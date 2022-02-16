Какие женские «штучки» нравятся мужчинам

Ты наверняка не замечала, но порой мужчинам нравятся в женщинах некоторые вещи, которые заставляют дрожать их коленки. И это не грудь!
1. Этот женский аромат
Нет, не запах твоих духов или шампуня, а то, что отличает тебя от мужчин. Сложно объяснить, ты-то не чувствуешь.
2. Мокрые волосы
Например, ты недавно из душа и не высушила голову. В его глазах ты стала вдвое сексуальнее!
3. Ты надела его майку
Хотя теперь ему самому нечего надеть, он тебя точно простит, ведь это так мило.
4. Веснушки
Интересно смотреть, как ты перестаешь наносить тональник на лицо и объясняешь, почему терпеть их не можешь.
5. Ты дышишь ему в шею
Некоторые не могут так спать, а некоторым, наоборот, очень нравится.
6. Объятья
Они это любят. Не так, как секс, но тоже любят.
7. Твоя кровать
Обычная кровать состоит из основания, матраса, этой штуковины на нем, одеяла и подушки. А у тебя там куча разных подушек, чтобы удобнее спать, и еще что-нибудь плюшевое. Отлично!
8. Как ты смеешься
Мужчины обычно смеются громко, как гиены в «Короле Льве», а женщины — тепло и ненавязчиво, как маленькие феи, танцующие на ветру.
9. Как ты надуваешь губы
Если хочешь уговорить его на что угодно, сострой такое обиженное лицо. Он все сделает!
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