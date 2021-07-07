Невиноватая я. /Фото: mil.ves.lv.

Моль испортила одежду. /Фото: domashnie-dela.ru.

Даже моль хочет кушать. /Фото: mexaimoda.ru.

Как надоедливая моль портит одежду, если она ее даже не ест. /Фото: cleaningtutorials.net.