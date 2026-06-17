Даже самый качественный утюг со временем покрывается нагаром, белым налетом и следами пригоревшей ткани. В результате он начинает хуже скользить по одежде, оставляет пятна и может испортить любимые вещи.







Как почистить утюг в домашних условиях: 8 способов удалить нагар и накипьфото: magnific.com/kues1К счастью, вернуть подошве чистоту можно без дорогостоящих средств и обращения в сервисный центр.

Соль против пригоревшей ткани

Парафиновая свеча для сильных загрязнений

Уксус — универсальное средство от налета и накипи





Лимонная кислота для внутренних отложений

Пищевая сода и зубная паста для щадящей очистки

Ацетон или жидкость для снятия лака от стойкого нагара

Перекись водорода и нашатырный спирт для сложных пятен

Парацетамол от плотного черного нагара

Профилактика: как не доводить утюг до такого состояния

Рассказываем, какие домашние способы работают, какие подходят только для определенных покрытий и как правильно ухаживать за прибором, чтобы проводить такую чистку как можно реже.Метод подходит для утюгов с металлической подошвой из нержавейки или алюминия. Для керамических и тефлоновых покрытий соль слишком абразивна — оставит царапины. Насыпьте на лист плотной бумаги или тонкое полотенце слой соли толщиной 2-3 мм. Включите прибор на максимум, дождитесь нагрева, отключите от сети. Водите подошвой по соли с нажимом, пока пригоревшие частицы не останутся на бумаге. Повторите 2-3 раза с новой порцией. После остывания протрите подошву влажной тряпкой.Старый проверенный способ для металлических подошв. С антипригарным покрытием работает, но требует осторожности. Застелите противень или поднос хлопчатобумажной тряпкой (ненужной простыней или полотенцем). Нагрейте утюг до 110-120 °C, отключите. Положите прибор подошвой вверх на подготовленную поверхность. Потрите платформу парафиновой свечой без красителей и отдушек — воск начнет плавиться и стекать на тряпку, захватывая с собой грязь. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхайте пары.Застывший парафин счистите деревянной лопаткой, остатки удалите тряпкой.Уксус справляется и с наружными загрязнениями, и с внутренними отложениями. Для чистки подошвы смешайте 9-% столовый уксус с водой поровну. Смочите ватный диск или мягкую ткань, протрите холодную поверхность. Если налет застарелый, положите диск на пятно на 10-15 минут, затем сотрите остатки влажной тряпкой.Для очистки паровых каналов залейте в резервуар смесь из равных частей воды и уксуса. Поставьте утюг вертикально над раковиной или тазом. Включите максимальную температуру и режим подачи пара. Нажимайте на кнопку отпаривания, пока из отверстий не пойдет чистый пар без капель и хлопьев. Затем залейте чистую воду и повторите процедуру, чтобы вымыть остатки кислоты.Растворяет накипь не хуже уксуса, но пахнет слабее. Разведите 1 ст.л. порошка в стакане теплой воды. Залейте в резервуар. Нагрейте прибор, отключите и несколько раз нажмите кнопку подачи пара над раковиной, пока жидкость не выйдет полностью. Промойте систему чистой водой. Остатки на подошве удалите влажной тканью.Оба способа безопасны даже для керамических и тефлоновых покрытий. Соду смешайте с небольшим количеством воды до состояния густой кашицы. Нанесите на холодную подошву, оставьте на 5 минут. Аккуратно потрите мягкой зубной щеткой или губкой круговыми движениями. Смойте влажной тряпкой.Зубную пасту (белую, не гелевую, без абразивных вкраплений) нанесите на холодную подошву на 2-3 минуты. Потрите щеткой, удалите остатки. После чистки пастой может остаться мятный аромат, он исчезнет после первого же глажения.Растворяет следы расплавленного пластика и застарелые пригоревшие пятна. Смочите ватный диск ацетоном или жидкостью для снятия лака. Протрите холодную подошву. Если налет не уходит, пропитайте диск и положите на загрязнение, накройте полиэтиленовым пакетом, оставьте на 2-3 часа. Затем удалите остатки влажной тряпкой. Работайте в перчатках и проветриваемом помещении.Когда уксус и сода не справляются, используйте аптечные средства. Смочите ватный диск 3% перекисью или 10% нашатырём. Интенсивно потрите загрязненное место. Если не оттирается, положите диск на пятно на 10-15 минут. Сотрите остатки тряпкой. Можно смешать перекись и нашатырь в равных долях, тогда действие усилится. Не вдыхайте пары, работайте в проветриваемой комнате, при необходимости наденьте маску.Неожиданный, но работающий метод. Разогрейте утюг до максимальной температуры, отключите от сети. Возьмите таблетку парацетамола пинцетом (подойдут даже просроченные). Аккуратно потрите загрязненные участки — таблетка начнет плавиться и превращаться в гель, который растворяет пригар. Дайте прибору остыть, протрите подошву сухой тряпкой. При сильных загрязнениях повторите.Соблюдайте несколько простых правил, и чистить прибор придется раз в полгода, а не каждую неделю:Используйте дистиллированную или хорошо фильтрованную воду для отпаривания. Обычная вода из-под крана содержит соли, которые оседают внутри.После каждого глажения сливайте остатки воды из резервуара. Не оставляйте ее на потом — она испаряется, а минералы остаются.Гладьте деликатные ткани (синтетику, шелк, шерсть, вязаные вещи) через тонкую хлопковую ткань или специальную насадку — так они не пригорят.Следите за температурным режимом, указанным на ярлыке одежды. Если сомневаетесь, начните с более низкой температуры.Не задерживайтесь подошвой на пуговицах, молниях и заклепках — они оставляют царапины.Храните прибор в вертикальном положении, чтобы вода не застаивалась в каналах.Если вы заметили легкий белый налет или первые следы пригорания, не ждите, пока они превратятся в плотную корку. Протрите подошву уксусом или перекисью сразу — это займет полминуты и избавит от часовой чистки потом.