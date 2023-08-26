5 способов сделать малосольные огурцы хрустящими и ароматными

Огурцы являются хорошим источником клетчатки, витамина А и калия, а малосольный вариант с добавлением небольшого количества соли может помочь усилить вкус и внести немного разнообразия в блюдо. Ко всему прочему, эта простая закуска освежает в летние месяцы и помогает бороться с обезвоживанием. Поэтому, если вы желаете похрустеть малосольным огурчиком или же добавить его в салат, ловите подборку самых разнообразных рецептов, среди которых обязательно найдётся тот любимый.
1. Чесночные
Чесночные малосольные огурцы. \ Фото: niftyrecipe.com.
Чеснок придаёт блюду острый и пикантный вкус, поэтому такие огурцы отлично подойдут в качестве закуски, для салатов и подачи с гарниром. Также не менее оригинальный вариант – бутерброды, где пикантные кружочки огурчиков станут приятным дополнением к намазке или ломтикам колбасы.
Ингредиенты:
• Огурцы небольшого размера очень плотные – 1 кг;
• Сахар – 2 ч.л;
• Соль – 2 ч.л;
• Чеснок – 4-6 зубков;
• Укроп свежий молодой – 1 небольшой пучок.
Малосольные огурцы с чесноком. \ Фото: niftyrecipe.com.
Способ приготовления:
• Огурцы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать плодоножку и цветонос;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс, натереть на мелкой тёрке или измельчить ножом;
• Укроп вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и также мелко нарезать;
• В полиэтиленовый (плотный) пакет выложить огурцы;
• Засыпать соль, сахар, измельчённый чеснок и укроп;
• Край пакета прочно закрепить;
• Затем хорошенько встряхнуть несколько раз, чтобы содержимое тщательно перемешалось;
• Оставить пакет с огурцами в тёплом месте на три-четыре часа (не больше);
• После убрать в холодильник;
• Через сутки огурцы будут готовы;
• Хранить их можно либо в этом же пакете, либо переложить в стеклянную банку вместе с маринадом.
2. В холодном рассоле
Малосольные огурцы. \ Фото: pulpiciak.pl.
Слабосоленые огурцы в холодном рассоле впитают в себя соль, воду и специи, в результате чего получаются лёгкими, хрустящими, ароматными и пряными. Их также можно заправить другими ингредиентами, такими как чеснок, чили, зелень или всё вместе для придания более яркого насыщенного аромата и вкуса.
Ингредиенты:
• Огурцы небольшого размера или корнишоны – 1 кг;
• Укроп зонтики – опционально;
• Хрен листовой – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец горький – 1-2 стручка;
• Вода ледяная – 1 л;
• Соль – 2,5-3 ч.л.
Малосольные огурцы в холодном рассоле. \ Фото: pulpiciak.pl.
Способ приготовления:
• Листья хрена, укропные зонтики и перец чили ополоснуть под холодной приточной водой;
• Просушить;
• Огурцы сложить в миску или кастрюлю;
• Залить холодной проточной водой и оставить на два-три часа;
• Затем ополоснуть под холодной проточной водой;
• Срезать плодоножку и цветонос;
• На дно банки положить лист хрена, кусочек острого перца, пару зубков чеснока и укропный зонтик;
• Выложить огурчики в сухую чистую банку, плотно утрамбовывая;
• Затем добавить листья хрена, укропные зонтики, оставшийся чеснок и перец;
• В банке с ледяной водой развести соль;
• Получившимся рассолом доверху залить огурцы;
• Закрыть банку капроновой крышкой;
• Поставить в миску или кастрюлю;
• Убрать в тень;
• Держать при комнатной температуре два-три дня;
• Поставить в холодильник на сутки;
• После можно подавать к столу.
3. С цукини или кабачками
Малосольные огурцы с цукини. \ Фото: google.com.
Малосольные овощи можно подавать сами по себе, с заправкой или в качестве гарнира, в зависимости от личных предпочтений. Это идеальная летняя закуска, так как огурец и цукини (или кабачки) помогают бороться с обезвоживанием и придают блюду пикантный вкус.
Ингредиенты:
• Огурцы среднего размера – 1,5 кг;
• Кабачки или цукини среднего размера – 0,5 кг;
• Соль – 6 ч.л;
• Чеснок – 3-4 головки;
• Укропные зонтики – 4 веточки.
