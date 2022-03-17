Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!
Уберите сетку и влейте в раковину целый чайник кипятка.
Следом всыпьте 130 гр. пищевой соды.
После чего влейте 230 мл обычного столового уксуса.
Через пару минут, когда реакция закончится, снова влейте чайник кипятка. Всё готово — жир и грязь смыты!
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Как очистить канализацию от грязи натуральными средствами
Очистить канализацию, если она не сильно загрязнена, можно и без вызова сантехника. Справится любая хозяйка!
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