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Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телег


Жители острова Новая Гвинея.

Жители острова Новая Гвинея.

Когда близ берега Новой Гвинеи, еще не высадившись на сушу, экспедиция команды Миклухо Маклая находилась на якорной стоянке, все аборигены острова уже были осведомлены о визите гостей. Исследователь не видел в заливе ни души, были замечены лишь густые столбы дыма на холмах. Именно так по всему острову прошла новость о прибытии чужаков. Какие еще способы распространения информации использовали люди в разные эпохи — далее в статье.

Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны


С древних времен человечество использует самые разные средства, чтобы передавать важную информацию. Наиболее популярным способом сообщить что-то значимое в соседние селения были костры. Они использовались с незапамятных времен, а неактуальными стали лишь в 19 веке (когда вместо факельного огня стали использовать оптический телеграф).

Костры жгли в Древней Греции, на башнях Великой китайской стены, на Руси. В совершенстве владели искусством костра индейцы Северной Америки, которые обучались данному мастерству у колдунов и могли считаться полноправными членами сообщества лишь при обладании нужными знаниями.
С помощью ткани создается темный плотный дым./Фото: www.whs62.us

С помощью ткани создается темный плотный дым.
/Фото: www.whs62.us

 

Дымовой код имел обширные возможности. Придавая клубам дыма определенный цвет и форму, индейцы могли передавать различные сведения — предупредить о военном вторжении, информировать о количестве врагов и месте их расположения, договориться о подмоге.

Для варьирования густоты и цвета дыма использовали разное сырье — сухая трава и тонкий хворост создавали полупрозрачную светлую завесу. Для получения темного и густого дыма применяли минералы, мокрую древесину, кости животных, ткань. Возможности огненного телеграфа, используемого в Европе, были куда более скудными.

Барабаны — еще один способ общения, который продемонстрировал впечатляющую жизнеспособность. Его начали применять в доисторические времена, и по сей день в некоторых западноафриканских племенах не утеряна актуальность барабанов. Звуки разнообразны по тональности и продолжительности, это позволяет передавать сообщения со всевозможным смыслом, а не только сигнализировать об опасности. Во многих деревнях Африки о собрании или начале обряда извещают звуками конического барабана окпоро.

Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента


В античные времена послания, адресованные конкретному лицу или группе, передавались с помощью услуг гонцов. Эта профессия была очень опасной, ведь если приходилось доставлять письмо с недобрыми вестями, то вероятность казни была достаточно вероятной.

Гонцы Древнего Египта должны были позаботиться о наличии завещания, особенно те, кто доставлял письма за пределы государства, так как их жизнь была в постоянной опасности. Опасность представляли как дикие звери, так и жестокие нравы иноземцев.

Даже специальные опознавательные знаки (колокольчики в Японии, красные щиты на Руси) не могли гарантировать сохранность жизни и здоровья гонца.
Сообщения представляли собой шнуры различной длины и цвета с узлами. На территории современной Мексики и Перу такое послание называлось кипу. Смысл его определяли такие параметры, как способ завязывания, количество и место расположение узлов.
Так выглядело узелковое письмо./Фото: www.nmai.si.edu

Так выглядело узелковое письмо./Фото: www.nmai.si.edu

 

А в греческом городе Пергама усовершенствовали технологию письма на шкурах животных, сырье стали обрабатывать тщательнее, чем это делали персы. Поэтому новый носитель информации стал практичным, легким, долговечным. Он мог использоваться несколько раз, а писали на пергаменте с двух сторон. Единственным недостатком носителя была дороговизна: чтобы произвести такое полотно, требовалось выполнить несколько видов работ — тщательное промывание, вымачивание в известковом растворе, сушка при определенном режиме температуры и влажности, отделение мездры, обработка пемзой.
Использовали пергамент для обмена сообщениями между высокопоставленными лицами.

Глашатаи в Европе и на Руси


С 12 века в Европе появляются люди новой профессии, обязанностью которых было обнародование общественно важной оперативной информации. Их называли глашатаи. Они выступали в публичных местах, озвучивая актуальные новости. Это могло быть торжественное сообщение о военной победе или, напротив, поражении, анонс циркового выступления или уточнение времени и места раздачи хлеба. Также глашатаи обличали преступников, предателей, объявляли о предстоящих казнях и судах, доносили агитационные сообщения до народа.
Глашатай средневековья./Фото: www.armour.com.ua

Глашатай средневековья./Фото: www.armour.com.ua

 

Роль глашатаев высоко ценилась в средневековом обществе, представители данной профессии наделялись особенными административными правами. С 1258 года по инициативе короля Филиппа Августа глашатаи объединились в единую корпорацию. Требования к их эрудиции и дикции были довольно высокими, также следовало знать Закон Божий и демонстрировать почтение к традициям.

На Руси честь информировать народ о важных государственных событиях принадлежала бирючу. Ему также следовало выражать почтение, так как он считался человеком, приближенным к князю. Громогласный бирюч должен был четко и без запинки прочитать послание народу. А при необходимости следовало дать точные комментарии, чтобы необразованные люди поняли волю князя правильно. Картавые, шепелявые или заикающиеся люди не имели ни малейшего шанса получить престижную должность.

 

Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины


Для тех, кто имел физические недостатки, все же существовала ниша в «медийном пространстве». Важным источником информации на Руси о событиях в духовном мире начиная с 10 века были паломники на Святую Землю. Их звали калики перехожие, но несмотря на созвучность, калеками они были не все. Первое время представители этой профессии нередко имели богатырскую внешность, дорогие одежды и аксессуары — соболиные шубы, бархатные сумки.
Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телег

«Калики перехожие», художник И.М. Прянишников

 

Позже эта группа пополнялась исключительно нищими, жившими подаянием от благодарных слушателей. Тем не менее авторы былин, сказаний и песен несмотря на свою непредставительную внешность пользовались популярностью и уважением. Они почитались как люди не земные, но духовные. Калик радушно принимали в избе или во дворе, угощали, внимательно слушали их песни, былины и жития святых.

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Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телег

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Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телегПодписаться на мой Instagram
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