Каждый с детства знает о том, что моль – это один из главных врагов одежды. Однако, если начать разбираться в вопросе, то становится решительно непонятно, как именно она ее портит. Ведь моль, достаточно милого вида бабочка, на самом деле не ест одежду и вообще почти не проявляет к ней никакого интереса. Что же стоит за разрушительным процессом, который может ударить по всему гардеробу?
Невиноватая я. /Фото: mil.ves.lv.
В народе широко распространено мнение о том, что зловредная моль портит любимые шубы просто поедая их. На самом деле это не так. Или во всяком случае не совсем так. Дело в том, что взрослая моль, пребывающая уже в форме бабочки, не использует любимую одежду в качестве источника пропитания. Однако, несмотря на это, она все еще представляет непосредственную опасность для гардероба. Все потому, что на самом деле одежду портят личинки моли, детеныши, которых обильно откладывают в мех шуб взрослые бабочки.
Моль испортила одежду. /Фото: domashnie-dela.ru.
Важно также добавить, что моль – это обобщенное название для целой группы насекомых. Более того, название «моли» не является научным. Среди домашних вредителей выделяют шубные моли, платяные моли, мебельные моли, зерновые моли и не только. В общей сложности можно выделить около 40 семейств потенциально опасных для хозяйства бабочек!
Даже моль хочет кушать. /Фото: mexaimoda.ru.
Тем не менее, все шубные моли вредят одежде одинаково. Сначала взрослые бабочки откладывают некоторое количество яиц, которые спустя некоторое время превратятся в крошечных личинок. Личинки моли – это прожорливые червяки с очень острыми зубами, способными в том числе перемалывать ворс на одежде. Детеныши насекомого постепенно сгрызают его, превращая в питательную кашицу. Так продолжает до тех пор, пока личинка не будет готова перейти к следующему циклу своей жизни – трансформации в мотылька.
Как надоедливая моль портит одежду, если она ее даже не ест. /Фото: cleaningtutorials.net.
Кроме того, личинки моли сгрызают ворс не только для пропитания, но и для продолжения движения. Часть меха просто мешает червячкам двигаться вперед, а потому они просто перегрызают волосинки и ползут дальше. Соответственно, при большом количестве личинок, роскошный предмет одежды уже совсем скоро может превратиться в труху. Сначала на одежде появляются характерные полосы, а спустя некоторое время образуются целые плеши и дыры.
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