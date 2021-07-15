Самодельный аппарат для точечной сварки

В данном обзоре рассмотрим пошаговый процесс изготовления и сборки самодельного аппарата для точечной сварки. В качестве основного элемента конструкции нам потребуется трансформатор от микроволновой печи.

Идеей изготовления самодельного аппарата для точечной сварки с нами поделился автор YouTube канала Mistry MakeTool — берите на заметку!

Обратите внимание: мы не рекомендуем повторять действия автора, если вы не уверены, что у вас получится. Идея самоделки представлена лишь для ознакомления.



трансформатор от СВЧ-печи;Необходимые материалы:

толстый сварочный кабель;

фанера толщиной 18-20 мм;

кабельные наконечники для кабеля;

вентилятор от ПК;

листовой металл;

болты с гайками (из латуни или меди).

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Пошаговый процесс изготовления и сборки сварочного аппарата

Первым делом необходимо доработать трансформатор от микроволновки. А именно — удалить вторичную обмотку.

Кто-то использует для этой цели болгарку с отрезным диском. Но лучше воспользоваться обычной ножовкой по металлу. Да, пилить придется немного дольше, зато получится аккуратнее, и меньше вероятность того, что повредите первичную обмотку.

Отпиливаем один из краев «вторички», а оставшуюся часть — выбиваем из трансформатора с помощью долота с молотком.





После этого подбираем подходящей толщины сварочный кабель, и делаем из него новую вторичную обмотку.

Концы кабеля зачищаем, надеваем на них кабельные наконечники. Дополнительно надеваем термоусадочные трубки.

В качестве основания сварочного аппарата можно использовать кусок фанеры. На краю основания устанавливаем вентилятор от ПК, который будет использоваться для охлаждения трансформатора.

После этого крепим к основанию две стойки, и устанавливаем ручку-рычаг.

Один конец кабеля крепим к основанию, а второй — к нижней части ручки-рычага. Также к ней нужно прикрепить кнопку включения.

Электроды автор решил сделать из латунных или медных болтов. А для их фиксации используются гайки.

На последнем этапе останется только изготовить из листового металла корпус. Крепим его к основанию самодельного сварочного аппарата.