Пряные малосольные огурчики и цукини. \ Фото: southernliving.com.
Способ приготовления:
• Огурчики и цукини (кабачки) вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать плодоножку и цветонос;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Укроп вымыть;
• Просушить;
• Нарезать произвольно;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс, мелко нарезать или натереть на мелкой тёрке;
• На дно миски выложить часть нарезанного укропа и чеснока;
• Сверху выложить нарезанные овощи;
• Засыпать солью;
• Посыпать оставшейся зеленью и чесноком;
• Хорошенько перемешать чистыми руками;
• Закрыть миску (плотно) пищевой плёнкой;
• Оставить на полтора-два часа при комнатной температуре;
• Затем встряхнуть несколько раз, чтобы содержимое как следует перемешалось;
• Повторять в течение дня несколько раз, чтобы овощи лучше промариновались;
• К вечеру следующего дня огурцы и цукини будут готовы и можно подавать к столу.
4. С хлебом
Оригинальный рецепт малосольных огурцов. \ Фото: img.taste.com.au.
Ещё один способ засолить огурцы – добавить хлеб и залить кипятком. Такие овощи получаются сочными и хрустящими.
Ингредиенты:
• Огурцы небольшого размера – 2 кг;
• Хлеб белый – 200-250 г;
• Соль – 6-8 ч.л;
• Вода – опционально.
Очень вкусные малосольные огурцы. \ Фото: simplyrecipes.com.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть под холодной проточной водой;
• После замочить в миске или тазике в холодной проточной воде, оставив на два-три часа, предварительно срезав плодоножку и цветонос;
• После ополоснуть овощи под холодной проточной водой;
• Хлеб нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить на дно тщательно вымытой и просушенной банки;
• После стоит выложить огурцы, плотно утрамбовывая;
• Воду (примерно полтора литра) довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Добавить соль;
• Перемешать до полного растворения;
• Горячим маринадом залить огурцы так, чтобы они были полностью покрыты сверху;
• Затем банку накрыть чистой марлей, сложенной в два-три слоя;
• Держать банку в тени при комнатной температуре двое-трое суток или до тех пор, пока рассол не станет мутным;
• Готовые огурцы хранить в холодильнике.
5. С морковкой
Малосольные огурцы с морковкой. \ Фото: goodnessavenue.com.
И напоследок – рецепт малосольных огурчиков с морковкой. Такие овощи запросто можно использовать в качестве закуски, или же добавлять в салаты и подавать с гарниром.
Ингредиенты:
• Огурцы небольшого размера – 1 кг;
• Морковка среднего размера – 2-3 шт;
• Горчица семена – 1 ч.л;
• Вишнёвые листья – 4-5 шт;
• Листья хрена – 1 шт;
• Укропные зонтики – 2-3 шт;
• Перец горький – 1 шт;
• Лист лавровый – 4-5 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Вода – 1,5 л;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Соль – 2,5 ч.л;
• Перец чёрный – 10 горошин;
• Уксус 9% - 125 мл.
Домашние малосольные огурчики. \ Фото: freshapron.com.
Способ приготовления:
• Огурцы как следует вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать плодоножку и цветонос;
• После выложить их в миску и залить холодной проточной водой;
• Оставить на два часа;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейских овощей;
• Чеснок очистить;
• Произвольно нарезать, натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Горький перец вымыть;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Укропные зонтики и лист хрена вымыть;
• Слегка просушить и нарезать;
• На дно миски подходящего размера выложить часть зелени и морковки, лавровый лист, вишнёвый лист, горчицу, перец, чеснок;
• Сверху плотно выложить огурцы;
• Засыпать их оставшейся зеленью, лавровым листом, чесноком, перцем, морковкой и горчицей;
• В сотейнике или кастрюле вскипятить воду для маринада;
• Затем добавить соль, сахар, перец горошком;
• Перемешать;
• Довести до кипения и влить уксус;
• Получившимся маринадом залить огурцы так, чтобы жидкость полностью покрыла овощи;
• Накрыть подходящей крышкой или тарелкой, поставить сверху гнёт;
• Оставить в тени при комнатной температуре на полтора-два дня.
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