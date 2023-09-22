12 уникальных фотографий из космоса

С нами не соскучишься!

Первый снимок из космоса был сделан в октябре 1946 года на 35-мм камеру, прикрепленную к ракете V-2. На нём виден горизонт на высоте 65 километров, и, как написал в National Geographic изобретатель камеры Клайд Холлидей: «так нашу Землю увидели бы пришельцы с других планет на своих космических кораблях».

С тех пор космическая съёмка развивалась рекордными темпами, позволяя нам во всей красе оценить величие этого бесконечного пространства.













Самое первое фото из космоса, 24 октабря 1946 года.











Самое первое фото из космоса, 24 октабря 1946 года.









Первая в истории







Первая в истории фотография обратной стороны Луны, сделанная советской автоматической межпланетной станцией для изучения Луны и космического пространства «Луна-3», 7 октября 1959 года.









Земля на расстоянии 98 000 миль, Аполло 11, июль 1969 года.







Земля на расстоянии 98 000 миль, Аполло 11, июль 1969 года.









"Восход Земли" — фотография, сделанная с поверхности Луны 24 декабря 1968 года.







"Восход Земли" — фотография, сделанная с поверхности Луны 24 декабря 1968 года.









Одна из самых известных космических фотографий







Одна из самых известных космических фотографий , сделанная 7 декабря 1972 года с расстояния примерно 29 тысяч км.









"Злой аллигатор" Gemini 9, июнь 1966 года.







"Злой аллигатор" Gemini 9, июнь 1966 года.









Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка —







Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка — Венера , менее яркая (на которую указывают стрелочки) — наша родная Земля.









Так выглядит закат Солнца на Марсе.







Так выглядит закат Солнца на Марсе.









Алан Бин и отражение фотографа в его шлеме, EVA 2, Apollo 12, ноябрь 1969 года.







Алан Бин и отражение фотографа в его шлеме, EVA 2, Apollo 12, ноябрь 1969 года.









Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.







Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.









Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.







Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.









Как сказали бы сейчас: первое космическое сэлфи, Gemini 12, ноябрь 1966 года.







Как сказали бы сейчас: первое космическое сэлфи, Gemini 12, ноябрь 1966 года.







