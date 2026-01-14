Интерьер первого собственного дома самой юной миллиардерши мира

В этом году известный журнал Forbes назвал Кайли Дженнер (ей едва исполнилось 21 год) самой молодой миллиардершей в истории человечества. И это немудрено, ведь девушка принадлежит к богатейшему клану Дженнер–Кардашьян и уже не первый год владеет косметической фирмой Kylie Cosmetics. Кайли с удовольствием демонстрирует первый собственный дом, ведь им она очень гордится.
Самая юная миллиардерша мира показала интерьер своего первого «взрослого» дома (Кайли Дженнер). | Фото: cosmopolitan.com. Совсем недавно журнал Forbes обновил список самых богатых людей на планете, в который вошла и Кайли Дженнер (Kylie Jenner), причем она признана самым юным миллиардером за всю историю человечества.финансовых достижений девушку знают еще и как инфлюэнсера, ведь ее статус в соцсетях уже перевалил за 124 млн. подписчиков в Instagram. Примечание: Инфлюэнсер (от англ. influence – «влиять») – человек, который имеет влияние на определенную аудиторию посредством социальных сетей. Самый экстравагантный акцент в доме известной блогерши Кайли Дженнер — качели посреди гостиной. | Фото: jetsetter.ua. Как водится, столь знаменитые и богатые всегда оказываются в центре внимания и Кайли не стала исключением. После покупки своего собственного «взрослого дома», в котором она обитает вместе с малышкой дочерью и известным рэппером Трэвисом Скоттом, появился новый повод заглянуть в замочную скважину. Эту новость не обсуждал только ленивый. Мало того, что смаковали немалую стоимость этого особняка и его расположение, так теперь активно обсуждаются невероятные преобразования, которые удалось сделать именитому дизайнеру Мартину Лоуренсу совместно с молодой хозяйкой. Несколько комнат в доме Кайли Дженнер сделаны в любимом розовом цвете. | Фото: cosmopolitan.com. По сведениям редакции Novate.размеров гардеробная и бьюти-комната, и наконец, качели в гостиной действительно могут стать пределом мечтаний каждой девушки. Поскольку беглый взгляд не дает возможности полностью оценить дизайнерскую задумку именитой владелицы, мы остановимся на некоторых нюансах, чтобы показать, что в ярко выраженной гламурности есть и скрытый подтекст. В интерьере дома Кайли Дженнер много неоновых вывесок. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. Интерьер кухни Кайли Дженнер. | Фото: jetsetter.ua. Как уже сообщалось, свое «взрослое» и уже даже семейное гнездышко Кайли вместе с Тревисом приобрели еще в прошлом году (предположительная стоимость особняка 13,5 млн. дол), но преображенные апартаменты ее поклонники увидели совсем недавно, причем девушка их продемонстрировала сама. В свою обитель, которая находится в самом престижном районе Лос-Анджелеса в Беверли-Хиллз, молодые люди пригласили модного дизайнера интерьеров Мартина Лоуренса Булларда. Полной свободы у маэстро не было и даже самую незначительную деталь нужно было согласовывать с хозяйкой.
В доме Кайли Дженнер преобладает гламурный стиль. | Фото: bocadolobo.com. К счастью для всех. такое сотрудничество принесло взаимное удовлетворение, так, например, Кайли на своем канале сообщила, что работа дизайнера полностью соответствует ее вкусам: «Я сказала Мартину, что хочу, чтобы дом был ярким и свежим, под стать моему мироощущению. И, конечно же, там должен был появиться цвет — я обожаю розовый и хотела, чтобы его было много! Для меня безумно важно, как устроены моя гардеробная и бьюти-комната, вплоть до размеров каждого ящичка, чтобы туда поместились вся моя косметика и одежда. Я провожу в этих комнатах массу времени, и там все должно быть идеально». Кресла в гостиной-столовой оформлены в том же цвете, что и тона губной помады из последней коллекции Kylie Cosmetics. | Фото: cosmopolitan.com. Не обошлось и без привязки к ее любимому детищу – косметической фирме Kylie Cosmetics. Как оказалось, цвет кресел с гостиной, сделанных на заказ, полностью соответствуют палитре коллекции помад – начиная с любимого бледно-розового и заканчивая коричневым и глубокого гранатовым тоном. Помимо этого особняк действительно наполнен «легкомысленным» блеском и «домашними» элементами роскоши, которые делают дом по-настоящему уютным. В баре, в котором Кайли любит отдыхать с друзьями, много неожиданных арт-объектов. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. Огромный шкаф-гардеробная для сумочек был сделан на заказ. | Фото: jetsetter.ua. Роскошь и гламур явно просматривается в гостиной с ее монохромным голливудским убранством и белым глянцевым роялем со стеклянной крышкой, покрытые золотой фольгой потолки в столовой и винтажная мебель от Karl Springer и Tom Dixon, обилие неоновых вывесок и куче всевозможных деталей. Чего только стоят коллекции фотографий, картин и инсталляций, от которых просто разбегаются глаза. В интерьер «взрослого» дома удивляет и восхищает все, начиная с полотен с изображением знаменитых на весь мир див – Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Одри Хепберн, Твигги, работ художников Бью Данна и Энди Уорхола и заканчивая инсталляциями с доской для серфинга и арт-объектом, созданным из ... огромных упаковок презервативов с говорящим названием «Размер имеет значение» (работа художницы Бо Данн).
В доме много мягкого текстиля, пушистых ковров и винтажной мебели. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. А вот пушистые ковры, сделанные из натуральной шерсти, альпаки и шелка, бархатная обивка, меховые покрывала и даже экстравагантные качели помогают создать особое домашнее тепло и уют. Несмотря на явную роскошь и гламурность, в ее доме «нет ничего ценного, на чем нельзя стоять, прыгать или танцевать», — комментирует дизайнер Мартин Лоренс-Буллард. У малышки есть не только своя комната, ее игрушки можно увидеть по всему дому. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. Поскольку в самый разгар работы над проектом Кайли узнала, что ждет ребенка, некоторые комнаты успели обустроить под детские потребности. Хотя, как признается сама девушка, «вещи Сторми теперь повсюду». И естественно, это не банальные пеленки, распашонки или погремушки, здесь можно увидеть коляску Fendi и даже собственный автомобиль Lamborghini, пока, конечно же, игрушечный, но у этой малышки все еще впереди. Гардероб и бьюти-комната – особая гордость Кайли Дженнер. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. Гардеробная комната Кайли Дженнер состоит из нескольких зон. | Фото: instagram.com/ kyliejenner. Ну а бьюти-комната и гардеробная гигантских размеров с тщательно подобранными полками, вешалками и всевозможными коробками является особой гордостью молодой хозяйки.
