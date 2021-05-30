Что из образа Ленина является правдой: Кепка, бревно и крылатые фразы

Одежда

На всех портретах и скульптурах Ленин обычно изображался в однотипной одежде

Ленин в Стокгольме, 1917 год

Кепка, которую носил Владимир Ильич – это также достоверная историческая деталь его облика

Внешний вид

Антибольшевистский плакат

А было ли бревно?

«Ленин на субботнике» часто становился темой полотен и плакатов

В. И. Ленин в Кремле на первом Всероссийском субботнике. 1 мая 1920 г.

Что он говорил, а что – нет

Открытка, прославляющая образ вождя мирового пролетариата