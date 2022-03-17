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Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!

Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

Уберите сетку и влейте в раковину целый чайник кипятка.

Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

Следом всыпьте 130 гр. пищевой соды.

Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

После чего влейте 230 мл обычного столового уксуса.

Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами

Через пару минут, когда реакция закончится, снова влейте чайник кипятка. Всё готово — жир и грязь смыты!

Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами
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