Как переночевать в автомобиле не менее комфортно и безопасно, чем в гостинице

Ночевка в машине.
Мало кто считает автомобиль чем-то большим, чем просто средством для передвижения. Мы привыкли лишь добираться на нём из точки А в точку Б, но как насчёт того, чтобы сделать из своей машины маленький автодом? Владельцы домов на колёсах сейчас наверняка тихонько посмеиваются над владельцами седанов, однако зря, ведь даже в тесной малолитражке можно разместиться вдвоём и даже втроём с королевским комфортом.
В каких местах лучше не останавливаться на ночёвку в автомобиле
На обочине дороги лучше не ночевать/ Фото: autoassa.ru
Ночёвка в автомобиле должна быть не только удобной, но и безопасной. Если это не так, то лучше остановить свой выбор на ближайшей гостинице или придорожном мотеле.
В каких случаях не рекомендуется оставаться на ночь в машине:
- На обочине дороги. Даже если обозначить свой автомобиль сигнальными огнями безопасности, никто не сможет гарантировать вам ту самую безопасность от проезжающих мимо автомобилей – в частности, большегрузов;
- В местах, где ночёвка в автомобиле запрещена по закону. Это могут быть заповедники, охраняемые зоны, участки дорог, где запрещена остановка, либо где нет обозначенных парковочных мест;
- Путешествуя по России, нередко можно встретить знаки, оповещающие о диких зверях, которые водятся в данной лесистой местности. Стоит вспомнить непреодолимое любопытство медведей и непредсказуемость лосей и отказаться от остановок на ночёвку в подобных местах;
- Избегать стоит и таких «ночлежек», как мосты, тоннели, тёмные переулки. Если же вы по каким-то причинам вынуждены заночевать в одном из таких мест, позаботьтесь о правильной парковке автомобиля – передом к выезду.
- Если вы уверены в том, что на утро место вашей парковки будет окружать оживлённая толпа, выберите себе другой вариант ночёвки либо встаньте в глухом углу, где нет проходного пути.
В людных в дневное время местах ночевать не рекомендуется/ Фото: auto.ria.com
Не рекомендуется спать рядом с остановочными комплексами, вблизи детских садов и школ, рядом с институтами, ресторанами и кафе. Во-первых, на утро вас могут грубо попросить покинуть место или даже наложить штраф, если остановка там запрещена. Во-вторых, сделать любимые «потягушки» спокойно ранним утром у вас точно не получится.
Как комфортно разместиться в машине
Комфортное размещение в автомобиле на ночевку/ Фото: drive2.ru
С безопасностью вроде разобрались. Но как быть с комфортом? Если в доме на колёсах по умолчанию есть двуспальная кровать и даже туалет, то в наших малолитражках все блага цивилизации предстоит оборудовать самостоятельно.
Для этого в машине должно быть как можно больше свободного места. Если вы заранее планируете провести ночь спящими в автомобиле, сделайте так, чтобы накануне поездки в нём не было ненужных вещей. Устройте ревизию, выложите из машины все вещи, которые вам наверняка не пригодятся в путешествии. Собирая багаж, кладите в сумки только то, без чего вам точно не обойтись.
Положите рядом с собой фонарик на случай, если ночью вам внезапно понадобится свет. Если же вы решили пренебречь нашим правилом и разместиться в месте, где водятся дикие звери, держите при себе пустую бутылку или стаканчик из-под кофе с закрывающейся крышкой. В случае необходимости эти вещи могут стать вынужденным писсуаром, конечно, если вы в машине одни.
Багажник на крыше – неплохое решение для ночевок и путешествий/ Фото: semerkavaz.ru
Путешествия – ваше всё? Тогда покупка багажника на крышу спасёт большую часть свободного пространства вашего автомобиля и сделает ночёвку более комфортной.
Наведите внутри автомобиля чистоту. Спать в чистом салоне гораздо приятнее и безопаснее – в частицах пыли, которые постоянно находятся внутри машины, много канцерогенных ядов, концентрацию которых можно значительно уменьшить элементарной влажной уборкой. Также за несколько дней до отправления поэкспериментируйте с превращением кресел вашего автомобиля в полноценный двуспальный диван.
