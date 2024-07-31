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Как жить комфортно и красиво в малогабаритке площадью 33 кв.м.


Стильная крошка: малогабаритка площадью 33 кв.м.

Стильная крошка: малогабаритка площадью 33 кв.м.

 

Квартира площадью 33 квадратных метра может быть не только функциональной, но красивой и невероятно уютной. Мы убедились в этом, когда заглянули в эту милую малогабаритку. От неё так и веет теплом, особым комфортом, и даже сложно поверить, что площадь её ограничена. Как же хозяевам «крошки» удалось достичь такого эффекта? Мы решили в этом разобраться!

Гармоничное зонирование


Стильная маленькая спальня

Стильная маленькая спальня

Первым делом при оформлении малогабаритки нужно продумать её планировку и зонирование. Несмотря на небольшую площадь квартиры, её хозяева отказались от глобальной перепланировки. В итоге, у них получилась отдельная крошечная спальня, в которой поместилась буквально одна кровать и прикроватная тумба. В основной комнате расположились сразу три важных функциональных зоны – гостиная у окна, кухня в одном из углов и столовая между ними, как объект зонирования. Всё максимально лаконично и просто, но в то же время удобно.
Малогабаритка с отдельной спальней

Малогабаритка с отдельной спальней

 
Зона гостиной

Зона гостиной

 
ТВ-Зона

ТВ-Зона

 
Маленькая кухня

Маленькая кухня

 

Подходящий стиль


Зона гостиной у окна

Зона гостиной у окна

Уют во многом зависит от правильно выбранного стиля. Наиболее комфортными и домашними являются деревенские направления – кантри, прованс. Но, во многом, они всё же требуют простора. Поэтому хозяева квартиры решили остановиться на лаконичном скандинавском стиле, а точнее деревенском его варианте. Он более мягкий и уютный, по сравнению с классическим скандинавским направлением. Здесь используются тёплые мягкие оттенки в отделке и декоре, пространство можно наполнять милыми вещицами, а также привлекательной мебелью.
Лаконичная мебель в скандинавском стиле

Лаконичная мебель в скандинавском стиле

 

Мягкая цветовая гамма


Мягкая цветовая гамма

Мягкая цветовая гамма

Эта малогабаритка кажется милой и уютной ещё и благодаря приятной цветовой гамме. Здесь использовали мягкие оттенки слоновой кости, натурального дерева, а также приглушённый зелёный и благородный серый. Конечно, не обошлось и без классического белого, но тут всего в меру, нет чувства стерильности или излишней холодности. Уютные элементы из натурального дерева придают интерьеру особый шарм.

Удачный декор


Красивый и стильный интерьер

Красивый и стильный интерьер

Без декора любой интерьер кажется голым, даже самая минималистичная квартира требует лаконичного украшения. Здесь декоративные элементы не просто дополняют пространство, а являются составляющими уюта. В прихожей банкетка украшенная мягкой подушкой с цветочным принтом, а в качестве систем хранения тут используются плетёные корзины. В спальне можно увидеть множество подушек в красивых чехлах, основную комнату украшает яркий букет подсолнухов. И даже в санузле нашлось место для интересного элемента. Тут сделали акцент на пол и выложили его колоритной плиткой в стиле пэчворк.
Интерьер прихожей

Интерьер прихожей


Красивый декор

Красивый декор

 
Элемент уюта

Элемент уюта

 
Очень уютно

Очень уютно

 
Интерьер маленького санузла

Интерьер маленького санузла

 
Стильный интерьер санузла

Стильный интерьер санузла

 
Колоритный пол

Колоритный пол

 

Лаконичная мебель


Мебель в лаконичном скандинавском стиле

Мебель в лаконичном скандинавском стиле

При оформлении маленького интерьера важно не только подобрать правильную цветовую гамму или определиться с определённым стилем. Нужно также со всей внимательностью подходить к подбору мебели. В малогабаритке она должна быть предельно лаконичной, при этом не терять в красоте и чётко вписываться в пространство. Для этого необходимо заранее сделать все замеры, а потом отправлять на поиски нужных моделей.
Удобная мебель

Удобная мебель

 

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