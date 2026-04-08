Зачем в СССР делали надписи из деревьев, которые видны из космоса

Огромная и могучая страна СССР отличалась регулярным освоением новых территорий, разработками и изобретениями, масштабами строительства. Конечно, о модном слове «дизайн» никто толком ничего не слышали, да и не употребляли его. А вот конструкторы, как и художники-оформители были, и немало, причем очень талантливые.
Послания для потомков или жителей других планет?
Среди самых необычных вариантов можно отметить оригинальные надписи из высаженных определенным образом деревьев. Увидеть их можно на фотоснимках, которые были сделаны со спутника и размещены на Гугл и Яндекс-картах, или во время полета на самолете. Раньше об этом явлении знали далеко не многие, разве что некоторые старожилы. Сейчас же эта информация является общедоступной, несмотря на то, что находясь на земле, увидеть надписи невозможно.
Мода на такие оригинальные надписи в Союзе появилась в семидесятых годах. Делалось это двумя способами. Первый из них – высадка саженцев по заранее заданным параметрам. Второй – прямо противоположный предыдущему. По тем же параметрам осуществлялась вырубка деревьев.
1. «Ленину» – одна из наиболее популярных лесных надписей
В 1970 г. в разных регионах в формате посадок была создана надпись, которая гласила, что «Ленину 100 лет». Но гораздо чаще «писали» фразу «Ленин с нами», к тому же не только путем посадки деревьев. Материалом служили большие камни на холмах и горах. Эти произведения тоже хорошо заметны с высоты, более того, на них можно было посмотреть и с земли.
В Курганской обл. есть одна из аналогичных надписей. Чтобы ее создать, в свое время было высажено 40 000 деревьев. Посадка в длину растянулась на шестьсот метров. Занимаемая ею площадь равна 3,8 гектар.
2. В честь создания Союза Советских Социалистических Республик
Подобные масштабные фразы можно наблюдать в самых разных регионах некогда огромного государства. Обычно это слово СССР с добавленными цифрами – 50 лет, 60 и так далее.
3. Хвалебные надписи в адрес советской коммунистической партии
В советское время существовал знаменитый лозунг «Слава КПСС». Эта фраза присутствовала на плакатах, выкладывалась кирпичом на домах при их строительстве и, конечно же, «писалась» деревьями. Добавлялись к ней и цифры, обозначающие номер партийного съезда.
4. В честь Великой Октябрьской революции
Для советских людей этот праздник был одним из самых главных. Отмечали его с размахом, поэтому старались отобразить в решениях достаточно масштабных.
5. В честь Великой Победы
Эта надпись вызывала уважение в Советском Союзе, да и в наше время тоже. Все шедевры, о которых было сказано ранее, уже давно перестали быть актуальными. У кого-то они вызывают ностальгию, но больше улыбку. А вот все, что связано с победой, дает положительные эмоции и гордость.
Именно эта традиция и сегодня продолжает поддерживаться в России. В Корочанском р-не вблизи деревни Погореловка на территории 0,75 гектара есть надпись «70 лет Победы», на создание которой ушло 10 000 деревьев. Власти Курганской обл. приняли решение сделать надпись «75 лет Победы» из сосен. Фраза достаточно масштабная. Ее длина будет 450 метров.
