Пейзажи, созданные художницей Зои Финн.
Художница Зои Финн (Zoe Finn) из Колорадо (США), также известная как Fireside Threads, вышивает вдохновлённые природой пейзажи, стараясь показать красоту окружающих её Скалистых гор (Rocky Mountains).
Пейзажи, созданные художницей Зои Финн.
Художница Зои Финн (Zoe Finn) из Колорадо (США), также известная как Fireside Threads, вышивает вдохновлённые природой пейзажи, стараясь показать красоту окружающих её Скалистых гор (Rocky Mountains).
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