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Самодельный аппарат для точечной сварки

Самодельный аппарат для точечной сварки

Самодельный аппарат для точечной сварки

В данном обзоре рассмотрим пошаговый процесс изготовления и сборки самодельного аппарата для точечной сварки. В качестве основного элемента конструкции нам потребуется трансформатор от микроволновой печи. 

Идеей изготовления самодельного аппарата для точечной сварки с нами поделился автор YouTube канала Mistry MakeTool — берите на заметку!

Обратите внимание: мы не рекомендуем повторять действия автора, если вы не уверены, что у вас получится. Идея самоделки представлена лишь для ознакомления. 

Самодельный аппарат для точечной сварки


трансформатор от СВЧ-печи;Необходимые материалы:

  • толстый сварочный кабель;
  • фанера толщиной 18-20 мм;
  • кабельные наконечники для кабеля;
  • вентилятор от ПК;
  • листовой металл;
  • болты с гайками (из латуни или меди).

Если для работы в домашней мастерской вам нужен самодельный «агрегат» для шлифовки отверстий и радиусов, мы советуем прочитать статью, как сделать такой шлифстанок своими руками. Подробности тут

Пошаговый процесс изготовления и сборки сварочного аппарата

Первым делом необходимо доработать трансформатор от микроволновки. А именно — удалить вторичную обмотку. 

Кто-то использует для этой цели болгарку с отрезным диском. Но лучше воспользоваться обычной ножовкой по металлу. Да, пилить придется немного дольше, зато получится аккуратнее, и меньше вероятность того, что повредите первичную обмотку.

 

Отпиливаем один из краев «вторички», а оставшуюся часть — выбиваем из трансформатора с помощью долота с молотком. 


Самодельный аппарат для точечной сваркиСамодельный аппарат для точечной сварки

После этого подбираем подходящей толщины сварочный кабель, и делаем из него новую вторичную обмотку. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

Концы кабеля зачищаем, надеваем на них кабельные наконечники. Дополнительно надеваем термоусадочные трубки. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

В качестве основания сварочного аппарата можно использовать кусок фанеры. На краю основания устанавливаем вентилятор от ПК, который будет использоваться для охлаждения трансформатора. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

Самодельный аппарат для точечной сварки

После этого крепим к основанию две стойки, и устанавливаем ручку-рычаг. 

Один конец кабеля крепим к основанию, а второй — к нижней части ручки-рычага. Также к ней нужно прикрепить кнопку включения. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

Электроды автор решил сделать из латунных или медных болтов. А для их фиксации используются гайки. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

На последнем этапе останется только изготовить из листового металла корпус. Крепим его к основанию самодельного сварочного аппарата. 

Самодельный аппарат для точечной сварки

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Источник: https://sdelairukami.ru/samodelnyj-apparat-dlya-tochechnoj-s...

 

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