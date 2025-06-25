12 старейших рукописей и книг, которые хранят знания много столетий

Умение людей фиксировать информацию письменно насчитывает не одну тысячу лет. Правда, в большинстве случаев о том, что ранее записывали, мы не знаем, ведь источники были утеряны в истории. Впрочем, некоторым повезло больше - в нашем распоряжении есть уникальные рукописи, дошедшие до нас, несмотря на свой солидный возраст.
1. Библия Гутенберга
Самая известная, пусть и не самая древняя инкунабула. /Фото: wiganlanebooks.co.uk
Библия Гутенберга, которую ещё называют 42-строчной Библией, из-за количества строчек на одной полосе текста, часто называется пионерской в истории книгопечатания. В реальности это не соответствует действительности: несмотря на то, что она действительно и совершенно оправданно приписывается к инкунабулам - книгам, созданным с начала использования печатного станка и до 1501 года - самой первой она всё-таки не является.
По мнению историков, эту библию Иоганн Гутенберг, вошедший в историю как первый типографный печатник Европы, создал в середине XV столетия в немецком городе Майнц, а позднее напечатал и копии, минимум 48 единиц. Однако и до Библии Гутенберга им же были изготовлены другие печатные издания, просто в малой форме, например, индульгенции или небольшие учебники по латинской грамоте. Впрочем, именно эта книга вошла в историю, не только потому, что дожила до наших времён, но и из-за качественного иллюстративного оформления - абсолютной революции того времени в печати.
2. Кельтский псалтырь
Псалтырь, который, вероятно, тысячу лет назад верой и правдой служил шотландской королеве-консорту.
Ещё одной известной книгой религиозного содержания, которая связана непосредственно с христианством и насчитывает не одну сотню лет, является так называемый Кельтский псалтырь. Этот карманный рукописный сборник псалом сегодня находится в музейной коллекции Эдинбургского университета и носит почётное звание старейшей из дошедших до настоящего момента книг в истории Шотландии.
Оно и неудивительно, ведь написали Кельтский псалтырь около тысячи лет назад, в XI столетии. Правда, история и назначение экземпляра достоверно историками не установлено. Очевидно, что книга в таком хорошем качестве и стилевом оформлении должна была принадлежать, как минимум, знатному лицу. Согласно наиболее вероятной версии, владелицей псалтыря была святая Маргарита Шотландская, Королева-консорт Малькольма III, короля Шотландии и мать нескольких последующих монархов.
3. Алмазная сутра
Уникальный памятник ксилографической печати. /Фото: pechatnick.com
Не менее интересными с точки зрения древности являются и манускрипты с буддийскими текстами, а их осталось не так уж и много. Но среди них есть и очень старый экземпляр, известный как «Алмазная сутра». Правда, несмотря на то, что она просуществовала более 1 200 лет и по-прежнему сохранилась, её оригинал тщательно хранят от глаз - рукопись буквально разрушается от воздействия солнечного света, поэтому посетители Британского музея, где она находится, довольствуются только виртуальными изображениями, наравне с пользователями Интернета.
К слову, полное название книги выглядит следующим образом: Ваджраччхедика Праджняпарамита сутра, а переводится оно как «Сутра о совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества, словно удар молнии». Нашли её чуть более ста лет назад в одной из китайских пещер Могао. Текст Алмазной сутры представляет собой сборник тезисов и мыслей Будды Шакьямуни, призванные помочь достичь пути бодхисаттвы, то есть, состояния самого Будды - основа одного из течений буддизма. Для историков же этот экземпляр известен как вторая по древности сохранившаяся книга, которая была отпечатана ксилографией.
4. Сидур
Еврейский молитвенник, которому более тысячи лет. /Фото: inn.co.il
Справедливости ради, сидуром называют любые еврейские молитвенники, где собраны ежедневные молитвы в правильном порядке их воздаяния. Однако есть уникальный экземпляр такого сборника богословских текстов, который нашли около десяти лет назад, а вот его создание датируют аж серединой ІХ века.
Книжка очень интересная сама по себе: во-первых, она довольно маленькая - по информации редакции novate.ru, в ней всего полсотни пергаментных страниц. Во-вторых, на этом количестве листов поместилось аж 40 тысяч священных текстов, разделённых на три части. И, в-третьих, историков поражает язык, на котором этот сидур написан: это иврит, однако с использованием ещё древневавилонских гласных, что делает его уникальной памяткой в истории еврейского народа.
5. Келлская книга
Келлская книга - сборник Евангелие, где оформление оказалось важнее текста. /Фото: wikipedia.org
У «Келлской книги», есть ещё несколько названий - её ещё величают «Книгой из Келлса», «Книга Келлса» или «Книгой Колумбы», а увидеть её воочию можно и сегодня в экспозиции библиотеки Тринити-колледжа ирландского города Дублин. Исследователи считают, что написали её кельтские монахи на рубеже VIII-IX столетий нашей эры. Интересен этот рукописный экземпляр не только своей древностью, но и особенностями оформления.
Так, текст представляет собой изложение четырёх Евангелий на латинском языке, однако куда больше там изображений или орнаментов. Самое поразительное, что они, очевидно, для составителей были более ценными, чем сами слова - художественное оформление настолько масштабное и детализованное, что в некоторых случаях делает текст практически нечитаемым. Правда, историки нашли возможный ответ таким странностям Келлской книги: вероятно, её брали на богослужения в качестве элемента церемониального обряда, тогда как священник не зачитывал из неё текст, а воспроизводил его по памяти.
