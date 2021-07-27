Автоматы-гибриды и игольные патроны: чем вооружены боевые пловцы

Подводный диверсант – профессия элитная и опасная. Поэтому их обмундирование должно быть качественным и безотказным. Но это не так уж просто сделать, ведь оружие боевых пловцов должно не просто хорошо стрелять, но и вообще работать…под водой. Однако, несмотря на все сложности в проектировании столь необычных пистолетов и автоматов, они состоят на вооружении российской армии, а значит, наши «подводные рубежи» будут надежно защищены.
Создание оружия для боевых пловцов - кропотливая работа. /Фото: zvezdaweekly.ru
Действительно, огнестрельного оружия, которое предназначено для подводного применения, было создано не так уж и много. Кроме того, не все разработки наших военных инженеров были пущены в серийное производство. Основной задачей, которую приходится решать конструкторам, является преодоление «препятствия» в виде плотности воды, которая, как известно, выше плотности воздуха практически в 800 раз. Поэтому первое время боевые пловцы могли полагаться под водой только на холодное оружие.
Ситуация изменилась в 1971 году, когда советские оружейники смогли приспособить огнестрельное оружие к работе в столь нестандартных условиях. Тогда на вооружение спецподразделений поступил пистолет СПП-1М. Боеприпасом к ним шел патрон СПС. Для того, чтобы пуля преодолевала сопротивление водной среды, была изменена ее форма – она стала похожей на гвоздь.
СПП - одно из первых типов подводного оружия. /Фото: topwar.ru
Эти патроны получили название «игольных». Новая модификация такого боеприпаса была представлена Климовским ЦНИИТочмаш в середине 1970-х годов – это был патрон МПС. В нем можно выделить несколько характерных черт: так, ее калибр был не 5,45, каким был калибр стандартного патрона-прототипа, а 5,66 мм. Это решение пошло на пользу эффективности стрельбы из подводного оружия - улучшилась герметизация стыка «пуля-гильза». Кроме того, головную часть МПС сделали затупленной, от чего значительно снизилось сопротивление воды.
Одновременно с патроном МПС было разработано и оружие - АПС, то есть «автомат подводный специальный». Для того, чтобы приспособить автомат к работе в условиях подводной среды, конструкторам-оружейникам пришлось потратить немало времени и усилий на продумывание ряда его конструктивных особенностей. Но с этой непростой задачей успешно справились: механика автомата была приспособлена к применению в «уплотненной» водной среде.
Интересный факт: орудие было продумано до мельчайших деталей – так, увеличенный размер спусковой скобы и крючка позволяет бойцу стрелять прямо в перчатках и не тратить время на их снимание.
Конструкция автомата АПС. /Фото: vodatula.ru
Несмотря на то, что АПС давно принят на вооружение и применяется по сей день, есть у него один существенный недостаток: это оружие малоэффективно на суше, а если боевому пловцу необходимо будет вести бой и в воде, и «на воздухе», то ему придется носить сразу два автомата, что создает дополнительную нагрузку.
Попытки решения этой проблемы предпринимались давно: в основном, все они были направлены на создание «гибрида» АПС и АК-74, однако первый опытный образец был готов лишь в конце 1990-х годов. Прототип был сконструирован на базе Тульского Проектно-конструкторского технологического института машиностроения (ТПКТИМаш). Так появился автомат АСМ-ДТ «Морской лев», который вобрал в себя конструктивные особенности обоих типов оружия. Отличительной особенностью нового оружия стал приемник магазинов, ведь пули для стрельбы в разных средах разные: на суше применяют патроны от автоматов Калашникова 74-й серии, в количестве тридцати штук. Под водой же используют магазин с двадцатью шестью АПС.
АСМ-ДТ имел оригинальную конструкцию магазина. /Фото: modernfirearms.net
Однако этот тип оружия не был пущен в серийное производство, а стал прототипом для создания нового, более совершенного автомата-амфибии. На том же ТПКТИМаше был разработан автомат АДС. Кроме того, в 2005 году для нового оружия тульским КБ Приборостроения был разработан и новый боеприпас. Им стал патрон ПСП.
Но и на этом конструкторы не остановились. Было принято решение спроектировать автомат под единый, универсальный патрон, каким был ПСП. Так, была разработана новая модификация АДС на основе «сухопутного» автомата А-91. Характерной особенностью этого оружия была его приспособленность к работе как правшами, так и левшами.
Автомат АДС. /Фото: my-cccp.ru
Кропотливая работа конструкторов-оружейников ТПКТИМаша позволила создать целую линию качественного подводного оружия, которое не только активно применяется само по себе, но и создает потенциал к модернизации других имеющихся моделей, а также созданию новых. Комплекс АДС оказался весьма успешным: в 2009 году он поступил на испытания в спецподразделения флота, результаты которых оказались положительными и многообещающими.
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