особенно политической жизни советского общества. Термин «перестройка» появился в политической лексике в 1985 году.
2. Напиток родом из детства
Очередь за Пепси-Колой. СССР, 1981 год.
3. Приёмное отделение
Детская поликлиника в Новороссийске.
Неэффективность экономики, деформация общественно-политической жизни, социальная апатия населения вызвали глубокую озабоченность в руководстве страны. Предпринимались меры с целью преодоления негативных явлений в экономике и политике. В официальных документах декларировалась необходимость борьбы с взяточничеством и спекуляцией. В них содержались призывы к преодолению перекосов в распределительной сфере, но реальных шагов для реанемирования экономики не осуществлялось.
4. Панорама Якутска
Самый крупный город, возведенный в зоне вечной мерзлоты.
5. Влюблённая пара
Солдат в увольнении. СССР, Рига, 1981 год.
К 1980-м годам Советский Союз достиг нового технического уровня. Массовым явлением стало создание производственных, научно-производственных, агропромышленных, межколхозных объединений. Сформировались и действовали единые энергосистема, транспортная система, система автоматической связи, нефте - и газоснабжения. Более тесными стали хозяйственные связи республик и регионов. Однако административно-командная система управления, практика планирования и опека директивных органов над предприятиями сохранялись.
6. Отдых после бальнеологических процедур
Отдых после бальнеологических процедур, основанных на применении минеральной воды.
7. В парке аттракционов
Аттракцион на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.
Курс на повышение доходов населения, рост его образования и улучшения жилищных условий способствовал развитию потребностей, повышению спроса на новые, более качественные товары и предметы потребления. Однако производство товаров народного потребления, организация снабжения продовольствием, развитие сферы услуг, торговли, транспорта, индустрии отдыха и культуры, медицинского обслуживания были на низком уровне. Возникла глубокая потребность в социально-экономическом обновлении, выработке новой политики, новых приоритетов. Однако эта потребность не была реализована. В результате все более усиливались деформации в экономической и социальной жизни.
8. Памятник дюку де Ришельё в Одессе
Памятная фотография на фоне бронзового памятника дюку де Ришельё в Одессе.
9. Московская улица
Уличная сцена. СССР, 1981 год.
Проводимая советским руководством со времен Ленина внешняя политика, направленная на конфронтацию с капиталистическими странами и имеющая конечной целью установление советского варианта социализма во всем мире, зашла в тупик, так как в ближайшем будущем СССР должен был потерять статус великой державы. Перед правящими кругами страны реально встала задача сохранения своей власти. Попытки «закручивания гаек», осуществленные во время короткого правления Андропова, показали свою безрезультатность. Идеи более глубокой реформации общественной жизни в СССР стали проявляться все отчетливее. КПСС стремительно теряла свою руководящую и организующую роль среди трудящихся.
10. Площадь Дзержинского
Книжный мир. СССР, 1981 год.
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