6. Ушниша Виджая Дхарани сутра
Самый древний экземпляр книги, напечатанный ксилографией. /Фото: vk.com
Ещё одна знаменитая сутра была обнаружена в 1966 году на территории буддийского храма Пульгукса, расположенного в Южной Корее. А когда её изучили, стало ясно, что «Ушниша Виджая Дхарани» ещё старше, чем ранее упомянутая Алмазная сутра. Её также изготовили ксилографией, однако датируется она периодом между 704 и 751 гг. Интересен и материал - отпечатали её на бумаге, созданной волокон бумажного дерева, распространённого в Японии.
7. Кутбертово Евангелие
Евангелие раннего Средневековья для посмертного уважения известного миссионера. /Фото: wikipedia.org
Если же говорить о старейших рукописных книгах, созданных на территории европейского континента и доживших до наших дней, то несомненным рекордсменом является Евангелие Св. Кутберта, также известное как Кутбертово Евангелие. Названа она так, потому что являлась посмертным подарком для места последнего пристанища знаменитого британского монаха-отшельника, яркого представителя кельтской христианской миссии Святого Кутберта. Согласно выводам исследователей, создали Евангелие приблизительно в 698 году нашей эры.
И за своё долгое существование книга пережила немало приключений. Например, её извлекли из гробницы, как и мощи самого святого Кутберта и перевезли на территорию Даремского собора. Тогда намерения были самые благородные: местные христиане боялись, что святыни окажутся под угрозой уничтожения от рук викингов, которые тогда периодически разоряли английские земли. А вот Британской библиотеке, чтобы заполучить реликвию 11 лет назад, пришлось раскошелиться: по данным редакции novate.ru за неё пришлось заплатить целых 9 миллионов фунтов стерлингов.
8. Библиотека из Наг-Хаммади
Разворот одного из кодексом библиотеки Наг-Хаммади. /Фото: wikipedia.org
В данном случае речь идёт о целом собрании рукописей, которые условно объединили в одну библиотеку. Реликвия представляет собой 13 кодексов, написанных на папирусе коптским языком, общим объёмом в 1155 страниц, хотя первоначально, по предположениям историков, было 1240 страниц. Датированные началом IV столетия н.э., эти кодексы, найденные египетской деревне Наг-Хаммади, являются одним из старейших сохранившихся условно библиотечных собраний в истории человечества.
9. Скрижали из Пирги
Золотые пластинки с текстом - наследие этруссков. /Фото: dic.academic.ru
Скрижали из Пирги состоят из трёх золотых пластинок с отверстиями, которые, предположительно, изначально были сшиты между собой в один книжный экземпляр. Обнаружили этот уникальный памятник в 1964 году во время археологической экспедиции по исследованию святилища на месте итальянского порта Пирги, некогда построенного этруссками. Правда, на их языке написаны только две скрижали, а третью заполнили текстом на финикийском языке. Памятник зафиксировал факт преподнесения даров от правителя Тефарий Велиана богине из финикийского пантеона по имени Астарта, которую также называют Иштар.
10. Золотая книга орфизма
Книга члена древнегреческого культа, сделанная из золота больше двух тысяч лет назад. /Фото: twizz.ru
Ещё один памятник, созданный из золотых страниц, который даже древнее скрижалей из Пирги - это так называема Золотая книга орфизма. Презентована она была весной 2003 года представителями Болгарского Национального исторического музея в городе София. Книга содержит шесть листов, прошитых в двух местах колечками из золота. Причём размер её миниатюрный - в длину она всего 5 сантиметров, а в ширину - 4,5 сантиметра.
Текст Золотой книги орфизма написан на этрусском языке, но в этой миниатюрной вещице ещё и несколько картин поместилось - от животных и мифических существ до бойцов и музыкальных инструментов. Согласно тексту, книжку написали для проведения погребальной церемонии некоего античного знатного лица, принадлежащего к культу Орфея. Но возраст этой книги поражает сам по себе: её создали приблизительно в середине VII века до н.э., то есть, ей более 2,5 тысяч лет.
11. Эпос о Гильгамеше
История аккадского полубога Гильгамеша - написана пару тысяч лет назад, а дошла до наших дней. /Фото: twizz.ru
История Месопотамии, при всей своей древности, также может похвастаться сохранившимся рукописным памятником. Речь идёт, конечно, о знаменитом эпосе о Гильгамеше - литературном шедевре аккадской цивилизации. История наполовину бога по имени Гильгамеш со своим другом, вылепленным богами из куска глины, выдолблен клинописью на нескольких каменных табличках. Общий объём литературного произведения определён тремя тысячами стихов, которые создали в VII веке до нашей эры.
12. Книга мёртвых
Уникальный случай, когда папирус сохранился настолько долго. /Фото: rbc.ua
Довольно впечатляющим памятником письменности из эпохи Древнего Египта является так называемая Книга мёртвых. По содержанию она представляет собой что-то вроде сборника рекомендаций по проведению ритуалов для достойных проводов души умершего египтянина к потусторонний мир.
И хотя дата её написания не самая древняя в сравнении с некоторыми другими сохранившимися памятниками - а это IV - I вв. до н.э. - создали её из папируса. Как раз материал, который в принципе известен недолговечностью, и делает её такой уникальной, ведь как-то же он дожил до сегодняшнего дня практически в первозданном виде.
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