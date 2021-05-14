Действительно ли император Николай I был причастен к смерти Пушкина

Когда у Пушкина возникли первые проблемы с властью

Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе. Картина И. Репина (1911)./Фото: art-catalog.ru

За что Александра Сергеевича вызвали «на ковёр» к императору

Император Николай I./Фото: avatars.mds.yandex.net

Как Пушкин становится царским историографом

Александр Сергеевич – первый русский литератор, для которого эта деятельность является источником дохода./Фото: pbs.twimg.com

Какие были у Пушкина претензии к императору

Наталья и Александр Пушкины на балу./Фото: i.pinimg.com

Имела ли отношение к роковой дуэли Пушкина высшая власть

После смерти поэта император отдаёт записку с распоряжениями, касающимися покойного: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казённый счёт в пользу вдовы и детей. 6.»./Фото: i.pinimg.com