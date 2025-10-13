Что приготовить из свинины и свиного фарша: 5 аппетитных блюд, после которых наверняка захочется доб

Жареное, тушёное, запечённое в духовке, вяленое, отварное, в качестве гарнира и как самостоятельное блюдо – мясо, из которого можно приготовить сотни блюд на любой вкус. Исключением не стала и свинина, сочная и ароматная, румяная, буквально тающая на языке, пряная или же под сладким соусом – здесь уже каждый решает сам для себя, выбирая понравившийся рецепт.
1. Отбивные с персиками
Свиные отбивные. \ Фото: truelemon.com.
Если вы хотите, чтобы приготовленные вами отбивные таяли на языке, но при этом были покрыты нежнейшей золотистой корочкой, используете сочные персики, пряные травы и щепотку сахара.
Ингредиенты:
• Свиная мякоть - 0,5 кг;
• Персики консервированные - 1 банка;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Ядра грецких орехов - 1 горсть;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Тимьян - 2-3 веточки;
• Розмарин - 1-2 веточки;
• Сахар коричневый - 0,5 ст.л.
Свиные отбивные с гарниром. \ Фото: 52112.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Затем мякоть нарезать на несколько равномерных кусков;
• Переложить в пакет или замотать в пищевую плёнку;
• Хорошенько отбить со всех сторон;
• Соль смешать с перцем;
• Натереть кусочки мяса со всех сторон;
• Персики нарезать дольками или средним кубиком;
• Обжарить на сливочном масле около трёх-четырёх минут;
• Переложить на тарелку;
• На той же сковороде обжарить отбивные по пять-шесть минут с каждой стороны или до тех пор, пока они не подрумянятся;
• После выложить обжаренные персики;
• Добавить мелко рубленный розмарин и тимьян, а также дроблённые ядра грецких орехов;
• Всё приправить сахаром;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на среднем огне три-четыре минуты;
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо или с гарниром.
2. Макароны с ароматным фаршем
Спагетти с фаршем. \ Фото: pinterest.com.
Совсем необязательно приправлять макароны кетчупом, соусом или же тёртым сыром, чтобы сделать вкус более ярким и насыщенным. Как вариант, можно «заправить» их пикантным фаршем, тем самым придав блюду новое послевкусие.
Ингредиенты:
• Спагетти или любые другие макароны твёрдых сортов - 350 г;
• Фарш свиной - 400 г;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соус соевый - 6 ч.л;
• Соус Табаско - 4 ч.л;
• Уксус бальзамический - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 5-6 веточек.
Макароны с пикантным фаршем. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности (согласно инструкции на упаковке);
• Фарш обжарить на подсолнечном масле примерно восемь-десять минут (периодически помешивать, чтобы не было крупных кусочков);
• В миске смешать соевый соус с бальзамическим уксусом и соусом Табаско;
• Получившейся смесью залить фарш;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё две-три минуты;
• При необходимости приправить солью;
• Макароны откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• Затем разложить порционно по тарелкам;
• Сверху выложить фарш;
• Посыпать мелко рубленной петрушкой.
3. Фрикадельки по-датски
Фрикадельки с томатным соусом. \ Фото: pinterest.com.
Фрикадельки – блюдо, которое нравится как взрослым, так и детям. А если их приготовить с добавлением газированной воды, то мясо получится невероятно нежным и сочным.
Ингредиенты:
• Свиной фарш - 250 г;
• Говяжий фарш - 300 г;
• Лук репчатый белый среднего размера - 1 шт;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Газировка - 0,5 стакана;
• Кубик бульонный - 0,5 шт;
• Хлебные крошки - 6 ч.л;
• Мука - 2 ч.л;
• Перец душистый молотый - по вкусу;
• Орех мускатный молотый - 1 щепотка;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Масло сливочное - 3,5 ст.л;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу.
Фрикадельки по-датски. \ Фото: la.lv.
Способ приготовления:
• В миске смешать два сорта фарша;
• Сдобрить солью, перцами, мускатным орехом;
• Тщательно перемешать;
• Лук очистить;
• Натереть на самой мелкой тёрке;
• Слегка отжать сок;
• Добавить в миску к фаршу;
• Перемешать до однородной массы;
• Молоко слегка нагреть;
• И развести в нём половину кубика бульона;
• Вылить в фарш;
• Хлебные крошки смешать с мукой и добавить в фарш;
• Хорошенько перемешать;
• И вымесить до однородной массы;
• Отправить в холодильник не менее, чем на полчаса;
• Затем достать фарш;
• Добавить газировку;
• Аккуратно перемешать;
• Сформировать фрикадельки;
• Обжарить их на подсолнечном масле две-три минуты с каждой стороны;
• Затем переложить в форму для запекания, предварительно смазав небольшим кусочком сливочного масла;
• Остальное сливочное масло растопить;
• Залить им фрикадельки;
• Отправить в разогретую до 120 градусов духовку на 15-20 минут;
• Подавать в тёплом или холодном виде;
• При желании можно посыпать свежей зеленью.
