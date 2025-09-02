Священные пространства: модернистские церкви мира во всей красе

1. Храм Notre-Dame du Raincy в Рейнси (Франция)

Церковь Notre-Dame du Raincy – икона модернистского стиля в храмовом строительстве (Рейнси, Франция).

Интерьер главного зала храма Notre-Dame du Raincy (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.

Витражи, созданные Маргаритой Хюре стали эффектным украшением всего внутреннего пространства. | Фото: en.wikipedia.org.

2. Церковь Saint-Jacques-le-Majeur в Монруже (Франция)

Saint-Jacques-le-Majeur – одно из трех культовых мест прихода Святой Жозефины Бахиты в Монруже (Франция). | Фото: mi3ch.livejournal.com.

Убранство церкви после реконструкции 2013-2016 гг. (Saint-Jacques-le-Majeur, Франция).

3. Реформистская церковь De Kruiskerk te Amstelveen в Амстердаме (Нидерланды)

Церковь De Kruiskerk te Amstelveen – яркий пример раннего послевоенного строительства, в котором отражены архитектурные новации, история и культура города.

Благодаря тысячам окон и специальному освещению внутреннее пространство может похвастаться завораживающей игрой света и тени. | Фото: © Thibaud Poirier.

4. Церковь Saint Moritz в Аугсбурге (Германия)

Церковь Saint Moritz в Аугсбурге после реконструкции Джоном Поусоном (Германия).

Белоснежный интерьер с некоторыми вкраплениями контрастных элементов создают особенную обстановку, настраивающую на общение с высшими силами.

Благодаря белому цвету старинные статуи и арочные пролеты выглядят более впечатляюще.

5. Храм Notre-Dame-de-la-Salette в Париже (Франция)

Современный дизайн церкви является примером обновления церковных канонов и экспериментальных архитектурных внедрений (Notre-Dame-de-la-Salette, Париж). | Фото: mi3ch.livejournal.com.

Необычные формы здания повлекли за собой создание утонченного интерьера храма Notre-Dame-de-la-Salette (Париж). | Фото: © Thibaud Poirier.

Алтарь и фрагмент витража, созданного Полем Мартино и Джозефом Архепелем (Notre-Dame-de-la-Salette, Париж).

6. «Священные пространства»: галерея снимков интерьеров современных модернистских церквей мира

Завораживающий интерьер церкви Saint Mary's Cathedral в Токио от архитектора Kenzo Tange, 1964 (Япония). | Фото: © Thibaud Poirier.

Церковь St. Johann von Capistran в Мюнхене от Сепа Руфа, 1960 г. (Германия). | Фото: © Thibaud Poirier.

Благодаря отходу от канонов храмового строительства, стараниями архитектора Жана Дориана мир увидел удивительной красоты церковь Saint-Martin, 1957 (Донж, Франция). | Фото: © Thibaud Poirier .

Кадетская часовня Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс (архитектор Уолтер Нетш, 1962 г.). | Фото: © Thibaud Poirier.

Величественный храм Sainte my de Baccarat в Баккаре от архитектора Николя Казиса, 1957 год (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.

Фантастическое убранство церкви Saint Ignatius в Токио (архитектор Sakakura Associates, 1999 г.). | Фото: © Thibaud Poirier.

Модернистский собор Notre Dame du Royan в Руайяне от архитектора Гийома Жилле 1958 год (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.