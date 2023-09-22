12 уникальных фотографий из космоса

Первый снимок из космоса был сделан в октябре 1946 года на 35-мм камеру, прикрепленную к ракете V-2. На нём виден горизонт на высоте 65 километров, и, как написал в National Geographic изобретатель камеры Клайд Холлидей: «так нашу Землю увидели бы пришельцы с других планет на своих космических кораблях».
С тех пор космическая съёмка развивалась рекордными темпами, позволяя нам во всей красе оценить величие этого бесконечного пространства.
Первая в истории фотография обратной стороны Луны, сделанная советской автоматической межпланетной станцией для изучения Луны и космического пространства «Луна-3», 7 октября 1959 года.
Одна из самых известных космических фотографий, сделанная 7 декабря 1972 года с расстояния примерно 29 тысяч км.
Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка — Венера, менее яркая (на которую указывают стрелочки) — наша родная Земля.
Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.
Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.
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