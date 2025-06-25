12 старейших рукописей и книг, которые хранят знания много столетий

1. Библия Гутенберга

Самая известная, пусть и не самая древняя инкунабула. /Фото: wiganlanebooks.co.uk

2. Кельтский псалтырь

Псалтырь, который, вероятно, тысячу лет назад верой и правдой служил шотландской королеве-консорту./Фото: 4tololo.ru

3. Алмазная сутра

Уникальный памятник ксилографической печати. /Фото: pechatnick.com

4. Сидур

Еврейский молитвенник, которому более тысячи лет. /Фото: inn.co.il

5. Келлская книга

Келлская книга - сборник Евангелие, где оформление оказалось важнее текста. /Фото: wikipedia.org

6. Ушниша Виджая Дхарани сутра

Самый древний экземпляр книги, напечатанный ксилографией. /Фото: vk.com

7. Кутбертово Евангелие

Евангелие раннего Средневековья для посмертного уважения известного миссионера. /Фото: wikipedia.org

8. Библиотека из Наг-Хаммади

Разворот одного из кодексом библиотеки Наг-Хаммади. /Фото: wikipedia.org

9. Скрижали из Пирги

Золотые пластинки с текстом - наследие этруссков. /Фото: dic.academic.ru

10. Золотая книга орфизма

Книга члена древнегреческого культа, сделанная из золота больше двух тысяч лет назад. /Фото: twizz.ru

11. Эпос о Гильгамеше

История аккадского полубога Гильгамеша - написана пару тысяч лет назад, а дошла до наших дней. /Фото: twizz.ru

12. Книга мёртвых

Уникальный случай, когда папирус сохранился настолько долго. /Фото: rbc.ua