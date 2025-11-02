5 впечатляющих мест на планете, которые большинству доступны разве что на фотографиях

На нашей планете есть десятки тысяч живописных мест и пейзажей. Некоторые из них являются популярнейшими точками на туристических картах, а другие многие видели разве что с экранов телевизоров или компьютеров. Но есть и такие места, о существовании которых в принципе мало кто знает, несмотря на то, что они определенно заслуживают того, чтобы быть известными всему миру.
1. Детектор Нейтрино, Супер-Камиоканде (Хида, Япония)
Место, где творится наука, тоже может быть впечатляющим. /Фото: gazeta.ru
Подобный завораживающий вид является плодом человеческих усилий, которые направлены на изучение того, что находится вокруг нас. Так, в Японии можно найти удивительное место - детектор нейтрино, который на сегодняшний день считается крупнейшим на планете. Нейтрино представляют собой едва ли не самые известные и при этом малоизученные частицы на просторах нашей Вселенной, которые к тому же весьма трудно обнаружить.
Процесс работы в детекторе нейтрино нетривиальный и при этом увлекательный. /Фото: messynessychic.com
Детекторы нейтрино зачастую возводят в изолированных местах, где есть возможность защитить их от космических лучей. Японский проект представляет собой огромный металлический резервуар вместимостью в 50 тысяч тонн воды, вокруг которого располагаются 11 146 фотоумножителей. Они используются для обнаружения света, производимого при взаимодействии нейтрино с водой внизу. Именно такой процесс и предполагает, что сотрудники работают на детекторе, сидя в лодках.
2. Пивные бассейны Starkenberger (Тарренс, Австрия)
Один из самых оригинальных бассейнов, которые только можно найти. /Фото: travellan.ru
В Австрии любят пиво. И соответствующий туризм там процветает. Однако наиболее занимательным местом в подобных маршрутах является замок Старкенбергера, ведь там можно в буквальном смысле слова, окунуться в пиво. Там расположены глубокие бассейны, каждый из которых наполняют более чем 23 тысячами литров теплого пива, разбавляя его с небольшим количеством воды.
3. Затонувшая церковь Потоси (Урибанте, Венесуэла)
Церковь, оказывается, также может погибнуть, а потом воскреснуть. /Фото: pinterest.de
Еще в прошлом столетии бывший город Потоси был затоплен во время строительством плотины. Большинство оставшихся строений ушло под воду, однако одно из них - высокая готическая церковь - оказалась на территории городе Урибанте. В период с 1985 по 2008 год — она также была почти полностью затоплена. Однако, как оказалось, это временно: засуха и недостаток воды в Венесуэле стали причиной осушения водохранилища, поэтому к 2010 году церковь Потоси почти полностью вышла из воды, став ярким напоминанием того, как человек сначала создает что-то, а потом жертвует им во имя чего-то более масштабного.
4. Дьявольский мост (Ардино, Болгария)
Живописное место с таким мрачным названием. /Фото: tumblr.com
Дьявольский мост заслуживает внимание, прежде всего, как болгарский памятник архитектуры. Не только его, но и несколько километров дороги перед ним оставили в аутентичном виде. История этой памятки также интересна: он был построен по приказу османского султана Селима I Грозного на месте древнеримской переправы. Причем от последнего были взяты материалы для возведения нового моста.
Говорят, при определенных условиях, на мосту можно увидеть лик лукавого. /Фото: pikabu.ru
Однако есть и мистический ореол вокруг этого моста, который преследует его уже не одно столетие. Так, существует мрачная легенда, которая гласит, что архитектор, который его построил, сумел это сделать только вписав в него облик Дьявола. А на одной из плит моста якобы сохранился даже отпечаток вселенского зла. Поэтому любителям мистического экстрима он очень понравится.
5. Маргалеф, (Испания)
Одна из улиц уникальной испанской деревушки. /Фото: elpuntavui.cat
А вот эту крошечную испанскую деревушку в принципе мало кто сможет найти. Просто потому, что она расположена в очень отдаленном месте, да и к тому же фактически недоступном для восхождения скальном образовании. Каким образом город умудрились втиснуть в расщелины окружающих горных скал, даже не до конца понятно. И в таких условиях проживает более ста человек, причем без работы там сидит только три человека.
