7 редких и необычных УАЗ-469, которые не увидишь на дорогах бывшего СССР

Советский внедорожник УАЗ-469 знает каждый. Машина без преувеличения заслуженная, если не сказать легендарная. При этом далеко не каждый знает о том, что за десятилетия серийного производство на базе оригинального «Козлика» были созданы десятки экспериментальных, экспортных и специальных моделей. Многие из них уже давно канули в Лету в лучшем случае сохранившись для потомков в виде фотокарточек.
1. УАЗ-469 с двумя рулями
УАЗ для саперных работ. /Фото: carakoom.com.
В 1970-х годах ульяновские специалисты разработали и выпустили необычную версию УАЗ-469. На первый взгляд машина ничем не отличалась от любого другого внедорожника этой модели. Однако, стоило заглянуть в салон, как перед глазами оказывалось сразу два рулевых колеса, вместо привычного одного. Было бы логично предположить, что предназначался такой 469-ый для учебных целей, но это не так. На самом деле второй руль использовался для управления ДИМ – дорожным индукционным миноискателем. Крепился поисковой элемент в передней части транспортного средства на специальной выносной раме. Как только ДИМ обнаруживал мину, автоматика устройства сразу же разъединяла сцепление УАЗ и задействовала тормоза машины.
2. «Ягуар»
УАЗ-амфибия для армии. /Фото: drive2.ru.
В середине 1970-х годов ульяновские специалисты работали над еще одной интересной машиной-амфибией на базе УАЗ-469. Предназначалась она для нужд Советской армии. Перспективную машину советские конструкторы наградили громким прозвищем «Ягуар» и двигателем от 469-го. Кузов в силу очевидных причин пришлось разрабатывать с нуля для достижения нужного уровня водонепроницаемости.
3. «Баклан»
УАЗ для пограничной службы. /Фото: spectuninguaz.ru.
Работы по созданию амфибии на базе УАЗ-469 не прошли даром. После успеха «Ягуара» на государственных испытаниях, аналогичную машину в свое распоряжение захотели не только военные, но и представители КГБ. Речь идет о пограничных войсках, которые организационно являлись частью «Конторы». От армейского «Ягуара» отличий было не много. «Баклан» оснастили оборудованием для ведения радиолокационной разведки, оснастили несколькими креплениями для хранения ручного огнестрельного оружия. Кроме того, «Баклан» по штату оснащался несколькими биноклями ночного видения.
4. УАЗ «Рюрик»
И это тоже УАЗ. /Фото: abw.by.
В 1980-е годы советские конструкторы принялись с новой силой экспериментировать в области дизайна. Порой эти эксперименты приводили к весьма интересным результатам. Например, ближе к концу восьмого десятилетия на свет в Ульяновске появилась модель «Рюрик». Узнать тот самый 469-й за необычным кузовом практически не представляется возможным. Увы, машина, покрытая пластиковыми панелями и оснащенная сварным алюминиевым каркасом так, и не пошла в серию. В 1994 году был собран и испытан первый ходовой прототип. Однако, серийный образец удалось подготовить лишь к 1998. К этому моменту финансирование «Рюрика» уже давно прекратилось.
5. УАЗ-469 самосвал
Для внутренних нужд завода. /Фото: ya.ru.
Редкая модификация УАЗ, которая практически не встречается за стенами ульяновского предприятия. От оригинального внедорожника такой 469-й отличается только кабиной и наличием грузового отделения как у самосвала. Разработаны эти машины были исключительно для внутризаводских нужд предприятия. С целью продажи такие «Козлики» никогда не собирались. Разве что некоторое количество самосвалов на базе 469-го просочилось в частные руки уже после распада Советского Союза.
6. УАЗ-469П
Почтовая версия машины. /Фото: drive2.ru.
Необычный УАЗ с удлиненной задней частью из 1962 года. Буква «П» в названии автомобиля красноречиво указывает на специальное назначение это машины. Предполагалось, что использоваться такие будут преимущественно почтовой службой Советского Союза. Несмотря на перспективы проекта, до серийного производства дело так и не дошло. Выпуск 469П ограничился лишь несколькими опытными образцами. Поэтому сегодня увидеть такой автомобиль получится разве что на фотографиях.
7. УАЗ ЛЛД
Интересная была разработка. /Фото: ya.ru.
Эксперименты с дизайном советских автомобилей продолжились и в 1990-е годы. Одной из самых ярких моделей оказался УАЗ-469, тюнингованный существовавшей в те времена фирмой ЛЛД. Автомобиль получил внедорожный «обвес», улучшенный кузов и отделку из более респектабельных материалов. Также УАЗ ЛЛД оснастили импортным двигателем. Увы, дальше предсерийного образца дело так и не пошло.
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