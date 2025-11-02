С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Зубаиров
    Больше всего понравилось, что когда очень сильно замучит жажда в этом раю, то всегда можно выпить 95 бензина, он деше...Страна, где нет б...
  • Leon D
    Бестолковое сочинение для тех, кто ничего сам не знает. Еще одно заказанное очернение тех времен?Почему в сталинск...
  • Maxim
    Ну и чугун - намного более антивандален, такие ещё в ресторанах ставят: клиенты не всегда трезвые, случайно сломать -...Зачем в советских...

5 впечатляющих мест на планете, которые большинству доступны разве что на фотографиях



На нашей планете есть десятки тысяч живописных мест и пейзажей. Некоторые из них являются популярнейшими точками на туристических картах, а другие многие видели разве что с экранов телевизоров или компьютеров. Но есть и такие места, о существовании которых в принципе мало кто знает, несмотря на то, что они определенно заслуживают того, чтобы быть известными всему миру.
Вашему вниманию 16 впечатляющих мест на планете, которые большинство не видели даже на фотографиях.

1. Детектор Нейтрино, Супер-Камиоканде (Хида, Япония)


Место, где творится наука, тоже может быть впечатляющим. /Фото: gazeta.ru

Место, где творится наука, тоже может быть впечатляющим. /Фото: gazeta.ru

 

Подобный завораживающий вид является плодом человеческих усилий, которые направлены на изучение того, что находится вокруг нас. Так, в Японии можно найти удивительное место - детектор нейтрино, который на сегодняшний день считается крупнейшим на планете. Нейтрино представляют собой едва ли не самые известные и при этом малоизученные частицы на просторах нашей Вселенной, которые к тому же весьма трудно обнаружить.
Процесс работы в детекторе нейтрино нетривиальный и при этом увлекательный. /Фото: messynessychic.com

Процесс работы в детекторе нейтрино нетривиальный и при этом увлекательный. /Фото: messynessychic.com


 

Детекторы нейтрино зачастую возводят в изолированных местах, где есть возможность защитить их от космических лучей. Японский проект представляет собой огромный металлический резервуар вместимостью в 50 тысяч тонн воды, вокруг которого располагаются 11 146 фотоумножителей. Они используются для обнаружения света, производимого при взаимодействии нейтрино с водой внизу. Именно такой процесс и предполагает, что сотрудники работают на детекторе, сидя в лодках.

2. Пивные бассейны Starkenberger (Тарренс, Австрия)


Один из самых оригинальных бассейнов, которые только можно найти. /Фото: travellan.ru

Один из самых оригинальных бассейнов, которые только можно найти. /Фото: travellan.ru

 

В Австрии любят пиво. И соответствующий туризм там процветает. Однако наиболее занимательным местом в подобных маршрутах является замок Старкенбергера, ведь там можно в буквальном смысле слова, окунуться в пиво. Там расположены глубокие бассейны, каждый из которых наполняют более чем 23 тысячами литров теплого пива, разбавляя его с небольшим количеством воды.

3. Затонувшая церковь Потоси (Урибанте, Венесуэла)


Церковь, оказывается, также может погибнуть, а потом воскреснуть. /Фото: pinterest.de

Церковь, оказывается, также может погибнуть, а потом воскреснуть. /Фото: pinterest.de


 

Еще в прошлом столетии бывший город Потоси был затоплен во время строительством плотины. Большинство оставшихся строений ушло под воду, однако одно из них - высокая готическая церковь - оказалась на территории городе Урибанте. В период с 1985 по 2008 год — она также была почти полностью затоплена. Однако, как оказалось, это временно: засуха и недостаток воды в Венесуэле стали причиной осушения водохранилища, поэтому к 2010 году церковь Потоси почти полностью вышла из воды, став ярким напоминанием того, как человек сначала создает что-то, а потом жертвует им во имя чего-то более масштабного.

4. Дьявольский мост (Ардино, Болгария)


Живописное место с таким мрачным названием. /Фото: tumblr.com

Живописное место с таким мрачным названием. /Фото: tumblr.com

 

Дьявольский мост заслуживает внимание, прежде всего, как болгарский памятник архитектуры. Не только его, но и несколько километров дороги перед ним оставили в аутентичном виде. История этой памятки также интересна: он был построен по приказу османского султана Селима I Грозного на месте древнеримской переправы. Причем от последнего были взяты материалы для возведения нового моста.
Говорят, при определенных условиях, на мосту можно увидеть лик лукавого. /Фото: pikabu.ru

Говорят, при определенных условиях, на мосту можно увидеть лик лукавого. /Фото: pikabu.ru

 

Однако есть и мистический ореол вокруг этого моста, который преследует его уже не одно столетие. Так, существует мрачная легенда, которая гласит, что архитектор, который его построил, сумел это сделать только вписав в него облик Дьявола. А на одной из плит моста якобы сохранился даже отпечаток вселенского зла. Поэтому любителям мистического экстрима он очень понравится.

5. Маргалеф, (Испания)


Одна из улиц уникальной испанской деревушки. /Фото: elpuntavui.cat

Одна из улиц уникальной испанской деревушки. /Фото: elpuntavui.cat

 

А вот эту крошечную испанскую деревушку в принципе мало кто сможет найти. Просто потому, что она расположена в очень отдаленном месте, да и к тому же фактически недоступном для восхождения скальном образовании. Каким образом город умудрились втиснуть в расщелины окружающих горных скал, даже не до конца понятно. И в таких условиях проживает более ста человек, причем без работы там сидит только три человека.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх