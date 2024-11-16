Правда и вымысел о Мишке Япончике: каким был одесский Робин Гуд на самом деле

Евгений Ткачук в роли легендарного одесского бандита Мишки Япончика | Фото: kino-teatr.net

Мишка Япончик | Фото: aferizm.ru и odessa-life.od.ua

Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011 | Фото: odessa-life.od.ua

Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011 | Фото: kino-teatr.net

Евгений Ткачук в роли легендарного одесского бандита Мишки Япончика | Фото: liveinternet.ru

Дом Мишки Япончика в Одессе | Фото: liveinternet.ru

Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011 | Фото: liveinternet.ru

Кадр из сериала *Жизнь и приключения Мишки Япончика*, 2011 | Фото: kino-teatr.net