На универсалах и хэтчбеках такая опция присутствует по умолчанию, и всё, что нужно сделать для ровной поверхности – это убрать подголовники, пододвинуть передние кресла к торпеде, откинуть их спинки в крайнее заднее положение, а также опустить задние спинки сидений и разложить на всю площадь автомобиля матрас.
Матрас, разложенный во всю длину автомобиля/ Фото: ikirov.ru
На седанах иногда для того, чтобы добиться ровной поверхности, приходится отстёгивать нижнюю подушку заднего кресла. Пакеты с вещами можно будет сложить на передние сиденья, чтобы они компенсировали образовавшуюся пустоту на импровизированной кровати.
Не бедствуете финансово? Тогда можете купить автомобильную двухэтажную палатку, если в путешествие отправляется большая компания. Таким образом можно обустроить полноценное спальное место внутри автомобиля, на его крыше и, собственно, в самой палатке на земле.
Если это уже не первое ваше путешествие, и вы планируете и в будущем выбираться в дальние поездки, где ночёвка будет неотъемлемой частью приключения, зайдите на «Алиэкспресс» и закажите там автомобильный надувной матрас. Существуют как полноценные матрасы, покрывающие всю площадь салона, так и компактные универсальные самонадувные кровати, на которых можно с комфортом разместиться на заднем ряду сидений.
Как ночевать с комфортом в разное время года
Ночевка в спальном мешке/ Фото: asx-club.su
В первую очередь позаботьтесь о приобретении москитных сеток на окна автомобиля!
Только представьте себе ночёвку после изнурительного летнего зноя – она может превратиться в настоящее испытание, если не открывать окна, боясь запустить в салон машины комаров и слепней. Универсальные москитные сетки позволят свободно открывать окна и не бояться нападения зловредных насекомых.
У каждого уважающего себя путешественника должны быть светоотражающие одеяла для занавешивания лобового и заднего стёкол автомобиля. Это сделает воздух в машине более прохладным, если, например, ночёвка планируется днём или вечером, когда лучи солнца ещё способны отдавать окружающим предметам массу тепла. К тому же одеяла помогут вам выспаться и с первыми лучами солнца, если вы хотите поспать, к примеру, до обеда.
Даже если в машине очень жарко, ни в коем случае не включайте кондиционер на заведённом двигателе непосредственно перед тем, как лечь спать. Можете охладить салон до нужной температуры, находясь за его пределами, но стоит вам прикорнуть под звуки вентилятора, и вы рискуете не проснуться утром, ведь выхлопные газы способны наполнить салон своими ядовитыми испарениями в считанные минуты.
То же правило касается и зимнего времени года. Зимой ситуация опасна тем, что воздух более сжатый, и концентрация ядовитых веществ всегда выше чем летом. Поэтому задохнуться в автомобиле можно, даже не засыпая.
Автономный отопитель салона автомобиля/ Фото: exclusivevdom.ru
Идеальным вариантом для отопления салона автомобиля в суровую зимнюю ночь будет автономный дизельный отопитель. Дорогие брендовые модели стоят в пределах 30 тыс. рублей, но неплохие китайские аналоги можно приобрести и за 9-10 тыс., при этом функционально они практически ничем не будут отличаться друг от друга.
Главным преимуществом таких отопителей является то, что с ними можно регулировать температуру внутри машины с помощью пульта дистанционного управления. Запатентованная технология полного сгорания топлива не допустит попадание ядовитых паров внутрь автомобиля, поэтому использование устройства абсолютно безопасно как для человека, так и для природы.
Обязательно обзаведитесь спальными мешками, ведь это единственная вещь, которая сможет согреть вас, если вдруг ночью в дороге случится неприятность – например, заглохнет двигатель автомобиля. Дождаться помощи днём гораздо проще, чем ночью, поэтому даже в мороз -30 градусов Цельсия можно будет с превеликим комфортом переночевать в не отапливаемой машине, находясь в спальном мешке. Не забудьте про английские булавки, иначе ваше спальное место может раскрыться от неловкого движения во сне.