4. Свинина по-кубински
Свинина по-кубински. \ Фото: shipsbutcher.com.
Не только буженина может быть сочной и нежной. Свиная лопатка, замаринованная в ароматных специях, травах и цитрусовых, а после запечённая в духовке – то самое блюдо, которое гораздо лучше любого шашлыка и буженины вместе взятых. Скорее готовьте и пробуйте, чтобы удостовериться в безупречности вкуса.
Ингредиенты:
• Вода - 250-300 мл;
• Лопатка свиная на кости - 2 кг;
• Чеснок - 1 большая головка;
• Апельсины - 8-10 шт;
• Лаймы - 4-6 шт;
• Кинза свежая - 8-10 веточек;
• Орегано - 2-3 веточки;
• Масло оливковое - 3-3,5 ст.л;
• Тмин - 1 ст.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Перец молотый чёрный - 1 ч.л.
Свинина, запечённая в духовке. \ Фото: hungryforever.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Сделать в мясе несколько надрезав;
• Четыре-пять зубчиков чеснока нарезать небольшими кусочками;
• Вставить в надрезы в мясе;
• Остальной чеснок пропустить через пресс;
• Один апельсин очистить;
• Выдавить сок;
• Один лайм очистить и также выдавить сок;
• Цедру мелко нарезать;
• Смешать в миске с лаймовым и апельсиновым соком;
• Приправить солью, тмином, маслом, перцем, пропущенным через пресс чесноком, мелко рубленным орегано и кинзой;
• Тщательно перемешать;
• Мясо переложить в пакет;
• Залить половиной маринада;
• Завязать край и хорошенько потрясти, чтобы перемешать маринад;
• Отправить пакет с мясом в холодильник до следующего утра (не менее чем на 12-14 часов);
• Маринад также убрать в холодильник;
• На следующий день за пару часов до готовки достать мясо и маринад из холодильника;
• Сковороду для использования в духовке разогреть на огне до температуры выше средней;
• Выложить мясо и обжарить три-четыре минуты с каждой стороны;
• Затем снять скороду с огня;
• Оставить на 20-25 минут;
• После влить воду и остатки маринада;
• Накрыть фольгой (или использовать крышку);
• Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на два часа;
• Снять фольгу (крышку) и оставить мясо ещё на два-три часа;
• И достать из духовки;
• Отделить мякоть от кости, удалить излишки жира;
• Переложить мясо обратно в сковороду;
• Засыпать нарезанными апельсинами и лаймом (без цедры);
• Готовить на среднем огне примерно 10-15 минут;
• Подавать к столу с гарниром или как самостоятельное блюдо.
5. Рагу с мясом
Рагу с мясом. \ Фото: vk.com.
Овощи, тушёные с мясом – блюдо, которое прекрасно как в холодном, так и горячем виде. А яркий насыщенный вкус и буйство сезонных овощей делают рагу поистине райским.
Ингредиенты:
• Мякоть свиная - 1 кг;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Лук белый среднего размера - 1 шт;
• Тимьян - 3-4 веточки;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный и красный - по вкусу;
• Вино сухое белое - 3-4 стакана;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Морковка среднего размера - 2 шт;
• Лук-порей - 2 стебля;
• Картошка среднего размера - 3-4 шт;
• Крахмал кукурузный - 4 ч.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Кинза свежая - 3-4 веточки.
Свинина с овощами. \ Фото: marmiton.org.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Лук и чеснок очистить;
• Чеснок мелко нарезать;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Переложить всё в миску (лук, чеснок, мясо);
• Приправить солью и перцем;
• Добавить тимьян;
• Хорошенько перемешать;
• Залить вином;
• Ещё раз перемешать;
• Накрыть миску крышкой, пакетом или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 8-12 часов;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать ломтиками средней толщины;
• Лук-порей (белую часть) нарезать максимально тонкими кольцами;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Выложить часть на дно формы для запекания (предварительно смазав её подсолнечным маслом);
• Поверх выложить небольшой слой морковки;
• Поверх выложить слой мяса с луком и чесноком;
• Посыпать мелкорубленной петрушкой и кинзой, смешанной с крахмалом;
• Затем выложить оставшиеся овощи;
• Добавить лавровый лист;
• Залить всё маринадом с мяса;
• Накрыть крышкой;
• Сверху фольгой;
• После отправить в разогретую до 175 градусов духовку на 2,5-3 часа;
• Затем достать и дать настояться рагу примерно три-пять минут;
• Перед подачей аккуратно перемешать и разложить по тарелкам.
