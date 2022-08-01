Кора Перл – куртизанка XIX века, которую первой «подали» голой на серебряном блюде

В 1860-х годах в Париже, столице любви, бытовали свободные нравы. «Моду» на куртизанок ввел Наполеон III. Содержанки не стеснялись своего положения, более того они с удовольствием пользовались им. Одной из самых запоминающихся женщин того времени стала Кора Перл. У ее ног побывали самые известные мужчины высшего света, а сама куртизанка эпатировала публику своей экстравагантностью.













Богачи добивались благосклонности куртизанок, осыпая их драгоценностями, а те, не стесняясь, блистали в их обществе. Такой же жизни жаждала англичанка Эмма Крауч, дочь композитора и педагога Фредерика Крауча. Вернувшись из монастырской школы во Франции, девушка не захотела мириться со скучной жизнью, и, побыв недолгое время проституткой, она нашла себе богатого покровителя (владельца варьете). Эта связь продолжалась 6 лет, пока, к счастью куртизанки, ее покровитель не скончался от сердечного приступа. Тогда Эмма Крауч сменила имя на Кора Перл (Cora Pearl), что значило «несравненная жемчужина», и поехала покорять Париж.







Первым любовником Коры Перл стал 25-летний внук французского маршала Виктор Массен. Он буквально осыпал девушку бриллиантами, покупал ей особняки, давал деньги на казино. Однажды Виктор подарил Коре дорогого скакуна, с которой началась страсть куртизанки к лошадям. Кора покупала каждый год не менее десятки коней. Многие говорили, что к ним она относится нежнее, нежели к своим любовникам.







Каждый образ куртизанки был направлен на то, чтобы удивлять публику. Кора любила экспериментировать с цветом своих волос, использовала накладные ресницы, косметику с частицами перламутра, чтобы придать лицу мерцание.

Шею Коры Перл украшала золотая цепь с двумя медальонами с изображениями 12 гербов знатных фамилий, члены которых стали жертвами прекрасной куртизанки.В 1864 году Кора Перл арендовала роскошный замок в районе Луаре, в котором она реализовывала свои самые экстравагантные задумки, развлекая гостей. Однажды куртизанка сообщила гостям, что им подадут мясо , которое они не смогут попробовать. Спустя некоторое время в обеденный зал на серебряном блюде внесли обнаженную Кору, посыпанную лишь зеленью петрушки.Как у каждой обеспеченной дамы, у Коры была страсть к бриллиантам. В 1867 году женщина решила попробовать себя на театральных подмостках и исполнила роль купидона в опере Оффенбаха «Орфей в аду» . Ее туфли были полностью усыпаны бриллиантами. В конце своей партии Кора настолько высоко подняла ноги, что зрители увидели даже подошвы обуви, усыпанные драгоценностями.Популярность Коры Перл стала угасать к концу 1870-х. Когда один из ее бесчисленных именитых любовников попытался покончить с собой, публика , пресытившаяся эпатажем Коры, назвала ее «порочной девкой». Власти Парижа направили все силы, чтобы разорить куртизанку и вынудить ее покинуть страну. Через некоторое время Кора Перл снова вернулась в столицу, но теперь она брала куда более скромную плату за свои услуги. Блистательная куртизанка скончалась в бедности от рака кишечника в 1886 году.На закате жизни Коры Перл в одной из парижских газет появилось упоминание о ней: «Кора Перл очаровала целое поколение мужчин. Сегодня эта, некогда блистательная куртизанка, бедна, но она не утратила присутствия духа. За последние 15 лет буквально каждый из известных людей провел с Корой хотя бы какое-то время».В постели Коры Перл побывали все самые известные мужчины середины XIX века . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)