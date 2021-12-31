Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телег

Жители острова Новая Гвинея.
Когда близ берега Новой Гвинеи, еще не высадившись на сушу, экспедиция команды Миклухо Маклая находилась на якорной стоянке, все аборигены острова уже были осведомлены о визите гостей. Исследователь не видел в заливе ни души, были замечены лишь густые столбы дыма на холмах. Именно так по всему острову прошла новость о прибытии чужаков. Какие еще способы распространения информации использовали люди в разные эпохи — далее в статье.
Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны
С древних времен человечество использует самые разные средства, чтобы передавать важную информацию. Наиболее популярным способом сообщить что-то значимое в соседние селения были костры. Они использовались с незапамятных времен, а неактуальными стали лишь в 19 веке (когда вместо факельного огня стали использовать оптический телеграф).
Костры жгли в Древней Греции, на башнях Великой китайской стены, на Руси. В совершенстве владели искусством костра индейцы Северной Америки, которые обучались данному мастерству у колдунов и могли считаться полноправными членами сообщества лишь при обладании нужными знаниями.
С помощью ткани создается темный плотный дым./Фото: www.whs62.us
Дымовой код имел обширные возможности. Придавая клубам дыма определенный цвет и форму, индейцы могли передавать различные сведения — предупредить о военном вторжении, информировать о количестве врагов и месте их расположения, договориться о подмоге.
Для варьирования густоты и цвета дыма использовали разное сырье — сухая трава и тонкий хворост создавали полупрозрачную светлую завесу. Для получения темного и густого дыма применяли минералы, мокрую древесину, кости животных, ткань. Возможности огненного телеграфа, используемого в Европе, были куда более скудными.
Барабаны — еще один способ общения, который продемонстрировал впечатляющую жизнеспособность. Его начали применять в доисторические времена, и по сей день в некоторых западноафриканских племенах не утеряна актуальность барабанов. Звуки разнообразны по тональности и продолжительности, это позволяет передавать сообщения со всевозможным смыслом, а не только сигнализировать об опасности. Во многих деревнях Африки о собрании или начале обряда извещают звуками конического барабана окпоро.
Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента
В античные времена послания, адресованные конкретному лицу или группе, передавались с помощью услуг гонцов. Эта профессия была очень опасной, ведь если приходилось доставлять письмо с недобрыми вестями, то вероятность казни была достаточно вероятной.
Гонцы Древнего Египта должны были позаботиться о наличии завещания, особенно те, кто доставлял письма за пределы государства, так как их жизнь была в постоянной опасности. Опасность представляли как дикие звери, так и жестокие нравы иноземцев.
Даже специальные опознавательные знаки (колокольчики в Японии, красные щиты на Руси) не могли гарантировать сохранность жизни и здоровья гонца.
Сообщения представляли собой шнуры различной длины и цвета с узлами. На территории современной Мексики и Перу такое послание называлось кипу. Смысл его определяли такие параметры, как способ завязывания, количество и место расположение узлов.
Так выглядело узелковое письмо./Фото: www.nmai.si.edu
А в греческом городе Пергама усовершенствовали технологию письма на шкурах животных, сырье стали обрабатывать тщательнее, чем это делали персы. Поэтому новый носитель информации стал практичным, легким, долговечным. Он мог использоваться несколько раз, а писали на пергаменте с двух сторон. Единственным недостатком носителя была дороговизна: чтобы произвести такое полотно, требовалось выполнить несколько видов работ — тщательное промывание, вымачивание в известковом растворе, сушка при определенном режиме температуры и влажности, отделение мездры, обработка пемзой.
Использовали пергамент для обмена сообщениями между высокопоставленными лицами.
Глашатаи в Европе и на Руси
С 12 века в Европе появляются люди новой профессии, обязанностью которых было обнародование общественно важной оперативной информации. Их называли глашатаи. Они выступали в публичных местах, озвучивая актуальные новости. Это могло быть торжественное сообщение о военной победе или, напротив, поражении, анонс циркового выступления или уточнение времени и места раздачи хлеба. Также глашатаи обличали преступников, предателей, объявляли о предстоящих казнях и судах, доносили агитационные сообщения до народа.
Глашатай средневековья./Фото: www.armour.com.ua
Роль глашатаев высоко ценилась в средневековом обществе, представители данной профессии наделялись особенными административными правами. С 1258 года по инициативе короля Филиппа Августа глашатаи объединились в единую корпорацию. Требования к их эрудиции и дикции были довольно высокими, также следовало знать Закон Божий и демонстрировать почтение к традициям.
На Руси честь информировать народ о важных государственных событиях принадлежала бирючу. Ему также следовало выражать почтение, так как он считался человеком, приближенным к князю. Громогласный бирюч должен был четко и без запинки прочитать послание народу. А при необходимости следовало дать точные комментарии, чтобы необразованные люди поняли волю князя правильно. Картавые, шепелявые или заикающиеся люди не имели ни малейшего шанса получить престижную должность.
Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины
Для тех, кто имел физические недостатки, все же существовала ниша в «медийном пространстве». Важным источником информации на Руси о событиях в духовном мире начиная с 10 века были паломники на Святую Землю. Их звали калики перехожие, но несмотря на созвучность, калеками они были не все. Первое время представители этой профессии нередко имели богатырскую внешность, дорогие одежды и аксессуары — соболиные шубы, бархатные сумки.
«Калики перехожие», художник И.М. Прянишников
Позже эта группа пополнялась исключительно нищими, жившими подаянием от благодарных слушателей. Тем не менее авторы былин, сказаний и песен несмотря на свою непредставительную внешность пользовались популярностью и уважением. Они почитались как люди не земные, но духовные. Калик радушно принимали в избе или во дворе, угощали, внимательно слушали их песни, былины и жития святых.
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