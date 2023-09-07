Вещи из Советского Союза, которые мудрые хозяюшки не выбрасывают

Поднимите руку те, кто до сих пор выбрасывает советские вещи без сожаления. Уверены, таких людей много. Однако подобное решение не всегда является правильным.







Во-первых, винтаж снова в моде, а во-вторых, некоторые вещи из СССР гораздо практичнее, функциональнее и долговечнее современных новинок. Novate.ru рассказывает, какие старые предметы нужно хранить как зеницу ока, а не нести на свалку.



1. Сервант

2. Пресс для чеснока

3. Пленочный фотоаппарат

4. Декоративные тарелки

5. Виниловые проигрыватели

6. Механическая мясорубка

7. Чугунная сковорода

8. Обои «в цветочек»

9. Вышивка

Советский сервант легко привести в порядок.Эта массивная мебель занимала особое место в сердце советских хозяек – здесь они выставляли сервизы и самую красивую посуду, которой пользовались только по большим праздникам. Сейчас подобной необходимости нет, плюс серванты очень громоздкие и занимают много места в гостиной, поэтому их постепенно утилизируют.Впрочем, дизайнеры утверждают, что мебели нужно обязательно дать второй шанс, так как она сделана из качественного цельного дерева, а не ДСП, которая не отличается прочностью, долговечностью и эстетичным внешним видом. Кроме того, сейчас модно миксовать в интерьере различные стили – так почему бы не добавить в обстановку нотку винтажа? Сервант прекрасно будет смотреться как в подходящих для него стилях (сканди, мид-сенчури), так и в нестандартных (хай-тек, минимализм).Пластиковый пресс для чеснока быстро сломаетсяЕще одна вещь на кухне, которая будет работать ровно столько, сколько вы захотите. Пресс не деформируется, не ломается, не ржавеет – в общем, служит верой и правдой (в отличие от современных моделей, которых не хватает надолго). Даже если вы забываете вовремя помыть его, и вспоминаете об этом только тогда, когда нужно в следующий раз измельчить чеснок, ничего страшного с прессом не происходит. Вы лишь себе усложняете жизнь, так как приходится муторно отковыривать от поверхности засохший чеснок. Поэтому наш совет – если не хотите мыть пресс сразу после использования, то хотя бы замачивайте его в воде.Советский пленочный фотоаппарат «Зенит».Сколько на маркеплейсах сейчас можно встретить столько пленочных фотоаппаратов – просто не счесть! А все благодаря тому, что аналоговая фотография снова в моде. Согласитесь, от таких снимков веет особым теплом, у них своя, неповторимая атмосфера. Поэтому если вдруг у вас сохранился старый дедушкин «Зенит», самое время достать его из закромов и поупражнятся в пленочной фотографии. У вас есть все шансы посмотреть на мир через объектив и научиться делать уникальные, живые снимки, наполненные эмоциями и духом винтажа.Тарелки отлично подходят для декора стен.Раньше из путешествий привозили не только магнитики, но и сувенирные тарелки. Они были неотъемлемой частью домашнего декора, но со временем тренд сошел на нет. Теперь тарелки снова становятся актуальными – взгляните на современные интерьеры квартир: дизайнеры активно используют аутентичную посуду для украшения стен. Если у вас нет тарелок из других стран, смело применяйте в качестве декора цветочный сервиз – особенно хорошо он будет смотреться на кухне в обеденной зоне.Устройство для проигрывания виниловых пластинок.Виниловые пластинки и проигрыватели сейчас переживают вторую молодость, и это здорово, ведь в свое время их незаслуженно списали со счетов. Согласно статистике, их продажи, начиная с 2022 года, стремительно растут, и впервые за последние 30 лет обгоняют компакт-диски. Тренд поддерживают и некоторые современные исполнители – они специально выпускают виниловые пластинки со своими композициями, чтобы порадовать фанатов-ценителей.Поэтому если у бабушки все еще стоит граммофон или патефон (переносная версия в виде чемоданчика) самое время наведаться к ней в гости – пластинки нужно на чем-то слушать. Проигрыватель точно станет изюминкой вашего интерьера и будет привлекать восхищенные взгляды гостей. Плюс появится повод устраивать ретро-вечеринки, ведь «гвоздь программы» у вас уже есть.Электрическая мясорубка удобнее, а механическая — надежнееС тех пор, как на рынке появились электрические мясорубки, о ручных мало кто вспоминает. И это неудивительно, ведь более современное устройство позволяет быстро перерабатывать большие объемы мяса, прилагая к этому минимум усилий. Однако качество электрических приборов оставляет желать лучшего – через год-два активного использования большинство из них приходит в негодность. К тому же, если в квартире нет света, о свежих котлетах придется на время забыть.Что касается советской механической мясорубки, то она не такая удобная в использовании, приходится тратить много времени, чтобы перекрутить нужное количество мяса. Но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она вечная. Такая мясорубка служила нашим бабушкам, мамам, нам и еще обязательно прослужит нашим внукам, если они захотят ею пользоваться. Качество материала – на высоте. Единственное, могут затупиться ножи, но их легко привести в порядок, если прокрутить несколько хлебных сухарей.Сковорода из чугуна прослужит не один десяток летДаже если вы захотите найти на современном рынке достойную чугунную сковороду, вряд ли у вас это получится. Современный материал и рядом не стоял с советским, который свободно мог пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Сковороды времен СССР функциональные, практичные, долговечные, легко чистятся, равномерно нагреваются и долго удерживают тепло. А если за ними правильно ухаживать, то можно добиться еще и антипригарного покрытия. Рассказываем, как это сделать.Сразу после использования вымойте сковороду средством для посуды, насухо вытрите полотенцем и нанесите тонкий слой растительного масла (это можно сделать кулинарной кисточкой или ватным диском). Затем поставьте сковороду на плиту, включите сильный огонь и дождитесь, пока поверхность начнет дымить. Еще раз смажьте ее растительным маслом и дайте остыть.В моде обои с цветочным и геометричным принтомБыло время, когда обои с цветочным принтом считались самыми желанными. Практически каждая хозяйка во время ремонта в сталинке или хрущевке считала своим долгом поклеить на стены именно их. Шли годы, и такие обои постепенно становились персонами нон-грата – дизайнеры больше тяготели к минимализму, а позже и вовсе перешли на краску.Но не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Последние несколько сезонов полотна с цветами и растительным орнаментом все чаще появляются в интерьерах, и считаются своеобразной изюминкой. Вот только их нужно правильно выбирать и клеить. Если наши мамы и бабушки смело могли отделать обоями с крупными, аляповатыми цветами даже маленькую комнату, то сейчас следует идти другим путем.В первую очередь нужно ориентироваться на площадь помещения – если оно небольшое, лучше использовать покрытие с мелким узором, если просторное – наоборот. Также обои с цветами могут стать прекрасным акцентом в комнате, если вы поклеите их только на одну стену.Салфетки с вышивкой для обеденного стола.Советский Союз славился своими мастерицами: девушки умели шить, вязать и, конечно, вышивать. Наши бабушки до сих пор украшают некоторые поверхности в своих домах такими салфетками, и это смотрится по-особенному тепло и уютно. Предлагаем взять с них пример и интегрировать вышивку в современный интерьер. Это могут быть салфетки, скатерти, декоративные подушки и прочий текстиль – все зависит исключительно от вашего видения окружающей обстановки.