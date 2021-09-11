15 лучший кухонных лайфхаков, о которых никто не говорил

Не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами этими блестящими кухонными лайфхаками. Такого рода посты — одни из моих любимых, потому что они учат супер креативным способам сэкономить время и деньги, используя предметы, которые есть у нас в доме.

Это советы и приемы, которые вы можете использовать ежедневно, и читая их, вы подумаете: «Почему я не подумала об этом сама?»

Закрепите рецепты на вешалках, чтобы вы могли легко их читать при приготовлении

Используйте банку с крышкой в качестве емкости для блендера

Это так гениально, что в это нельзя поверить! Этот способ идеально подходит для приготовления смузи, который вы можете взять с собой в дорогу или приготовить заправку для салата.

Положите лимон в микроволновку на 10 секунд перед тем, как приготовить сок, и вы легко выдавите весь сок

Поместите влажную ткань под доску, чтобы она не скользила

Хорошая идея также использовать для этого небольшой кусочек нескользящего коврика от Ikea. Его можно использовать многократно, и вам не нужно использовать тряпки.

Вставьте деревянную ложку в отверстие в ручке кастрюли

Это действует как подставка для ложки, и капли будут капать прямо в кастрюлю.

Используйте соломинку, чтобы легко удалить листья и серединку клубники

Все, что вам нужно сделать, это протолкнуть соломку насквозь, снизу вверх.

Маленькая шляпка с листьями сразу отвалится. Этот кухонный лайфхак придает совершенно новое значение названию «клубника».

Используйте миксер, чтобы быстро измельчить курицу

Измельченная курица — удивительный вариант приготовления пищи. Вы можете сделать это в воскресенье и в течение недели иметь готовый паштет для куриного салата и многих других блюд.

Знаете ли вы, что можно проверить свежесть яйца, поместив его в стакан с водой?

Если оно свежее, оно утонет. Если старое — будет плавать.

Чтобы оживить не свежую выпечку, такую как хлеб, оберните его влажным бумажным полотенцем и оставьте в микроволновке на 10 секунд

Существует также метод духовки для желающих, но это займет немного больше времени.

Восстановите пузырьки в шампанском или игристом вине, просто добавив изюм в бутылку

Можно высушить остатки свежих трав, разогревая их в микроволновке в течение 1-2 минут

Затем можно использовать их в течение нескольких месяцев.

Быстро сделайте одноразовую лейку, обрезав угол конверта

Покройте мерные чашки или ложки кулинарным спреем, чтобы липкие ингредиенты хорошо отставали

Точно так же кулинарный спрей предотвращает прилипание сыра к терке.

Оберните пластиковой пленкой или алюминиевой фольгой кончики стеблей бананов, чтобы замедлить процесс созревания

Храните натуральное ореховое масло вверх дном, чтобы оно не отделялось

Натуральные ореховые масла не содержат насыщенных жиров, что делает их полезнее для нас. Тем не менее, именно насыщенный жир удерживает их от расслоения. Таким образом, сверху оказывается тот слой масла, который вы должны смешать перед использованием. Этот лайфхак позволяет извлечь лучшее из обоих продуктов. Вы можете использовать более здоровый продукт, и вам все равно не придется сталкиваться с проблемами смешивания перед использованием.

Чтобы ваши гамбургеры были красивыми и плоскими при приготовлении пищи, а не вздулись как шарики, надавите пальцем в центре, прежде чем готовить их

Приготовьте бекон в вафельнице

Это фантастическая идея, потому что вы, возможно, уже разогрели вафельницу перед приготовлением завтрака. После приготовления вафель, бросьте туда немного бекона, через несколько минут он станет хрустящим.

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